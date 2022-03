Premise reaktywuje swoje internetowe działania na Ukrainie, po tym jak międzynarodowe organy ścigania i firmy technologiczne zdementowały udostępniane w sposób skoordynowany nieprawdziwe informacje na jej temat

SAN FRANCISCO, 3 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Po zdementowaniu nieprawdziwych informacji, jakoby platforma Premise była narzędziem wykorzystywanym przez rząd rosyjski, firma reaktywowała swoje działania na Ukrainie, których celem jest niesienie pomocy humanitarnej obywatelom tego kraju.

„Podobnie jak wiele innych firm działających we wrażliwych środowiskach, Premise ucierpiała wskutek dezinformacji. Tymczasowo wstrzymaliśmy nasze usługi na Ukrainie, aby upewnić się, że nie narażamy użytkowników na niebezpieczeństwo. Niezwłocznie skontaktowaliśmy się z organami ścigania, które przeprowadziły dochodzenie i stwierdziły, że twierdzenia tego typu są bezpodstawne. Google również to potwierdza - powiedział Maury Blackman, dyrektor generalny Premise. - Premise będzie zatem gromadzić kluczowe dane dotyczące nastrojów, aby wesprzeć działania humanitarne na Ukrainie, która zmaga się ze skutkami inwazji zainicjowanej przez rosyjski rząd. Dane te są nieocenione dla organizacji pozarządowych, organizacji typu non-profit i organizacji rozwojowych, które chcą nieść pomoc Ukrainie".

W mediach społecznościowych pojawiły się oskarżenia, że platforma Premise stała się narzędziem wykorzystywanym przez siły rosyjskie do atakowania ukraińskich wojsk i infrastruktury. Chociaż zarzut ten jest całkowicie nieprawdziwy, podejmując wszelkie środki ostrożności, w trosce o bezpieczeństwo naszych ukraińskich współpracowników, firma Premise wstrzymała swoje działania na Ukrainie na czas zbadania sprawy przez organy śledcze.

W dniu 27 lutego (niedziela) organ ścigania mający dostęp do międzynarodowych zasobów potwierdził, że przeprowadził pełne dochodzenie i ustalił, iż ani firma Premise, ani jej technologia nie służą wspieraniu sił rosyjskich. 1 marca (wtorek) to samo uczyniła firma Google, przywracając aplikację Premise do sklepu Google Play. W związku z tym firma Premise ogłosiła dziś, że ponownie uruchomi swoje działania na Ukrainie, aby kontynuować niesienie pomocy humanitarnej jej obywatelom.

W szczególności Premise będzie przeprowadzać ankiety w celu zbadania nastrojów Ukraińców w odniesieniu do kilku kluczowych tematów związanych z pomocą humanitarną. Obejmują one:

Bezpieczeństwo żywnościowe,

Wysiedlenia,

Wodę i warunki sanitarne,

Dostęp do wody,

Potrzeby społeczności,

Podstawowe usługi.

Zachęcamy do przeczytania posta na blogu, aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Premise i jej działań.

Premise

Premise jest firmą świadczącą usługi w zakresie analiz opartych na crowdsourcingu. Jej technologia aktywizuje społeczności globalnych użytkowników smartfonów w celu pozyskiwania przydatnych danych w czasie rzeczywistym bez ponoszenia wysokich kosztów, z widocznością, której potrzebujesz. Znajdujemy dane dla każdej decyzji (Data for Every Decision™) w ponad 128 krajach i w 37 językach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.premise.com.

KONTAKT:

Lanny Davis

e-mail: [email protected]

tel. (202) 480-4309



SOURCE Premise