Petal Search bietet Anwendern ein intuitives und maßgeschneidertes Sucherlebnis

Innerhalb eines kurzen Zeitraums von nur 12 Monaten hat Petal Search die Herzen der Benutzer überall gewonnen. Als native Suchmaschine von Huawei Mobile Services (HMS) nutzt sie die innovative Technologie und die Suchmaschinenpartnerschaften von Huawei und hat dazu beigetragen, die Nutzerbasis im HMS-Ökosystem auf über 730 Millionen Huawei-Benutzer in 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt zu erhöhen, indem sie den Benutzern hilft, das zu finden, was sie brauchen, und zwar in mehr als 20 Kategorien, darunter Shopping, Reisen, Nachrichten und mehr.

Petal Search stellt seinen Nutzern kognitive Suchfunktionen zur Verfügung, die die Art und Weise, wie sie die Welt erkunden, erheblich verbessern und sie in die Lage versetzen, alles, was sie brauchen, leicht zu finden. Dieses Engagement für seine Nutzer spiegelt sich in den kontinuierlichen Bemühungen der Suchmaschine wider, im letzten Jahr neue Funktionen und Möglichkeiten einzuführen.

Die „1+8+N"-Strategie für alle Szenarien bietet vollständige Zugänglichkeit

Als Teil der „1+8+N"-Alles-Szenario-Strategie des Unternehmens können Huawei-Benutzer die Suchmaschine auch über mehrere Geräte hinweg nutzen - auf Visions, Tablets und mehr. Das bedeutet, dass die Benutzer unabhängig vom Gerät ihrer Wahl das gleiche Maß an leistungsstarken Suchfunktionen genießen können.

Darüber hinaus bietet Petal Search jetzt einen Suchdienst für Huawei Visions an, mit dem Benutzer mühelos sowohl nach lokalen als auch nach Online-Inhalten suchen können. Huawei wird weiterhin daran arbeiten, die Suchmaschine in naher Zukunft auf weitere Geräte auszurollen.

Petal Search bietet All-In-One Sucherfahrung

Huawei ist bestrebt, mit Petal Search ein umfassendes Sucherlebnis zu bieten, das den Nutzern die Freiheit, die Auswahl und die Flexibilität bietet, nach den Dingen zu suchen, die sie wollen, und zwar auf die Art, die sie wollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, aggregiert Petal Search Informationen aus über 20 Branchen und arbeitet mit über 3.000 Geschäftspartnern aus verschiedenen Industrien zusammen, um ein Sucherlebnis zu schaffen, das mit qualitativ hochwertigen Inhalten und Services bestückt ist. Dank dieser Kooperationen finden Nutzer auf Petal Search genau die Ergebnisse, die sie brauchen, egal ob sie die neueste Trainingsausrüstung oder ein luxuriöses Hotel in der Nähe für einen Urlaub suchen.

Darüber hinaus können Petal Search-Benutzer ihre Vorlieben mit der Suchmaschine teilen, so dass diese ihnen Empfehlungen geben kann, die genau auf sie zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass Petal Search mit jeder Suche jeden Benutzer besser verstehen kann, um immer genauere und relevantere Ergebnisse zu liefern und die Sucheffizienz zu verbessern.

Petal Search hat auch visuelle und sprachgesteuerte Suchfunktionen eingeführt, so dass die Benutzer mehr als eine Möglichkeit haben, nach dem zu suchen, was sie brauchen, was den Gesamtkomfort und die Erfahrung um ein Vielfaches erhöht.

Mit der visuellen Suche können Benutzer relevante Ergebnisse auf der Grundlage des geteilten Bildes und Fotos erhalten. Während also ein Bild eines Kekses Rezepte oder Bäckereien in der Nähe aufzeigen kann, liefert ein Foto eines Influencers Links zu Shopping-Seiten mit der exakten Kleidung. Petal Search bietet auch eine freihändige Sprachsuchfunktion, die besonders nützlich ist, wenn der Benutzer Multitasking betreibt. Ganz gleich also, ob ein Nutzer im Auto die Öffnungszeiten eines Restaurants nachschlägt oder beim Backen die korrekte Abmessung der Zutaten für ein Rezept überprüft, die Sprachsuche bietet ihm das gleiche leistungsstarke Petal Search-Erlebnis, um seine Suchanforderungen zu erfüllen.

Lokalisiert und bequem mit dem „Nearby" Tab

Darüber hinaus können Benutzer jetzt mit dem kürzlich eingeführten „Nearby" Tab nach Orten in der Nähe wie Restaurants, Geschäften und Dienstleistungen suchen. Das Sucherlebnis wird durch nützliche Vorschläge, die auf die Interessen und Vorlieben des Benutzers zugeschnitten sind, weiter verbessert, so dass er schnell nach Top-Locations und Services in seiner Nähe suchen kann.

In der Tat ist Petal Search der gute Begleiter eines jeden Anwenders, wenn er unterwegs ist. Ob es sich um die Suche nach einem nahegelegenen Café, einem Einkaufszentrum oder sogar einer Sehenswürdigkeit handelt, Petal Search ist in der Lage, die entsprechenden Informationen für den Benutzer zu liefern. Um die Entscheidungsfindung weiter zu erleichtern, bietet die Suchmaschine einen Überblick über die notwendigen Details wie Nähe, Öffnungszeiten, Gesamtbewertungen von anderen Nutzern und mehr.

Keine zwei Petal Search Erfahrungen sind gleich

Benutzer können auch ihre Präferenzen mit Petal Search teilen, um anpassbare und personalisierte Empfehlungen zu erhalten. Der Tab „Petal Go" bietet dem Benutzer einen Überblick über relevante Informationen, wie z. B. seinen Terminkalender und empfohlene Lektüre, in zwei Kategorien, „Mein Tag" und „Momente".

Darüber hinaus hat Petal Search vor kurzem mehrere neue Funktionen in Form von „CARDS" eingeführt, um den Nutzern einen noch nie dagewesenen Komfort zu bieten, um ihren digitalen Lebensstil zu verbessern, wie z.B. die Buchung von Tickets, Express-, Coupon- und Rezept-CARD-Dienste. Diese CARDs präsentieren spezifische Informationen in einer prägnanten und visuell reichhaltigen Art und Weise, die es dem Benutzer ermöglicht, die benötigten Details auf einen Blick zu erfassen.

Petal Search ist einer privaten und sicheren Sucherfahrung gewidmet

Petal Search hat sich zum Ziel gesetzt, Nutzern auf der ganzen Welt zu helfen, das zu finden, was sie suchen, und qualitativ hochwertige Inhalte zu schaffen, während die Daten der Nutzer sicher, privat und geschützt sind. Das native Suchwerkzeug von HMS vereint die Vorteile von hardwarebasierten Sicherheits- und Schutztechnologien mit den beispiellosen Datenschutzstandards führender europäischer Privacy-by-Design-Suchmaschinen.

Petal Search ist zertifiziert mit den ePrivacyseal Datenschutz und GDPR Konformitäten. Darüber hinaus hält die Suchmaschine in jedem Land, in dem sie verfügbar ist, die Sicherheitsrichtlinien, Gesetze und Vorschriften ein und stellt so sicher, dass die Privatsphäre der Verbraucher geschützt ist.

Darüber hinaus bietet Petal Search eine Funktion für die sichere Suche, mit der den Benutzern Suchergebnisse sicher angezeigt werden können. Außerdem werden die Benutzer über die Quelle der Informationen informiert, um sicherzustellen, dass nur authentische Ergebnisse angezeigt werden. Der Benutzer kann zwischen drei Einstellungen - streng, mittel oder deaktiviert - wählen, um nur die Ergebnisse anzuzeigen, die den Anforderungen der jeweiligen Stufe entsprechen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Huawei verbessert weiterhin die All-in-One-Suchfunktion von Petal Search für Benutzer und Partner

Petal Search hat sich zum Ziel gesetzt, das All-in-One-Such-Erlebnis sowohl für Benutzer als auch für Partner zu verbessern, und konzentriert sich dabei auf mehrere Hauptrichtungen, um die nächste Generation von Petal Search zu entwickeln. Dazu gehört die Verfeinerung der Suchergebnisse durch weitere Lokalisierung sowie die Kontextualisierung von Suchbegriffen auf der Grundlage des Nutzerverhaltens, um ein maßgeschneidertes Sucherlebnis auf breiter Front zu ermöglichen.

Die Suchmaschine wird auch darauf abzielen, das Sucherlebnis mit KI-Technologie zu verbessern, um schnellere und präzisere Suchergebnisse in den Bereichen Vertical, Visual, Social, Voice und Assistive Search zu ermöglichen. Huawei wird auch daran arbeiten, Petal Search auf weitere Medien jenseits der Websuche zu bringen, einschließlich Formaten wie Text-zu-Bild, Videos, AR/VR und mehr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529464/Petal_Search_HUAWEI_Mate_40_Series_Launch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529465/Petal_Search.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1529466/Petal_Search_HUAWEI_Vision.jpg

SOURCE Huawei