PR Newswire führt in der EMEIA-Region KI-gestützte Lösungen für die PR- und Kommunikationsbranche ein

LONDON, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem heutigen Tag führt PR Newswire seine KI-Lösungen in der EMEIA-Region ein, um Kunden bei der Erstellung und Verbreitung von Pressemitteilungen zu unterstützen, die darauf abzielen, das Engagement zu maximieren und die Effektivität zu verbessern. Nach der Einführung dieser KI-Tool-Suite in Nordamerika stellt dieses Angebot eine fortgesetzte globale Investition in die Nutzung von Daten und KI dar, um die Arbeit von Kommunikatoren zu ergänzen und die Position von PR Newswire als führender Anbieter innovativer Lösungen für die PR-Branche zu festigen.

Introducing PR Newswire's AI-powered suite to help customers create and distribute press releases designed to maximise engagement and improve effectiveness. Introducing PR Score analyses each release for readability, formatting, structure and engagement potential and provides specific recommendations to improve your release.

„Da KI neue Möglichkeiten schafft, die branchenübergreifende Arbeit weiterzuentwickeln und zu ergänzen, freuen wir uns, eine sichere, vertrauenswürdige Lösung bereitzustellen, die auf die PR- und Kommunikationsbranche zugeschnitten ist", so Matt Brown, President von PR Newswire.

Diese bahnbrechende Lösung bietet eine Reihe von Funktionen, die den Prozess der Pressemitteilung vereinfachen und verbessern, darunter:

Automatisierte Erstellung von Inhalten: Erstellen Sie mit wenigen Klicks hochwertige Pressemitteilungen. Der KI-Algorithmus analysiert Ihre Eingaben und erstellt überzeugende Inhalte, die auf Ihre Branche und Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind.

Erstellen Sie mit wenigen Klicks hochwertige Pressemitteilungen. Der KI-Algorithmus analysiert Ihre Eingaben und erstellt überzeugende Inhalte, die auf Ihre Branche und Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind. Anpassung der Markenstimme: Auf der Grundlage von Daten und Erkenntnissen aus früheren Veröffentlichungen generiert die KI von PR Newswire Inhalte, die mit der Markensprache und dem gewünschten Tonfall eines Unternehmens übereinstimmen.

Auf der Grundlage von Daten und Erkenntnissen aus früheren Veröffentlichungen generiert die KI von PR Newswire Inhalte, die mit der Markensprache und dem gewünschten Tonfall eines Unternehmens übereinstimmen. Pressemitteilung Score: Dieses leistungsstarke Tool analysiert jede Veröffentlichung gründlich auf Lesbarkeit, Formatierung, Struktur und Engagement-Potenzial und gibt spezifische Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Veröffentlichung.

Dieses leistungsstarke Tool analysiert jede Veröffentlichung gründlich auf Lesbarkeit, Formatierung, Struktur und Engagement-Potenzial und gibt spezifische Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Veröffentlichung. Hochladen und Verbessern mit KI: Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, bestehende Entwürfe von Pressemitteilungen hochzuladen und mit Hilfe von KI-generierten Erkenntnissen zu verfeinern.

Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, bestehende Entwürfe von Pressemitteilungen hochzuladen und mit Hilfe von KI-generierten Erkenntnissen zu verfeinern. Umfassender Arbeitsablauf: Die Benutzer können Pressemitteilungen an einem einzigen Ort erstellen, bearbeiten, verteilen und verwalten und so Zeit und Mühe sparen.

Die KI-Tool-Suite von PR Newswire wird von Google Gemini auf Unternehmensebene betrieben und wurde unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um sicherzustellen, dass sensible Daten jederzeit geschützt bleiben und nicht zum Trainieren großer Sprachmodelle von Drittanbietern verwendet werden. Die Benutzer können sich darauf verlassen, dass der Inhalt ihrer Pressemitteilungen für ihre Marke geschützt bleibt.

„Wir möchten diese neue KI-Lösung unseren Kunden als Option anbieten, sind uns aber auch bewusst, dass es keinen Ersatz für den menschlichen kreativen Prozess gibt. Dies soll eine zusätzliche Ressource sein, die Kommunikatoren bei ihrer Arbeit unterstützt", sagte Brown. „Es ist wichtig zu betonen, dass unser kontinuierliches Engagement für einen erstklassigen Kundenservice durch unser Redaktionsteam weiterhin stark ist."

Die KI-gestützten Erkenntnisse von PR Newswire helfen den Kunden, Verbesserungen mit größerer Präzision vorzunehmen und sicherzustellen, dass jede Veröffentlichung bei ihrer Zielgruppe ankommt. Weitere Informationen zu dieser hochmodernen Lösung finden Sie unter https://www.prnewswire.co.uk/ai-press-release/.

Ab heute stehen PR Newswire-Kunden in der EMEIA-Region weitere Verbesserungen zur Verfügung, darunter:

Aktualisierungen des Online Member Center Portals: Auf der Grundlage von Kundenfeedback hat PR Newswire ein neues und verbessertes Bestellformular für Pressemitteilungen eingeführt, das einen intuitiveren Einreichungsprozess, eine neu gestaltete, moderne Benutzeroberfläche und eine Funktion zur gespeicherten Verteilung bietet. Damit können Kunden wiederverwendbare Vorlagen für Pressemitteilungen erstellen, indem sie ihre bevorzugten Nachrichtenzeilen, Layouts und mehr speichern.

Auf der Grundlage von Kundenfeedback hat PR Newswire ein neues und verbessertes Bestellformular für Pressemitteilungen eingeführt, das einen intuitiveren Einreichungsprozess, eine neu gestaltete, moderne Benutzeroberfläche und eine Funktion zur gespeicherten Verteilung bietet. Damit können Kunden wiederverwendbare Vorlagen für Pressemitteilungen erstellen, indem sie ihre bevorzugten Nachrichtenzeilen, Layouts und mehr speichern. SocialBoost KI-Beitragsgenerator: Das Social-Media-Tool von PR Newswire, das von SoSha unterstützt wird, ermöglicht es Organisationen nun, KI-generierte Social-Media-Beiträge zu erstellen, mit denen Leser Inhalte von Pressemitteilungen auf ihren Social-Media-Kanälen einfach teilen und bewerben können. Kunden stellen einen Auszug ihrer Pressemitteilung zur Verfügung und unser KI-gestütztes SocialBoost-Tool generiert sofort optimierte Beiträge, die auf jede soziale Plattform zugeschnitten sind.

Informationen zu PR Newswire

PR Newswire ist der branchenführende Partner für die Verbreitung von Pressemitteilungen mit einer beispiellosen globalen Reichweite von mehr als 500.000 Nachrichtenredaktionen, Websites, Direktübertragungen, Journalisten und Influencern und ist in mehr als 170 Ländern und 40 Sprachen verfügbar. Mit unseren preisgekrönten Content-Services-Angeboten, integrierten Medien-Newsroom- und Microsite-Produkten, Investor-Relations-Services, Paid Placement und Social-Media-Sharing-Tools bietet PR Newswire einen umfassenden Lösungskatalog für die modernen Herausforderungen, mit denen PR- und Kommunikationsteams konfrontiert sind. Seit 70 Jahren ist PR Newswire die bevorzugte Adresse für Marken, um ihre wichtigsten Nachrichten in der ganzen Welt zu verbreiten.

