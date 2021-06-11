Petal Search обеспечивает интуитивный и персонализированный поиск для пользователей

Всего за год поисковый сервис Petal Search завоевал сердца пользователей по всему миру. Petal Search — это внутренняя поисковая система Huawei Mobile Services (HMS), которая опирается на инновационные технологии Huawei и партнерские связи с другими поисковыми системами. Это помогло расширить пользовательскую базу Petal Search в экосистеме HMS до 730 миллионов пользователей в 170 странах и регионах по всему миру. Поиск ведется в более чем 20 категориях, включая покупки, поездки, новости и многое другое.

Petal Search предоставляет своим пользователям доступ к когнитивному поиску, что значительно расширяет поисковые возможности, позволяя находить все, что нужно, быстро и эффективно. Такая преданность своим пользователям находит отражение в постоянных усилиях компании по внедрению новых функций и возможностей в поисковый сервис, который значительно улучшился за последний год.

Универсальная стратегия 1+8+n обеспечивает полную доступность

В рамках политики компании 1+8+n пользователи Huawei могут получить доступ к поисковой системе на нескольких устройствах, включая Visions, планшеты и многое другое. Это означает, что у пользователей есть одинаковые возможности для поиска независимо от выбранного ими устройства.

Кроме того, Petal Search теперь предоставляет услуги поиска для Huawei Visions, и пользователи могут без труда искать как локальные предложения, так и онлайн-контент. Компания Huawei продолжает работу в этом направлении, в ближайшем будущем поисковая система начнет работать и на других устройствах.

Petal Search предлагает универсальные функции поиска

Компания Huawei стремится обеспечивать комплексный подход к поиску контента с помощью Petal Search, предоставляя пользователям свободу и гибкость выбора.

Для достижения этой цели Petal Search собирает информацию из 20 отраслей и сотрудничает более чем с 3000 бизнес-партнеров с целью создания возможностей для поиска с использованием высококачественного контента и услуг. Благодаря этому сотрудничеству пользователи могут быть уверены в том, что независимо от того, ищут ли они новейшее оборудование для тренировок или роскошные местные отели, они получат нужные результаты в процессе поиска с помощью Petal Search.

Кроме того, пользователям Petal Search доступна гибкая настройка поисковой системы для получения персонализированных рекомендаций. Это означает, что с каждым новым запросом Petal Search все лучше понимает пользователя и может в дальнейшем предлагать более точные и актуальные результаты.

В систему Petal Search также были внедрены функции визуального и голосового поиска для удобства пользователей.

С помощью визуального поиска пользователи ищут контент на основе загруженных изображений. Так, например, можно найти пекарню, загрузив изображение печенья, или выяснить по фотографии, одежду каких брендов носит знаменитость. Petal Search также предлагает функцию бесконтактного голосового поиска, которая особенно полезна в тех случаях, когда пользователи выполняют несколько задач одновременно. Независимо от того, ищет ли пользователь часы работы ресторана, находясь за рулем, или же сверяется с рецептом во время готовки, голосовой поиск поможет найти ответ быстро и удобно.

Удобный поиск по геопозиции с вкладкой «Рядом с вами»

Недавно была внедрена функция поиска по геопозиции с вкладкой «Рядом с вами». Теперь пользователи могут искать рестораны, магазины и сервисы неподалеку от них. Возможности поиска расширяются за счет полезных подсказок, адаптированных к интересам и предпочтениям пользователей для быстрого просмотра заведений в непосредственной близости от их местонахождения.

Petal Search выручит пользователей, когда они в пути или выполняют несколько дел одновременно. С Petal Search найдется все: близлежащее кафе, торговый центр или туристические достопримечательности. Для упрощения процесса принятия решений поисковая система предлагает подробную информацию об объекте, включая расстояние до него, часы работы, отзывы других пользователей и многое другое.

Для каждого пользователя Petal Search предлагает уникальный опыт поиска

Пользователи также указать свои предпочтения для получения персонализованных рекомендаций от Petal Search. На вкладке Petal Go можно просмотреть список дел на день, включая расписание и рекомендуемую к прочтению информацию в двух категориях: «Мой день» и «Моменты».

Для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей по всему миру Petal Search недавно получил ряд новых функций КАРТЫ для удобства для пользователей, использующих цифровые технологии для бронирования билетов, экспресс-доставки, обмена купонов и т. д. На Картах информация приводится в сжатом и визуально насыщенном виде для максимального удобства пользователей.

Система Petal Search предназначена для конфиденциального и безопасного поиска

Petal Search создана для поиска качественного контента по всему миру с учетом безопасности пользователей и конфиденциальности их данных. Система поиска HMS объединяет преимущества технических средств обеспечения безопасности с непревзойденными стандартами конфиденциальности данных, разработанными для ведущих европейских поисковых систем.

Petal Search сертифицирована в соответствии с требованиями к защите данных ePrivacyseal и Общим регламентом по защите данных ЕС. Кроме того, данная поисковая система соответствует установленным нормативным требованиям в области безопасности во всех странах, где она представлена, обеспечивая защиту конфиденциальности информации пользователей.

Petal Search отображает результаты поиска в безопасном формате, уведомляя пользователей об источнике информации для максимально аутентичных результатов. Для повышения качества обслуживания пользователь может выбирать между тремя режимами безопасности (строгий, средний или отключенный), чтобы получать только результаты, соответствующие требованиям каждого уровня.

Huawei продолжает совершенствовать универсальную систему поиска Petal Search для своих пользователей и партнеров

С Petal Search качество универсального поиска становится все выше как для пользователей, так и для партнеров. Ведется работа над несколькими ключевыми направлениями для создания нового поколения Petal Search. Это включает в себя совершенствование результатов поиска за счет дальнейшей локализации, а также контекстуализацию поисковых терминов, основанных на пользовательском поведении, с тем чтобы обеспечить более персонализированный поиск по всей системе.

Поисковая система все больше опирается на технологии искусственного интеллекта для ускорения и повышения точности результатов по вертикальному, визуальному, социальному, голосовому и вспомогательному поиску. Кроме того, компания Huawei изучает возможность использования Petal Search для более широкого круга задач помимо непосредственного веб-поиска, включая такие форматы, как text-to-image, videos, AR/VR и др.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1529464/Petal_Search_HUAWEI_Mate_40_Series_Launch.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1529465/Petal_Search.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1529466/Petal_Search_HUAWEI_Vision.jpg

SOURCE Huawei