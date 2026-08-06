P&F Products & Features GmbH объявляет о приобретении AVVie GmbH

Данное приобретение укрепляет портфель продуктов для структурных патологий сердца P&F за счет добавления системы аугментации AngelValve™, нового транскатетерного решения для митральной регургитации. Благодаря этому расширяется портфель продуктов компании в области транскатетерной терапии клапанов сердца следующего поколения, создавая дополнительные возможности для инноваций в области структурных заболеваний сердца.

ВЕНА, 6 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания P&F Products & Features GmbH (P&F) сегодня объявила о приобретении AVVie GmbH. Компания AVVie, основанная кардиохирургом, профессором Вернером Молем (Werner Mohl), разработала инновационную технологию для структурных заболеваний сердца — систему аугментации AngelValve™. AngelValve — это инновационная транскатетерная платформа, предназначенная для решения существенных неудовлетворенных потребностей в лечении заболеваний митрального клапана у пациентов с ограниченными возможностями лечения или при полном их отсутствии.

Более 13 миллионов человек в Европе и Соединенных Штатах страдают от митральной регургитации — состояния, при котором часть крови течет обратно из левого желудочка в левое предсердие. Несмотря на масштаб проблемы, в настоящее время лечение получают не более 5 % пациентов с умеренной и тяжелой формой заболевания. Устранение этого пробела в лечении и улучшение качества жизни миллионов пациентов с данной патологией является основной миссией P&F.

Объединив инфраструктуру НИОКР и интеллектуальную собственность AVVie с глобальными возможностями P&F в области разработки продуктов, клинических и нормативных вопросов, производства и коммерциализации, объединенная организация имеет хорошие возможности для ускорения инноваций и сокращения сроков разработки продуктов.

«Приобретение AVVie отражает нашу неизменную приверженность продвижению прорывных структурных методов лечения заболеваний сердца. Сочетая инженерное мастерство AVVie с опытом P&F в разработке клинических исследований и выполнении нормативных требований, мы имеем хорошие возможности для продвижения платформы AngelValve™ и предоставления значимых инноваций врачам и пациентам по всему миру. Это приобретение представляет собой еще один важный шаг на пути к нашему стремлению стать мировым лидером в области терапии структурных патологий сердца», — сказала Катарина Кисс (Katharina Kiss), доктор медицинских наук, генеральный директор P&F.

«Эта комбинация объединяет выдающиеся инженерные таланты и проверенные возможности разработки», — добавил Зигфрид Айнхеллиг (Siegfried Einhellig), главный операционный директор, президент и руководитель направления исследований и разработок P&F. «Мы рады превратить эту инновацию в успешный метод лечения».

Финансовые условия сделки не разглашаются.

О компании P&F Products and Features

P&F Products and Features GmbH со штаб-квартирой в Вене, Австрия, является глобальной медицинской технологической компанией с более чем 25-летним опытом разработки инновационных решений для сердечно-сосудистой системы. P&F работает примерно в 70 странах мира и имеет производственные мощности в Европе, Азии и Бразилии. Узнайте больше на productsandfeatures.com.