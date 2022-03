Premise rétablit sa plateforme de marché des tâches en Ukraine après que les organismes internationaux chargés de l'application de la loi et les entreprises technologiques ont rejeté la campagne de désinformation coordonnée

SAN FRANCISCO, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Après avoir fait l'objet d'une désinformation prétendant que la plateforme Premise était un outil utilisé par le gouvernement russe, Premise a réactivé sa plateforme de marché des tâches ukrainienne dans le but permanent de fournir une aide humanitaire aux citoyens ukrainiens.

« Comme de nombreuses entreprises opérant dans des milieux sensibles, Premise a souffert de la désinformation et a temporairement arrêté ses services en Ukraine pour s'assurer que nous ne mettions pas nos utilisateurs en danger. Nous avons immédiatement communiqué avec les forces de l'ordre, qui ont fait enquête et n'ont trouvé aucune crédibilité aux allégations. Google a également estimé que ces revendications n'étaient pas fondées », a déclaré Maury Blackman, PDG chez Premise. « Premise recueillera des données critiques sur les opinions pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine, qui subit les effets d'une invasion par le gouvernement russe. Ces données sont précieuses pour les ONG, les organismes sans but lucratif et les organismes de développement qui cherchent à aider l'Ukraine. »

Des rapports ont émergé sur les médias sociaux accusant Premise d'être un outil utilisé par les forces russes pour cibler les troupes et les infrastructures ukrainiennes. Bien que cette allégation soit totalement fausse, par excès de prudence et par souci de la sécurité de nos contributeurs ukrainiens, Premise a interrompu ses activités en Ukraine pendant qu'il communiquait avec les autorités chargées de l'enquête.

Le dimanche 27 février, un organisme chargé de l'application de la loi ayant accès aux ressources internationales a confirmé à Premise qu'il avait entrepris une enquête complète sur cette affaire et que la société et sa technologie n'aidaient pas les forces russes. Puis, le mardi 1er mars, Google a fait de même et a rétabli l'application Premise sur Google Play store. En conséquence, Premise a annoncé aujourd'hui qu'elle allait redémarrer sa plateforme de marché des tâches en Ukraine afin de continuer à apporter une aide humanitaire à ses citoyens.

Plus précisément, Premise lancera des sondages pour évaluer les sentiments des Ukrainiens à l'égard de quelques sujets cruciaux liés à l'aide humanitaire. Les sujets abordés comprendront :

La sécurité alimentaire

Le déplacement

L'eau et l'assainissement

La disponibilité de l'eau

Les besoins de la collectivité

Les services essentiels

