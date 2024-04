Pokročilé zariadenie na výrobu vodíka získava prvú cenu a 1 milión dolárov v súťaži TERA-Award

HONGKONG, 24. apríla 2024 /PRNewswire/ -- V Hongkongu vyhlásili výsledky tretej súťaže TERA-Award Smart Energy Innovation Competition, ktorú usporiadal Towngas. Zlatú cenu a odmenu vo výške 1 milión dolárov získal projekt čínskeho výskumného tímu na pokročilé zariadenie na výrobu alkalického vodíka, ktorý výrazne znižuje náklady na výrobu vodíka. Striebornú cenu získal izraelský tím za uskladnenie vodíka v podmienkach takmer identických s okolitým prostredím; ďalší čínsky tím získal bronz za univerzálny materiál na skladovanie tepelnej/chladiacej energie.

Víťazom zlatej ceny, ktorá získava odmenu 1 milión dolárov, je spoločnosť Hua Xia Hydrogen Technology z Číny. Spoločnosť vyvinula vysoko účinné zariadenie na výrobu vodíka elektrolýzou vody, ktorý vyžaduje menej ako 4,3 kWh jednosmerného výkonu na meter kubický vodíka. Táto technológia umožňuje priamu výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov energie, znižuje náklady na zariadenie a zlepšuje dlhodobú prevádzkovú stabilitu. Môže sa uplatniť v rôznych odvetviach, ako je priemysel, doprava, energetika a stavebníctvo, a poskytuje nízkonákladové riešenia na výrobu vodíka.

Projekt ohodnotený striebornou cenou, pod názvom „Reshaping H 2 Storage and Transportation", pochádza od izraelského výskumného tímu. Tím používa na skladovanie vodíka vodu a hydrogénuhličitan, čo prináša viaceré výhody, napríklad netoxickosť, nehorľavosť a nevýbušnosť. Môže sa tiež prepravovať pri teplote a tlaku blízkom okolitému prostrediu, čím sa znižujú náklady na skladovanie a prepravu vodíka na menej ako 1 dolár na kilogram.

Bronzovú cenu získal projekt, ktorý pomocou vysokoúčinnej technológie materiálov s fázovým prechodom (PCM) nahrádza tradičné chladiace alebo vykurovacie riešenia. PCM môže absorbovať a ukladať tepelnú energiu alebo studenú energiu pri teplotách od -150 ° C do 1000 ° C, takže je vhodný pre využitia v klimatizáciách, chladiarenskom skladovaní a dátových centrách. Táto technológia poskytuje bezpečnejšiu a stabilnejšiu reguláciu teploty a zároveň dosahuje bezuhlíkové posuny v špičkách a úspory energie až do 20 %.

Do tretieho ročníka ceny TERA-Award bolo prijatých 450 projektov s nulovými emisiami uhlíka z 59 krajín a regiónov na celom svete, čo odzrkadľuje 60 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dr. Lee Ka-kit, zakladateľ TERA-Award, poznamenal: „Cena TERA-Award sa stala platformou pre združovanie globálnych podnikateľov v oblasti inovácií energetických technológií, aby poskytovala komplexné služby vedcom pri uvádzaní výsledkov svojich výskumov na trh. S potešením tiež môžem oznámiť, že značka Tera-Award bude povýšená zo súťaže na akceleračnú platformu pre bezuhlíkové technológie." Dr. Lee vyzval ďalších globálnych podnikateľov v oblasti technológií s nulovými emisiami uhlíka, aby sa pripojili k Tera a spolupracovali na vytváraní udržateľnej budúcnosti prostredníctvom technologických inovácií.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2393492/240422_Towngas_TERA_Award_Photos.jpg