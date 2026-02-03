Polyplastics développe de nouveaux grades de PPS DURAFIDE(R) avec un contenu mécaniquement recyclé

TOKYO, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd, leader mondial des thermoplastiques techniques, a créé deux nouveaux grades de sulfure de polyphénylène (PPS) DURAFIDE(R) fabriqués à partir de matériaux mécaniquement recyclés. Les grades renforcés à 40 % de fibres de verre, DURAFIDE(R) rG-PPS 1140A1R00 et 1140A1R30 (contenant respectivement 100 % et 30 % de PPS renforcé de fibres de verre recyclées), seront commercialisés dans les mois à venir.

La nouvelle offre fait partie de l'initiative DURACIRCLE(R) de Polyplastics, qui vise à atteindre une circularité de 100 % pour les plastiques techniques. Ces nouveaux grades sont proposés par le service de recomposition de l'entreprise, qui utilise les déchets de fabrication recueillis auprès des clients comme matière première dans le cadre de son « système ouvert de recyclage mécanique post industriel ».

La fabrication de produits de haute qualité est assurée par la collecte de déchets de processus PPS renforcés de fibres de verre auprès d'entreprises partenaires respectant des normes élevées. Après des processus rigoureux d'inspection, de tri et de reformulation, les matériaux sont composés dans des conditions optimales et sont soumis à la même assurance qualité que les matériaux vierges. Polyplastics commercialisera ces matériaux par l'intermédiaire de son réseau de vente mondial. À l'heure actuelle, les objectifs de collecte sont limités à des qualités spécifiques de matériaux PPS DURAFIDE(R) chargés de verre.

Pour l'activité de recomposition et la mise en place du « système ouvert de recyclage mécanique post industriel », il est essentiel de développer de nouvelles applications et de sécuriser les itinéraires de collecte. L'entreprise cible des initiatives qui envisagent une collaboration non seulement avec les clients existants, mais aussi avec des entreprises dans divers secteurs de valorisation des déchets.

Polyplastics étudie la possibilité d'ajouter à sa gamme de nouveaux grades de PPS recyclés mécaniquement pour faire face aux besoins du marché. L'objectif est de mettre en place des chaînes de recyclage autonomes de « production locale et pour la consommation locale », dans chaque pays et région du monde. Simultanément, en élargissant la gamme des matériaux constitutifs aux matériaux PCR, Polyplastics renforcera sa capacité d'approvisionnement en matériaux recyclés fiables et de haute qualité. Cela permettra d'atténuer encore plus l'impact sur l'environnement et d'améliorer la capacité à répondre aux divers besoins des clients.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co. est un leader mondial dans le développement et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend des POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part du marché mondial des POM, LCP et COC. Forte de plus de 60 ans d'expérience, l'entreprise s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

DURAFIDE(R) et DURACIRCLE(R) sont des marques déposées de Polyplastics Co. au Japon et dans d'autres pays.