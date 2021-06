Petal Search offre aux utilisateurs une expérience de recherche intuitive et adaptée

En l'espace de 12 mois seulement, Petal Search a gagné le cœur des utilisateurs du monde entier. En tant que moteur de recherche natif de Huawei Mobile Services (HMS), il exploite la technologie innovante de Huawei et ses partenariats avec d'autres moteurs de recherche, et a contribué à propulser la base d'utilisateurs dans l'écosystème HMS à plus de 730 millions d'utilisateurs Huawei dans 170 pays et régions à travers le monde, à aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin dans plus de 20 catégories, notamment les achats, les voyages, les actualités, et plus encore.

Petal Search offre à ses utilisateurs des capacités de recherche cognitive qui améliorent grandement la façon dont ils explorent le monde, leur permettant de trouver facilement tout ce dont ils ont besoin. Ce dévouement à ses utilisateurs se reflète dans les efforts continus consentis pour améliorer le moteur de recherche en introduisant de nouvelles fonctionnalités et capacités au cours de la dernière année.

La stratégie « 1+8+N » pour tous les scénarios offre une accessibilité complète

Dans le cadre de la stratégie « 1+8+N » pour tous les scénarios, les utilisateurs de Huawei peuvent également accéder au moteur de recherche sur plusieurs appareils, sur Vision, sur les tablettes et sur bien d'autres dispositifs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent profiter du même niveau de capacités de recherche, toujours aussi puissantes, indépendamment de l'appareil choisi.

De plus, Petal Search fournit désormais un service de recherche pour Huawei Visions, permettant aux utilisateurs de rechercher facilement du contenu local et en ligne. Huawei poursuivra ses efforts afin de déployer prochainement le moteur de recherche sur d'autres d'appareils.

Petal Search propose une expérience de recherche tout-en-un

Huawei s'engage à fournir une expérience de recherche complète grâce à Petal Search, offrant aux utilisateurs la liberté, le choix et la flexibilité de rechercher ce qu'ils souhaitent, comme ils le souhaitent.

Pour atteindre cet objectif, Petal Search rassemble des informations provenant de 20 marchés verticaux et collabore avec plus de 3 000 partenaires commerciaux de diverses industries pour organiser une expérience de recherche riche en contenus et en services de haute qualité. Grâce à ces collaborations, que les utilisateurs soient à la recherche du matériel de formation le plus récent ou de l'hôtel local et luxueux pour des « vacances à la maison », les informations dont ils ont besoin sont à leur disposition sur Petal Search.

En outre, les utilisateurs de Petal Search peuvent partager leurs préférences avec le moteur de recherche, lui permettant de leur fournir des recommandations parfaitement adaptées. Cela signifie qu'avec chaque recherche, Petal Search peut mieux comprendre chaque utilisateur et fournir des résultats de plus en plus précis et pertinents, et améliorer l'efficacité des recherches.

Petal Search a également intégré des capacités de recherche visuelle et vocale de sorte que les utilisateurs disposent de plusieurs modes de recherche. La convivialité des recherches et l'expérience des utilisateurs s'en trouvent ainsi, globalement, grandement améliorées.

Grâce à la recherche visuelle, les utilisateurs peuvent obtenir des résultats pertinents en fonction de l'image et de la photo partagées. Ainsi, l'image d'un cookie peut faire apparaître des recettes ou les boulangeries situées à proximité, et la photo d'un influenceur permet d'obtenir des liens vers les sites commerciaux proposant le vêtement recherché. Petal Search dispose également d'une fonction de recherche vocale mains libres, qui est particulièrement utile lorsque les utilisateurs réalisent plusieurs tâches en même temps. Par conséquent, qu'un utilisateur recherche les heures d'ouverture d'un restaurant dans sa voiture ou qu'il vérifie les bonnes proportions d'ingrédients pour une recette tout en cuisinant, la recherche vocale lui offre la même expérience extraordinaire que Petal Search et l'aide à trouver les informations dont il a besoin.

Des lieux localisés facilement avec l'onglet « Nearby » (À proximité)

Autre avantage : les utilisateurs peuvent désormais rechercher des endroits situés à proximité, tels que des restaurants, des magasins et des services, avec l'onglet « Nearby » (à proximité), récemment introduit. L'expérience de recherche est encore améliorée par des suggestions utiles adaptées aux intérêts et préférences des utilisateurs, leur permettant de parcourir rapidement les résultats de la recherche proposant les meilleurs emplacements et services à proximité.

En fait, Petal Search est le bon compagnon de chaque utilisateur lorsqu'il sort de chez lui. Qu'il s'agisse de la recherche d'un café à proximité, d'un centre commercial, voire d'attractions, Petal Search sera en mesure de trouver les informations pertinentes pour l'utilisateur. Pour faciliter davantage le processus de prise de décision, le moteur de recherche offre un aperçu des détails nécessaires, notamment la proximité du lieu, les heures d'ouverture, les avis généraux des autres utilisateurs, et bien d'autres informations.

Sur Petal Search, chaque expérience est unique

Les utilisateurs peuvent également partager leurs préférences avec Petal Search pour recevoir des recommandations personnalisées. L'onglet « Petal Go » permet aux utilisateurs d'accéder à un aperçu des informations pertinentes, telles que leur emploi du temps et les lectures recommandées, dans deux catégories, « My Day » (Ma journée) et « Moments ».

En outre, afin de mieux répondre aux divers besoins des utilisateurs à l'échelle mondiale, Petal Search a récemment introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités sous la forme de « CARDS » (fiches). Pratiques, ces fonctionnalités facilitent certaines opérations de manière inédite, optimisant le style de vie numérique des utilisateurs en leur proposant des services CARD pour la réservation de billets, les services express, les bons de réduction et les recettes. Ces fiches présentent des informations spécifiques d'une manière concise et visuellement riche, permettant aux utilisateurs de ramasser les détails dont ils ont besoin en un seul coup d'œil.

Petal Search s'investit pour proposer une expérience de recherche privée et sécurisée

Petal Search est déterminée à aider les utilisateurs du monde entier à trouver ce qu'ils recherchent et à gérer des contenus de haute qualité, tout en assurant la sécurité, la confidentialité et la protection des données des utilisateurs. L'outil de recherche natif de HMS réunit les avantages des technologies de sécurité et de sécurité basées sur le matériel, et les normes de confidentialité inégalées, établies par les principaux moteurs de recherche européens caractérisés par la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception.

Petal Search a reçu la certification relative à la protection des données ePrivacyseal et au règlement général sur la protection des données (RGPD). De plus, le moteur de recherche est conforme aux politiques, lois et règlements en matière de sécurité dans tous les pays où il est disponible, assurant ainsi la protection de la vie privée des consommateurs.

En outre, Petal Search propose également une fonction de recherche sécurisée pour présenter aux utilisateurs les résultats de leurs recherches en toute sécurité, et leur indiquer la source de l'information afin de s'assurer que seuls les résultats authentiques sont affichés. L'utilisateur peut choisir entre trois paramètres : strict, moyen ou désactivé, afin d'afficher uniquement les résultats qui répondent aux exigences de chaque niveau et améliorer l'expérience utilisateur.

Huawei continue d'améliorer l'expérience de recherche tout-en-un de Petal Search pour les utilisateurs et les partenaires

Petal Search s'engage à améliorer l'expérience de recherche tout-en-un pour les utilisateurs et les partenaires, en mettant l'accent sur plusieurs orientations clés pour développer la prochaine génération de Petal Search. Il s'agit notamment d'affiner les résultats des recherches grâce à une localisation plus poussée et de contextualiser les termes de recherche en fonction du comportement de l'utilisateur afin de lui proposer une expérience de recherche plus adaptée et personnalisée.

Le moteur de recherche tentera également d'optimiser l'expérience de recherche grâce à la technologie de l'IA afin d'obtenir plus rapidement des résultats de recherche plus précis dans les recherches verticale, visuelle, sociale, vocale et assistée. Huawei explorera également la possibilité d'intégrer Petal Search à des supports autres que la recherche sur le Web, notamment à des formats comme la conversion texte-image, les vidéos, la réalité amplifiée et la réalité virtuelle RA/RV.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1529464/Petal_Search_HUAWEI_Mate_40_Series_Launch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1529465/Petal_Search.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1529466/Petal_Search_HUAWEI_Vision.jpg

SOURCE Huawei