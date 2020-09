Si usted sufrió lesiones por una bolsa de aire Takata que no funcionó correctamente, aún podría ser elegible para recibir una indemnización a través del procesamiento de reclamaciones por lesiones personales u homicidio culposo a cargo del auxiliar judicial y administrador del caso.

BOSTON, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las siguientes declaraciones pertenecen al profesor Eric D. Green, auxiliar judicial asignado al Fondo de Reparación Individual y Administrador del Fideicomiso para Indemnizaciones por Agravios Causados por las Bolsas de Aire Takata, creado en los casos de bancarrota de Takata, bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia.

Reclamaciones por bolsas de aire defectuosas de Takata

El profesor Eric D. Green, en su calidad de auxiliar judicial y administrador, anunció un programa de indemnizaciones en mayo de 2018 para aquellas personas que hubiesen sufrido o llegaran a sufrir lesiones personales u homicidio culposo por la ruptura o el agresivo despliegue de un una bolsa de aire Takata con nitrato de amonio como agente inflador y estabilizador ("defecto en el inflador de las bosas de aire Takata"). Según dicho programa, los solicitantes podrán buscar la indemnización del Fondo de Reparación Individual ("IRF") de $125 millones del Departamento de Justicia y/o el Fideicomiso para Indemnizaciones por Agravios Causados por las Bolsas de Aire Takata ("TATCTF") de aproximadamente $140 millones. El procesamiento de las reclamaciones está en curso y los solicitantes elegibles aún tienen tiempo de actuar.

Hay tres tipos de reclamaciones que pueden presentar aquellas personas que hayan sufrido lesiones u homicidio culposo como consecuencia del defecto en el inflador de las bolsas de aire Takata: (i) una "reclamación IRF" en contra de Takata para obtener la indemnización del IRF, el fondo de reparación por lesiones personales y homicidio culposo bajo supervisión del auxiliar judicial y establecido en el marco de la Orden de Reparación ingresada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan en vinculación con el caso penal en contra de Takata ante el Departamento de Justicia, U.S. v. Takata Corporation, caso no. 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) una "reclamación de fideicomiso" en contra de Takata para obtener la indemnización del TATCTF, el fideicomiso para lesiones personales y homicidio culposo bajo supervisión del administrador y establecido en vinculación con el Plan de Reorganización en el Tribunal de Bancarrotas para el Distrito de Delaware, Capítulo 11 de Takata, y (iii) una "reclamación POEM" en contra de un fabricante de equipos originales participante (Participating Original Equipment Manufacturer o "POEM"; actualmente el único POEM es Honda/Acura) para obtener la indemnización del POEM, misma que debe resolverse a través del TATCTF bajo supervisión del administrador.

Cada uno de estos tres tipos de reclamaciones tiene sus propios requisitos de elegibilidad; no obstante, cada reclamación cubre únicamente lesiones físicas y homicidio culposo como resultado del defecto en el inflador de las bolsas de aire Takata. Las reclamaciones relacionadas con lesiones u homicidio culposo como consecuencia de otros elementos de la bolsa de aire, como el que la bolsa de aire no se desplegara, que se desplegara en forma espontánea, lesiones por colisiones no relacionadas con el inflador o pérdidas económicas no relacionadas con lesiones físicas ni la muerte, no están cubiertas por ninguno de los tres tipos de reclamaciones aquí descritos.

Las personas pueden acceder a los formularios de reclamación que incluyen instrucciones detalladas para presentar una reclamación y se encuentran en el sitio web del IRF, www.takataspecialmaster.com o en el sitio web del TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Supervisión del procesamiento de reclamaciones y fuentes de información adicional

El profesor Green fue designado por el Tribunal de Distrito para fungir como auxiliar judicial responsable de la supervisión de las reclamaciones IRF y fue designado por el Tribunal de Bancarrotas para fungir como administrador a cargo de la supervisión de las reclamaciones de fideicomiso y las reclamaciones POEM.

Si desea más información sobre los requisitos de elegibilidad, los plazos para la presentación de documentos y las instrucciones para presentar una reclamación, visite www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, envié un correo electrónico a [email protected] o llame sin costo al (888) 215-9544.

