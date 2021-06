Petal Search oferece experiência de busca intuitiva e personalizada aos usuários

Em um curto período de tempo de apenas 12 meses, o Petal Search conquistou os corações dos usuários em todos os lugares. Como um mecanismo de busca nativo de serviços móveis da Huawei (HMS), ele aproveita as parcerias inovadoras em tecnologia e mecanismos de busca da Huawei e ajudou a impulsionar a base de dados em todo o ecossistema de HMS para mais de 730 milhões de usuários da Huawei em 170 países e regiões do mundo, ajudando os usuários a encontrar o que precisam em mais de 20 categorias, incluindo compras, viagens, notícias e muito mais.

O Petal Search oferece a seus usuários recursos cognitivos de busca que intensificam muito a maneira como eles exploram o mundo, capacitando-os a encontrar tudo o que precisam com facilidade. Essa dedicação a seus usuários pode ser observada no esforço contínuo do mecanismo de busca para introduzir novos recursos e capacidades ao longo do ano passado.

Estratégia "1+8+N" para todos os cenários oferece acessibilidade completa

Como parte da estratégia "1+8+N" para todos os cenários da empresa, os usuários da Huawei também podem acessar o mecanismo de busca em vários dispositivos, como Visions, tablets e muitos mais. Isso significa que os usuários podem aproveitar o mesmo nível de recursos poderosos de busca independentemente do dispositivo de sua preferência.

Além disso, o Petal Search agora está oferecendo serviços de busca para o Huawei Visions, permitindo que os usuários busquem facilmente conteúdo local e on-line. A Huawei continuará trabalhando para implementar o mecanismo de busca para outros dispositivos no futuro próximo.

O Petal Search oferece experiência de busca completa

A Huawei tem o compromisso de oferecer uma experiência de busca abrangente por meio do Petal Search, oferecendo aos usuários a liberdade, escolha e flexibilidade para pesquisar as coisas que desejam da maneira que desejam.

Para atingir esse objetivo, o Petal Search agrega informações de 20 serviços e trabalha com mais de 3.000 parceiros de negócios de vários setores para coordenar uma experiência de busca com conteúdo e serviços de alta qualidade. Graças a essas colaborações, os usuários descobrirão que, seja procurando os equipamentos de treino mais modernos ou o luxuoso hotel local para tirar férias na própria cidade, os resultados que precisam estarão bem ali, no Petal Search.

Além disso, os usuários do Petal Search podem compartilhar suas preferências com o mecanismo de busca, permitindo que ele forneça recomendações personalizadas especialmente para eles. Isso significa que, em cada busca, o Petal Search pode entender melhor cada usuário para oferecer resultados cada vez mais precisos e relevantes e melhorar a eficiência da busca.

O Petal Search também introduziu recursos de pesquisa visuais e por voz, para que os usuários tenham mais de uma maneira de buscar o que precisam, melhorando a conveniência e a experiência geral em vários pontos.

Com a pesquisa visual, os usuários podem obter resultados relevantes com base na imagem e na foto compartilhadas; portanto, enquanto a imagem de um biscoito pode trazer receitas ou padarias nas proximidades, a foto de um influenciador oferecerá links para sites de compras com o vestuário exato. O Petal Search também oferece um recurso de busca por voz sem necessidade do uso das mãos, que é particularmente útil quando os usuários estiverem realizando várias tarefas. Assim, independentemente de um usuário estar procurando o horário de funcionamento de um restaurante no carro ou verificando a medida correta de ingredientes para uma receita enquanto cozinha, a busca por voz oferece a mesma experiência de busca poderosa do Petal Search para ajudar a atender a suas necessidades de pesquisa.

Localizado e conveniente com a aba "Nas proximidades"

Além disso, os usuários agora podem buscar por locais próximos como restaurantes, lojas e serviços com a aba "Nas proximidades" introduzida recentemente. A experiência de busca é aprimorada ainda mais por sugestões úteis personalizadas com base nos interesses e preferências do usuário, permitindo uma navegação rápida pelos principais locais e serviços nas proximidades.

De fato, o Petal Search é uma boa companhia para todos os usuários quando eles estiverem fora de casa. Seja em busca de uma cafeteria, shopping center ou mesmo atrações nas proximidades, o Petal Search poderá fornecer as informações relevantes ao usuário. Para facilitar ainda mais o processo de tomada de decisão, o mecanismo de busca oferece uma visualização rápida dos detalhes necessários, incluindo distância, horário de funcionamento, avaliações gerais de outros usuários e muito mais.

Com o Petal Search, uma experiência de busca nunca é igual à outra

Os usuários também podem compartilhar suas preferências com o Petal Search para receber recomendações customizáveis e personalizadas. A aba "Petal Go" oferece aos usuários acesso a um resumo geral das informações relevantes, como seus horários e leituras recomendadas, em duas categorias, "Meu Dia" e "Momentos".

Além disso, para atender melhor às diversas necessidades de usuários do mundo todo, o Petal Search introduziu recentemente vários novos recursos na forma de "CARTÕES" para oferecer conveniência sem precedentes aos estilos de vida digitais dos usuários conectados, como reserva de ingressos e serviços de CARTÃO expressos e de cupons e receitas. Esses cartões apresentam informações específicas de forma concisa e visualmente rica, permitindo que os usuários captem os detalhes que precisam com uma rápida olhada.

O Petal Search é dedicado a uma experiência de busca privada e segura

O Petal Search se mantém firme em seu compromisso de ajudar usuários do mundo todo a encontrar o que procuram e selecionar conteúdos de alta qualidade; tudo isso, mantendo os dados dos usuários seguros e privados. A ferramenta de busca nativa HMS oferece a vantagem das tecnologias de segurança e proteção baseadas em hardware com os padrões de privacidade incomparáveis definidos pelos principais mecanismos europeus de pesquisa que têm a privacidade como padrão.

O Petal Search é certificado com as conformidades de proteção de dados ePrivacyseal e GDPR. Além disso, o mecanismo de busca está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos de segurança de todos os países em que está disponível, garantindo a proteção da privacidade dos consumidores.

O Petal Search também oferece uma função de pesquisa segura para exibir aos usuários resultados da pesquisa com segurança, bem como notificar os usuários sobre a fonte das informações a fim de garantir que apenas resultados autênticos sejam exibidos. O usuário pode escolher entre três configurações – estritas, médias ou desabilitadas – para exibir apenas os resultados que atendem aos requisitos de cada nível e melhorar a experiência do usuário.

A Huawei continua a aprimorar a experiência de busca completa do Petal Search para usuários e parceiros

O Petal Search tem o compromisso de elevar a experiência de busca completa para usuários e parceiros, com foco em várias direções importantes para desenvolver a próxima geração do Petal Search. Isso inclui refinar os resultados da pesquisa por meio de localização adicional, assim como contextualizar os termos da busca com base no comportamento do usuário para oferecer uma experiência de busca mais personalizada em todos os sentidos.

O mecanismo de busca também procurará impulsionar a experiência de pesquisa com tecnologia de IA para proporcionar resultados mais rápidos e precisos em pesquisas verticais, visuais, sociais, de voz e assistivas. A Huawei também buscará levar o Petal Search para mais meios além da pesquisa na Internet, incluindo formatos como texto para imagem, vídeos, RA/RV e muito mais.

FONTE Huawei

