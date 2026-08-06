P&F Products & Features GmbH ogłasza przejęcie AVVie GmbH

Przejęcie wzmacnia ofertę P&F w obszarze leczenia strukturalnych chorób serca dzięki włączeniu systemu AngelValve™ Augmentation System – nowatorskiego przezcewnikowego rozwiązania do leczenia niedomykalności zastawki mitralnej. Transakcja rozszerza portfolio nowej generacji przezcewnikowych terapii zastawkowych oraz potwierdza długoterminowe zaangażowanie firmy w rozwój innowacyjnych technologii dla pacjentów ze strukturalnymi chorobami serca.

WIEDEŃ, 6 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- P&F Products & Features GmbH (P&F) poinformowała dziś o przejęciu AVVie GmbH. Założona przez kardiochirurga prof. Wernera Mohla firma AVVie opracowała innowacyjną technologię przeznaczoną do leczenia strukturalnych chorób serca - AngelValve™ Augmentation System. AngelValve™ to nowatorska platforma przezcewnikowa zaprojektowana z myślą o realizacji istotnych niezaspokojonych potrzeb terapeutycznych w leczeniu chorób zastawki mitralnej u pacjentów, którzy nie mają żadnych możliwości leczenia lub są one ograniczone.

Na niedomykalność zastawki mitralnej - schorzenie polegające na cofaniu się krwi do lewego przedsionka serca - cierpi ponad 13 milionów osób w Europie i Stanach Zjednoczonych. Mimo skali problemu leczenie otrzymuje obecnie nie więcej niż 5% pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby. Zapełnienie tej luki terapeutycznej i poprawa jakości życia milionów chorych stanowią jeden z kluczowych elementów misji P&F.

Połączenie zaplecza badawczo-rozwojowego oraz własności intelektualnej AVVie z globalnymi kompetencjami P&F w zakresie rozwoju produktów, badań klinicznych, spraw regulacyjnych, produkcji i komercjalizacji stwarza solidne podstawy do przyspieszenia prac nad innowacjami i skrócenia czasu ich wprowadzania na rynek.

„Przejęcie AVVie odzwierciedla nasze konsekwentne zaangażowanie w rozwój przełomowych terapii dla pacjentów ze strukturalnymi chorobami serca. Łącząc doskonałość inżynieryjną AVVie z doświadczeniem P&F w prowadzeniu badań klinicznych i realizacji procesów regulacyjnych, zyskujemy doskonałe warunki do dalszego rozwoju platformy AngelValve™ oraz dostarczania istotnych innowacji lekarzom i pacjentom na całym świecie. To przejęcie stanowi kolejny ważny krok w realizacji naszej wizji, której celem jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie terapii strukturalnych chorób serca" - powiedziała Katharina Kiss, dyrektorka generalna P&F.

„To przejęcie łączy wyjątkowe kompetencje inżynieryjne z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie rozwoju technologii medycznych" - dodał Siegfried Einhellig, dyrektor operacyjny, prezes oraz szef działu badań i rozwoju P&F. „Z entuzjazmem podchodzimy do zmiany tej innowacji w skuteczną terapię".

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

P&F Products & Features

P&F Products & Features GmbH z siedzibą w Wiedniu jest globalną firmą z sektora technologii medycznych, która od ponad 25 lat opracowuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie medycyny sercowo-naczyniowej. P&F prowadzi działalność w około 70 krajach, dysponując zakładami produkcyjnymi w Europie, Azji i Brazylii. Więcej informacji można znaleźć na stronie c productsandfeatures.com