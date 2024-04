Un équipement avancé de production d'hydrogène remporte le premier prix et un million de dollars dans le cadre du concours TERA-Award

HONG KONG, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les résultats du troisième concours TERA-Award d'innovation en matière d'énergie intelligente, organisé par Towngas, ont été annoncés à Hong Kong. Le prix Or ainsi qu'une récompense d'un million de dollars ont été remportés par un projet d'équipement avancé de production d'hydrogène alcalin d'une équipe de recherche chinoise qui réduit considérablement le coût de la production d'hydrogène. Une équipe israélienne a remporté le prix Argent pour le stockage de l'hydrogène dans des conditions quasi ambiantes ; une autre équipe chinoise a reçu le prix Bronze pour un matériau polyvalent de stockage d'énergie thermique/froide.

Le lauréat du prix Or, qui a reçu une récompense d'un million de dollars, est la société chinoise Hua Xia Hydrogen Technology. L'entreprise a mis au point une conception à haut rendement pour la production d'hydrogène grâce à l'électrolyse de l'eau, qui nécessite moins de 4,3 kWh de courant continu par mètre cube d'hydrogène. Cette technologie permet de produire directement de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, réduisant les coûts des équipements et améliorant la stabilité opérationnelle à long terme. Elle trouve des applications dans divers secteurs, tels que l'industrie, les transports, l'énergie et la construction, et fournit des solutions à faible coût pour la production d'hydrogène.

Le projet qui a reçu le prix Argent, intitulé « Reshaping H 2 Storage and Transportation » (redéfinir le stockage et le transport de l'hydrogène), provient d'une équipe de recherche israélienne. L'équipe utilise de l'eau et du bicarbonate pour stocker l'hydrogène, ce qui présente l'avantage d'être non toxique, ininflammable et non explosif. Il peut également être transporté à une température et à une pression proches de celles de l'air ambiant, ce qui réduit le coût du stockage et du transport de l'hydrogène à moins d'un dollar par kilogramme.

Le prix Bronze a récompensé un projet qui utilise la technologie à haut rendement du matériau à changement de phase (MCP) pour remplacer les solutions traditionnelles de réfrigération ou de chauffage. Le MCP peut absorber et stocker de l'énergie thermique ou de l'énergie froide à des températures allant de -150°C à 1 000°C, ce qui le rend adapté à des applications telles que la climatisation, le stockage frigorifique et les centres de données. Cette technologie permet une régulation de la température plus sûre et plus stable tout en assurant un déplacement sans émission de carbone et des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 20 %.

La troisième édition du concours TERA-Award a reçu 450 projets zéro carbone de 59 pays et régions du monde, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente. Dr Lee Ka-kit, fondateur du concours TERA-Award, a déclaré : « Le TERA-Award est devenu une plateforme qui rassemble les entrepreneurs mondiaux de l'innovation dans le domaine des technologies énergétiques, offrant des services complets permettant aux scientifiques de commercialiser leurs résultats de recherche. Je suis également heureux d'annoncer que la marque TERA-Award, de concours, deviendra une plateforme d'accélération pour les technologies zéro carbone. » Le Dr Lee a encouragé davantage d'entrepreneurs mondiaux spécialisés dans les technologies zéro carbone à participer à TERA-Award et à collaborer à la création d'un avenir durable grâce à l'innovation technologique.