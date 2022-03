Po tom, čo medzinárodné orgány činné v trestnom konaní a technologické spoločnosti odmietli koordinovanú dezinformačnú kampaň, je ukrajinské trhovisko úloh Premise opäť online

SAN FRANCISCO, 3. marca 2022 /PRNewswire/ -- Po tom, čo bola platforma Premise vystavená dezinformáciám, že je nástrojom používaným ruskou vládou, spoločnosť Premise znovu aktivovala svoje ukrajinské trhovisko úloh s cieľom naďalej poskytovať humanitárnu pomoc ukrajinským občanom.

„Ako mnohé spoločnosti pôsobiace v citlivých prostrediach, aj spoločnosť Premise bola vystavená dezinformáciám a dočasne zastavila svoje služby na Ukrajine, aby sme sa uistili, že neohrozíme našich používateľov. Okamžite sme sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní, ktoré tieto tvrdenia prešetrili a nezistili ich dôveryhodnosť. Aj spoločnosť Google považovala tieto tvrdenia za neopodstatnené," povedal Maury Blackman, generálny riaditeľ spoločnosti Premise. „Spoločnosť Premise bude získavať dôležité údaje o náladách na podporu humanitárneho úsilia na Ukrajine, ktorá čelí následkom invázie ruskej vlády. Tieto údaje sú neoceniteľné pre mimovládne, neziskové a rozvojové organizácie, ktoré sa snažia pomôcť Ukrajine."

Na sociálnych sieťach sa objavili správy obviňujúce Premise z toho, že je nástrojom, ktorý ruské sily používajú na útoky na ukrajinské jednotky a infraštruktúru. Hoci je toto obvinenie úplne nepravdivé, spoločnosť Premise z veľkej opatrnosti a v záujme bezpečnosti našich ukrajinských prispievateľov pozastavila svoje úlohy na Ukrajine, zatiaľ čo komunikovala s vyšetrovacími orgánmi.

V nedeľu 27. februára orgán činný v trestnom konaní s prístupom k medzinárodným zdrojom potvrdil spoločnosti Premise, že vykonal úplné vyšetrenie tejto záležitosti a potvrdil, že spoločnosť a jej technológie nepomáhali ruským silám. V utorok 1. marca potom spoločnosť Google urobila to isté a obnovila aplikáciu Premise v obchode Google Play. V dôsledku toho spoločnosť Premise dnes oznámila, že obnoví činnosť svojho trhoviska úloh na Ukrajine, aby naďalej pomáhala poskytovať humanitárnu pomoc jej občanom.

Konkrétne bude spoločnosť Premise realizovať prieskumy s cieľom zistiť nálady Ukrajincov v súvislosti s niekoľkými kritickými témami týkajúcimi sa humanitárnej pomoci. Medzi tieto témy patria:

Potravinová bezpečnosť

Premiestnenie

Voda a hygiena

Dostupnosť vody

Potreby komunity

Základné služby

