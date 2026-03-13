Poradenská společnost Resonance Consultancy představuje nejlepší evropská města pro rok 2026
News provided byResonance Consultancy Ltd.
Mar 13, 2026, 10:54 ET
Londýn drží první místo a evropská města soupeří o investice, talenty a návštěvníky uprostřed rostoucího vnímání rozdílů
CANNES, Francie, 13. března 2026 /PRNewswire/ – Společnost Resonance Consultancy, přední poradce v oblasti brandingu míst, vytváření veřejných prostor a marketingu měst, dnes zveřejnila svou čtvrtou výroční zprávu a žebříček Nejlepší evropská města pro rok 2026, který se zaměřuje na 100 evropských měst, která formují budoucnost.
Evropa nebyla nikdy tolik žádanou destinací, a to i přes pokračující ruskou agresi na jejích hranicích a celosvětovou ekonomickou nejistotu. Zpráva uvádí, že téměř polovina globálních preferencí cestovních cílů nyní směřuje do Evropy, což je nárůst oproti loňským 41 %. Výzkum však rovněž odhaluje rostoucí nesoulad mezi tím, co města skutečně poskytují, a tím, co si o nich svět myslí. Tento rozdíl už není pouze otázkou brandingu. Společnost Resonance zjistila, že korelace mezi výkonem měst a jejich vnímáním je pouze 0,54, což vytváří vysoce konkurenční výhodu pro města, která dokáží sladit infrastrukturu, politiku a reálné zkušenosti s důvěryhodným příběhem pro investory, zaměstnavatele, talenty a návštěvníky.
„Přední evropská města proměňují narušení situace v hnací sílu pokroku," uvedl Jeremie Feinblatt, hlavní poradce ve společnosti Resonance Consultancy. „Rozdíl mezi vnímáním a realitou je nyní otázkou bilance. Ovlivňuje seznamy preferovaných investorů, důvěru zaměstnavatelů i výdaje návštěvníků," dodal.
„Vítězové spojují investice do základů, které lidé pociťují každý den, jako je bydlení, mobilita, veřejný prostor a bezpečnost, s příběhem, který tyto zisky dokazuje na trhu. Města, která nedokážou sladit realitu s reputací, zaostanou v soutěži o lidi a kapitál."
Top 10 nejlepších evropských měst pro rok 2026
- Londýn
- Paříž
- Berlín
- Řím
- Barcelona
- Madrid
- Amsterdam
- Vídeň
- Kodaň
- Stockholm
Proč je letošní žebříček důležitý pro představitele měst
Žebříček nejlepších evropských měst roku 2026 přichází v okamžiku, kdy se strategie měst přepisuje v reálném čase.
- Turistický boom v Evropě nyní pohánějí Evropané. Domácí a vnitroevropské cestování posiluje rekordní poptávku a mění, kde se na kontinentu vytváří hodnota.
- Geopolitika posouvá města na pozici tahounů. Jak se dodavatelské řetězce přesouvají blíže domovu a bezpečnost a energie se stávají každodenními faktory, města se stávají operačními centry evropské odolnosti.
- Růst počtu návštěvníků nutí města zavádět nový provozní model. Města, která postupují nejrychleji, investují do zážitků a zároveň zpřísňují nástroje řízení, které chrání dostupnost bydlení, veřejný prostor a důvěru obyvatel.
- Rozhodnutí o talentech se vyhrávají na úrovni ulic. Pro zaměstnance v produktivním věku a firmy, které o ně soutěží, se čím dál více rozhodujícím faktorem stávají pěší dostupnost, cyklistické sítě, přístup k veřejné dopravě, zdravotní výsledky a dostupnost bydlení.
- Riziko klimatu je nyní součástí nabídky. Expozice a schopnost adaptace stále více ovlivňují alokaci kapitálu, pojistné krytí a dlouhodobé plánování.
„Města, která zlepšují kvalitu života a zároveň zůstávají propojená a snadno objevitelná, budou v žebříčku nadále stoupat," řekl Jason McGrath, výkonný viceprezident a vedoucí oddělení reputace firem v USA ve společnosti Ipsos, partnera zprávy pro výzkum spotřebitelů. „Nejkonkurenceschopnější místa jsou ta, ve kterých si lidé dokáží představit, že tam budou žít, brzy je navštíví a budou tam budovat kariéru."
Co odhalují tři nejlepší města o nové evropské strategii
- Londýn si udržuje globální prvenství díky neustálé proměně v oblasti byznysu, kultury a propojení. V roce 2024 dosáhly výdaje zahraničních cestovatelů téměř 18,9 miliardy eur a letecká konektivita zůstává v žebříčku nejsilnější, což podporuje pokračující růst turismu i investic.
- Paříž proměňuje městské ambice v každodenní realitu. Město má nyní více než 1 000 kilometrů cyklostezek, od roku 2020 přidalo více než 100 hektarů nových pěších zón a pokračuje v rozšiřování projektu Grand Paris Express, který má zásadně proměnit dostupnost a mobilitu v celé metropolitní oblasti.
- Berlín spojuje kulturní přitažlivost se silnou inovační infrastrukturou. Město v roce 2024 překonalo hranici 30,6 milionu hotelových přenocování a pokračuje v realizaci velkých transformačních projektů včetně přeměny letiště Tegel na Berlin TXL, jehož součástí jsou projekt Urban Tech Republic a čtvrť Schumacher Quartier zaměřená na dřevostavby.
Kromě první trojice zpráva zaznamenává jasný posun: městský příběh už nepatří jen tradičním metropolím. Vedle globálních center se prosazuje stále více sekundárních a rozvíjejících se měst, která často stavějí rychleji, jsou nákladově konkurenceschopnější a mají silnou ambici růstu.
Jak byl žebříček sestaven
Žebříček nejlepších evropských měst vychází z proprietárního skóre Place Power™ Score společnosti Resonance, které kombinuje výkon a vnímání ve třech pilířích: obyvatelnost, oblíbenost a prosperita.
Pro rok 2026 hodnotila společnost Resonance metropolitní oblasti s více než 500 000 obyvateli pomocí 47 ukazatelů v rámci 33 podkategorií doplněných o uživatelské signály z hlavních online platforem a o výzkum vnímání od společnosti Ipsos. Ipsos se dotazoval 5 000 lidí v 10 evropských zemích na města, ve kterých by nejraději žili, brzy je navštívili a kde podle nich existují nejlepší pracovní příležitosti.
Údaje o riziku klimatu poskytuje společnost AlphaGeo. Žebříček od roku 2022 nezahrnuje ruská města.
O společnosti Resonance Consultancy
Společnost Resonance vytváří transformační strategie, značky a kampaně, které umožňují destinacím, městům a komunitám naplno rozvinout svůj potenciál. Resonance spolupracuje s místy v oblasti vytváření veřejných prostor, brandingu měst a marketingu míst. Více informací naleznete na ResonanceCo.com.
O společnosti Ipsos
Ipsos je globální společnost pro průzkum trhu, která provádí dotazníková a průzkumná šetření veřejného mínění na trzích po celém světě. Více informací naleznete na Ipsos.com.
