Zaawansowane urządzenia do wytwarzania wodoru zdobywają główną nagrodę i 1 milion dolarów w konkursie TERA-Award

HONGKONG, 24 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W Hongkongu rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu innowacyjności w dziedzinie inteligentnej energii TERA-Award organizowany przez Towngas. Nagrodę główną i wyróżnienie w wysokości 1 miliona USD zdobył projekt zaawansowanych urządzeń do produkcji wodoru alkalicznego opracowany przez chiński zespół badawczy, który pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji wodoru. Zespół z Izraela zdobył drugą nagrodę za magazynowanie wodoru w warunkach zbliżonych do otoczenia, z kolei inny chiński zespół otrzymał trzecią nagrodę za uniwersalny materiał do magazynowania energii cieplnej i zimna.

Zwycięzcą Złotego Medalu i wyróżnienia w wysokości 1 miliona USD została firma Hua Xia Hydrogen Technology z Chin. Spółka opracowała koncepcję wysokowydajnej produkcji wodoru poprzez elektrolizę wody wymagającej mniej niż 4,3 kWh mocy prądu stałego na metr sześcienny wodoru. Technologia ta umożliwia bezpośrednią produkcję wodoru z energii odnawialnej, ograniczając koszty sprzętu i poprawiając długoterminową stabilność operacyjną. Rozwiązanie to może być stosowane w różnych sektorach, takich jak przemysł, transport, energetyka i budownictwo, zapewniając ekonomiczne metody produkcji tego surowca.

Nagrodzony Srebrnym Medalem projekt „Reorganizacja magazynowania i transportu H2" został opracowany przez izraelski zespół badawczy. Do magazynowania wodoru wykorzystano wodę i wodorowęglan, które są nietoksyczne, niepalne i niewybuchowe. Wodór może być również transportowany w temperaturze i ciśnieniu zbliżonym do temperatury otoczenia, co pozwala obniżyć koszty jego magazynowania i transportu do poziomu poniżej 1 USD za kilogram.

Brązowym Medalem uhonorowano projekt, który wykorzystuje zaawansowaną technologię materiałów zmiennofazowych (PCM) w celu zastąpienia tradycyjnych rozwiązań chłodniczych lub grzewczych. PCM pozwala na pochłanianie i magazynowanie energii cieplnej lub zimna w temperaturach od –150° C do 1000° C, dzięki czemu doskonale sprawdza się w takich obszarach jak klimatyzacja, chłodnie i centra danych. Technologia ta zapewnia bezpieczniejszą i bardziej stabilną kontrolę temperatury przy jednoczesnym uzyskaniu zerowej emisji dwutlenku węgla i oszczędności energii do 20%.

Do udziału w trzeciej edycji TERA-Award zgłoszono 450 zeroemisyjnych projektów z 59 krajów i regionów na całym świecie, co stanowi wzrost o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dr Lee Ka-kit, pomysłodawca konkursu, podkreślił: „TERA-Award przekształciła się w platformę gromadzącą międzynarodowych przedsiębiorców specjalizujących się w innowacyjnych technologiach energetycznych, świadczącą kompleksowe usługi dla naukowców w zakresie udostępniania wyników ich badań na rynku. Jednocześnie mam przyjemność poinformować, że inicjatywa TERA-Award zostanie przetransformowana z konkursu w platformę akceleracyjną dla technologii zeroemisyjnych". Dr Lee zachęcił kolejnych globalnych przedsiębiorców związanych z technologiami zeroemisyjnymi do przyłączenia się do TERA-Award i współpracy w tworzeniu zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje technologiczne.