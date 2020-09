Pokud jste se zranili špatně fungujícím airbagem Takata, možná máte stále nárok na odškodnění v rámci řízení o odškodnění za poranění či neúmyslné zabití osob, říkají osoby dohlížející nad výkonem rozhodnutí a konkurzní správci

BOSTON, 31. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Profesor Eric D. Green, který byl ministerstvem spravedlnosti pověřen dohledem nad výkonem rozhodnutí o zřízení Fondu na výplatu individuálního odškodnění za škody způsobené airbagy firmy Takata a správci svěřeneckého fondu zřízeného při konkurzu a reorganizaci společnosti Takata, vydávají následující prohlášení.

Nároky v souvislosti s vadnými airbagy společnosti Takata

Profesor Eric D. Green, pověřenec pro dohled nad výkonem rozhodnutí a správce fondu, oznámil v květnu 2018 zřízení programu pro výplatu odškodného osobám, které utrpěly nebo utrpí poranění nebo neúmyslné zabití v důsledku prasknutí nebo prudkého rozvinutí airbagu společnosti Takata s patronami s dusičnanem amonným (dále jen „vadná patrona airbagu společnosti Takata"). Na základě tohoto programu mohou žadatelé požadovat odškodné z Individuálního restitučního fondu (IRF – Individual Restitution Fund) ministerstva spravedlnosti, ve kterém je k dispozici částka 125 milionů dolarů a/nebo z fondu TATCTF (Takata Airbag Tort Compensation Trust Fund – Svěřenecký fond na úhradu škod za vadné airbagy společnosti Takata), ve kterém je k dispozici částka zhruba 140 milionů dolarů. V současné době probíhá řízení o odškodnění a způsobilí žadatelé mají stále čas jednat.

Jednotlivci, kteří utrpěli újmu v souvislosti s vadnými airbagy společnosti Takata, mohou uplatnit celkem tři různé typy nároků na odškodnění: (i) nárok na „odškodnění z fondu IRF", a to za poranění či neúmyslné zabití. Tento fond spravuje pověřenec pro výkon rozhodnutí o odškodnění, které vydal Obvodní soud východního okresu státu Michigan ve Spojených státech amerických (United States District Court for the Eastern District of Michigan) v souvislosti se žalobou Ministerstva spravedlnosti proti firmě Takata (případ Spojené státy americké vs Takata Corporation, číslo jednací 16-cr-20810 (E.D. Mich.)); (ii) nárok na odškodnění z fondu TATCTF, na základě řízení o „ztrátě důvěry", a to za poranění či neúmyslné zabití. Na výplatu z fondu TATCTG dohlíží správci a tento fond byl zřízen na základě článku 11 Reorganizačního plánu, který firma Takata podala ke konkurznímu soudu pro okres Delaware; a (iii) a nárok vyplývající ze soudního rozhodnutí v případu POEM (výrobci originálního příslušenství), který vedou výrobci automobilů, kterým byly vadné airbagy dodány. V současné době je jediným takovým výrobcem automobilka Honda/Acura). Toto odškodnění musí být vyplaceno výhradně fondu TATCTF, pod dohledem příslušného správce.

Pro každý z těchto tří nároků platí různá kritéria, nicméně pro všechny nároky platí, že kryjí pouze skutečná poranění či neúmyslné zabití v souvislosti s vadnými patronami airbagů společnosti Takata. Nároky, které se týkají poranění nebo neúmyslného zabití, jenž byly způsobeny jinými částmi tohoto airbagu, včetně nároků za nenafouknutí airbagu, náhodné nafouknutí airbagu nebo poranění při autonehodách, ke kterým došlo jinak než kvůli vadné patroně airbagů Takata a/nebo nároků za ušlý příjem či ztráty, které se přímo netýkají poranění osob nebo jejich úmrtí, nejsou součástí odškodnění v žádném z výše uvedených tří škodních nároků.

Formuláře žádostí o přihlášení škodního nároku, včetně podrobných informací o tom jak nárok podat, najdete na webové stránce IRF - www.takataspecialmaster.com nebo na webové stránce TATCTF - www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Dohled nad výplatou škodních nároků a další zdroje informací

Okresní soud jmenoval profesora Greena pověřencem pro dohled nad výkonem rozhodnutí o výplatě škodních nároků z fondu IRF. Stejně tak byl profesor Green jmenován správcem pro řešení škodních nároků na základě odškodnění řízení o ztrátě důvěry a soudního rozhodnutí v případu POEM.

Více informací o způsobilosti nároků, termínech pro podání a návod na podání žádosti o odškodnění najdete na webových stránkách www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com nebo nás kontaktujte e-mailem na [email protected] či prostřednictvím bezplatné telefonní linky (888) 215-9544.

Kontakt: [email protected]

