PR Newswire lance des solutions optimisées par l'IA dans la région EMEIA pour le secteur des relations publiques et de la communication

LONDRES, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- PR Newswire lance aujourd'hui ses solutions IA dans la région EMEIA pour aider ses clients à créer et distribuer des communiqués de presse conçus pour maximiser l'engagement et améliorer l'efficacité. Après le lancement de cette suite d'outils d'IA en Amérique du Nord, cette offre représente un investissement mondial continu dans l'exploitation des données et de l'IA pour compléter le travail des communicateurs et consolider la position de PR Newswire en tant que chef de file des solutions innovantes pour le secteur des relations publiques.

« Alors que l'IA crée de nouvelles opportunités pour évoluer et compléter le travail effectué dans tous les secteurs, nous sommes ravis de montrer la voie en fournissant une solution sécurisée et éprouvée adaptée à la communauté des relations publiques et de la communication », déclare Matt Brown, président de PR Newswire.

Cette solution révolutionnaire offre une série de fonctionnalités conçues pour simplifier et améliorer le processus de publication des communiqués de presse :

Création automatisée de contenu : génère des communiqués de presse de haute qualité en quelques clics. L'algorithme d'IA analyse vos données et élabore un contenu attrayant adapté à votre secteur d'activité et à votre public cible.

génère des communiqués de presse de haute qualité en quelques clics. L'algorithme d'IA analyse vos données et élabore un contenu attrayant adapté à votre secteur d'activité et à votre public cible. Respect de la voix de chaque marque : l'IA de PR Newswire utilise les données et les connaissances tirées des communiqués précédents pour générer un contenu qui correspond à la voix de la marque et au ton souhaité par l'organisation.

l'IA de PR Newswire utilise les données et les connaissances tirées des communiqués précédents pour générer un contenu qui correspond à la voix de la marque et au ton souhaité par l'organisation. Press Release Score : cet outil puissant analyse minutieusement chaque communiqué en termes de lisibilité, de formatage, de structure et de potentiel d'engagement et fournit des recommandations spécifiques pour améliorer votre communiqué.

cet outil puissant analyse minutieusement chaque communiqué en termes de lisibilité, de formatage, de structure et de potentiel d'engagement et fournit des recommandations spécifiques pour améliorer votre communiqué. Télécharger et améliorer l'efficacité avec l'IA : cette fonction permet aux utilisateurs de télécharger et d'affiner des projets de communiqués de presse existants grâce à des informations générées par l'IA.

cette fonction permet aux utilisateurs de télécharger et d'affiner des projets de communiqués de presse existants grâce à des informations générées par l'IA. Flux de travail complet : Les utilisateurs créent, éditent, distribuent et gèrent les communiqués de presse en un seul point, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts.

Optimisée par Google Gemini pour entreprise, la suite d'outils d'IA de PR Newswire est conçue en tenant compte des normes de sécurité les plus strictes, ce qui garantit que les données sensibles restent protégées à tout moment et qu'elles ne sont pas utilisées pour former de grands modèles de langage de tiers. Les utilisateurs sont rassurés en sachant que le contenu de leur communiqué de presse restera la propriété de leur marque.

« Bien que nous soyons ravis de partager cette nouvelle solution d'IA avec nos clients, nous reconnaissons également que rien ne peut remplacer le processus créatif humain. Il s'agit d'une ressource supplémentaire destinée à aider les communicateurs dans leur travail », déclare Brown. « Il est important de noter que notre engagement renouvelé à fournir un service à la clientèle de premier ordre par l'intermédiaire de notre équipe éditoriale reste fort. »

Les informations optimisées par l'IA de PR Newswire aident les clients à apporter des améliorations avec une plus grande précision et à s'assurer que chaque communiqué trouve un écho auprès de leur public cible. Pour plus d'informations sur cette solution de pointe, consultez le site https://www.prnewswire.co.uk/ai-press-release/.

Des améliorations supplémentaires sont également disponibles dès aujourd'hui pour les clients de PR Newswire dans la région EMEIA :

Mises à jour du portail Online Member Center : en réponse aux commentaires de ses clients, PR Newswire lance un nouveau formulaire de commande de communiqués de presse amélioré, avec un processus de soumission plus intuitif, une interface moderne repensée et la fonction « Saved Distribution », permettant aux clients de créer des modèles de commande de communiqués de presse réutilisables en sauvegardant leurs newslines préférées, leurs mises en page et bien plus encore.

en réponse aux commentaires de ses clients, PR Newswire lance un nouveau formulaire de commande de communiqués de presse amélioré, avec un processus de soumission plus intuitif, une interface moderne repensée et la fonction « Saved Distribution », permettant aux clients de créer des modèles de commande de communiqués de presse réutilisables en sauvegardant leurs newslines préférées, leurs mises en page et bien plus encore. Générateur de publication SocialBoost AI : l'outil de médias sociaux de PR Newswire, optimisé par SoSha, permet désormais aux organisations de créer des messages de médias sociaux générés par l'IA pour que les lecteurs puissent facilement partager et promouvoir le contenu des communiqués de presse sur leurs canaux de médias sociaux. Les clients fournissent un extrait de leur communiqué de presse et notre outil SocialBoost, optimisé par l'IA, génère instantanément des posts optimisés adaptés à chaque plateforme sociale.

À propos de PR Newswire

PR Newswire est le premier partenaire de distribution de communiqués de presse du secteur, avec une portée mondiale inégalée de plus de 500 000 salles de presse, sites web, flux directs, journalistes et influenceurs, et est disponible dans plus de 170 pays et 40 langues. Qu'il s'agisse de nos offres primées de services de contenu, de nos produits intégrés de salles de presse et de microsites, de notre gamme de services de relations avec les investisseurs, de nos outils de placement payant et de partage social, PR Newswire dispose d'un catalogue complet de solutions pour résoudre les défis modernes auxquels sont confrontées les équipes de relations publiques et de communication. Depuis 70 ans, PR Newswire est la destination privilégiée des marques pour partager leurs actualités à travers le monde.

