Prezentacja pierwszego w historii telewizora TCL NXTFRAME z dźwiękiem Bang & Olufsen na targach IFA 2024: TCL kreuje wizję przyszłości domowej sztuki cyfrowej

Nowa odsłona przestrzeni mieszkalnej - mariaż sztuki z technologią.

BERLIN, 5 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Prezentując na targach IFA 2024 swój pierwszy w historii telewizor TCL NXTFRAME, marka TCL na nowo definiuje pojęcie domowej rozrywki. Jest to zdecydowanie więcej niż telewizja; to przyszłość cyfrowej sztuki i rozrywki w domu. Technologia TCL NXTFRAME to wyjątkowe połączenie sztuki, designu i najnowocześniejszej technologii w jednym, eleganckim opakowaniu. Model TCL NXTFRAME TV to nie tylko coś, co można oglądać; z tym urządzeniem po prostu się żyje. Swoją obecnością pozwala wykreować indywidualną atmosferę, harmonijnie współgrając z wystrojem wnętrza, niczym arcydzieło odzwierciedlające indywidualny gust, styl i aspiracje.

Odbiornik telewizyjny może stanowić bramę do nieograniczonej rozrywki i nowego wymiaru kreatywności. Wyróżnikiem modelu TCL NXTFRAME TV jest możliwość przekształcenia przestrzeni mieszkalnej w galerię, nawet gdy urządzenie nie jest używane.

Ten wszechstronny produkt doskonale łączy się z wystrojem każdego wnętrza, stanowiąc nie tylko centrum rozrywki, ale także element dekoracyjny, poświęcony dla najbardziej wymagających użytkowników.

Miłośnicy dzieł sztuki zdobiących ściany z pewnością docenią to, że telewizor TCL NXTFRAME łączy w sobie zaawansowaną technologię wyświetlania, artystyczną stylistykę i nieograniczoną kreatywność w wyjątkowo smukłym i wszechstronnym produkcie wielofunkcyjnym.

Wspomniany model wyróżnia się najsmuklejszą konstrukcją w swojej serii, wynoszącą zaledwie 27,9 mm grubości. Charakteryzuje się zintegrowaną obudową, eliminującą potrzebę stosowania zewnętrznej skrzynki połączeniowej, oferując elegancki, spójny wygląd.

Wersję Pro telewizora TCL NXTFRAME wyposażono w technologię dźwiękową sygnowaną przez Bang & Olufsen - to pierwszy produkt powstający w ramach współpracy firm TCL i Bang & Olufsen. Ten system audio gwarantuje, że dźwięk soundbaru i wzmacniacza niskotonowego został dostrojony i przetestowany, spełniając standardy uznanej na całym świecie marki. Soundbar i wzmacniacz niskotonowy w wersji Pro zostały dostrojone przez tych samych doświadczonych inżynierów dźwięku, którzy udoskonalili niektóre z najbardziej kultowych głośników na świecie.

„Ta współpraca to duża szansa dla obu marek. Dzięki niej dajemy klientom TCL doskonałe wrażenia dźwiękowe, podnosząc ogólną jakość produktów - powiedział Duncan McCue, wiceprezes ds. rozwoju działalności i współpracy strategicznej. - Jednocześnie jest to kolejny dowód naszego zaangażowania w rozszerzanie naszej działalności partnerskiej w zakresie licencji".

„Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do potencjału rozwojowego tego partnerstwa - powiedział Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu TCL EUBG. - Dzięki jeszcze głębszej integracji wiedzy od Bang & Olufsen chcemy przesuwać granice domowej rozrywki, eksplorując bardziej zaawansowane systemy dźwiękowe i innowacyjne funkcje, które dają użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia. W TCL jesteśmy zaangażowani w ewolucję i zapewnianie najlepszych technologii i designu dla naszych konsumentów".

Seria telewizorów TCL NXTFRAME będzie dostępna na niektórych rynkach europejskich pod koniec 2024 roku w różnych rozmiarach, nawet do 75 cali.

Ożywienie przestrzeni dziełami sztuki

Wystarczy tylko wyobrazić sobie, jak domownik wchodzi do salonu i ogarnia go poczucie spokoju i inspiracji, przypominające atmosferę osobistej galerii sztuki.

Model TCL NXTFRAME TV przewyższa funkcjonalnością ekran - to droga do kreatywności. Wykorzystując konfigurowalne ramki magnetyczne w kolorach Dawn Birch, Twilight Elm i Vernal Mint, można bez większego wysiłku dopasować telewizor do estetyki pomieszczenia, dodając mu zarówno piękna, jak i funkcjonalności. Dzięki dołączonym magnetycznym ramkom zatrzaskowym z łatwością można modyfikować style, zapewniając, że przestrzeń mieszkalna pozostaje wiernym odzwierciedleniem osobistych upodobań.

Urządzenie wyposażono w matowy, antyrefleksyjny ekran TCL, wykorzystujący różnorodne tekstury do wyboru, dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych preferencji.

Wybór dzieła sztuki nigdy nie był łatwiejszy. Telewizor TCL NXTFRAME TV jest dostarczany z bezpłatną, wyselekcjonowaną biblioteką artystyczną, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem internetu. Istnieje również możliwość wyświetlania osobistej kolekcji dzieł sztuki bezprzewodowo lub przez USB. Poprzez współpracę z National Gallery w Londynie biblioteka dzieł sztuki bez trudu przeobraża salony w osobiste pracownie z różnorodnymi obrazami, fotografiami, rysunkami czy sztuką uliczną.

Zniewalający dźwięk uwydatniony przez wzornictwo

Wersja Pro odbiornika TCL NXTFRAME TV to zintegrowany system, wyposażony w dopasowany bezprzewodowy soundbar 3.1.2 i bezprzewodowy głośnik niskotonowy, zaprojektowane wspólnie przez zespoły akustyczne TCL i Bang & Olufsen, tworzące realistyczne wrażenia audiowizualne.

Zespół Bang & Olufsen ściśle współpracował z zespołami akustycznymi TCL w całym cyklu tworzenia produktu, aby mieć pewność, że każda nuta będzie tak czysta, jak to tylko możliwe, dokładnie tak, jak chciał artysta. Niezależnie od tego, czy chodzi o filmy, gry czy muzykę, konsumenci będą mogli maksymalnie wciągnąć się w dźwięk, nie tracąc ani jednego słowa z dialogów, pulsu akcji czy szczegółu relaksującego pejzażu dźwiękowego.

Aby zapewnić ten piękny dźwięk, finalne wrażenia audio zostały sprawdzone, dostrojone i zatwierdzone przez tych samych akustyków, którzy odpowiadają za powstanie znanych na całym świecie produktów Bang & Olufsen. Ten system audio zawiera też technologię Enhanced Dialogue Mode i BeoSonic, które pozwalają użytkownikom dostosować swoje profile dźwięku do każdego rodzaju treści.

Partnerstwo stanowi pierwszy krok w długoterminowej współpracy mającej na celu poprawę wrażeń dźwiękowych w całym portfolio TC.

Elastyczność konfiguracji, doskonałość pozycjonowania

Montaż modelu TCL NXTFRAME odbywa się jak podłączenie zwykłego telewizora, z tą różnicą, że nie ma konieczności samodzielnego wybierania uchwytu. W zestawie znajduje się specjalny wspornik do montażu ściennego, dzięki któremu odbiornik można przymocować do ściany tak, jak obraz.

Jednym z najistotniejszych parametrów jest wszechstronność. W ofercie TCL znajduje się ruchomy stojak podłogowy, przeznaczony wyłącznie do użytku z telewizorami z serii TCL NXTFRAME. Elegancka konstrukcja w stylu sztalugi wyposażona jest w odłączane kółka, co ułatwia umieszczenie jej w dowolnym miejscu w domu. Ten opcjonalny statyw jest również wyposażony w poręczną tacę do przechowywania, organizer kabli i tylną ozdobną pokrywę, zapewniającą wyjątkową estetykę, zarówno na przedniej, jak i na tylnej stronie.

Eleganckie wzornictwo i najwyższa efektywność

Chcąc korzystać z doskonałego telewizora i jednocześnie podziwiać wyjątkowe dzieła sztuki, nie ma potrzeby iść na kompromis.

Model TCL NXTFRAME TV zaprojektowano tak, aby zagwarantować optymalną równowagę między estetyką i efektywnością. Urządzenie wychodzi naprzeciw potrzebom i wygórowanym wymaganiom graczy, entuzjastów sportu i miłośników kina akcji, oferując częstotliwość odświeżania panelu 120 Hz / 144 Hz VRR oraz technologię MEMC wykorzystującą różnorodne systemy optymalizacji płynności ruchu w celu uzyskania najlepszej w swojej klasie wyrazistości obrazu.

Co więcej, technologia akceleratora gier 240 Hz z automatycznym trybem gry i AMD FreeSync Premium oferuje płynniejszą rozgrywkę i ultraszybkie 240 VRR, zapewniające graczom czołowe miejsca w rankingach.

Zestawiając imponujący ekran z zachwycającym dźwiękiem, TCL dodaje Dolby Atmos, DTS i DTS Virtual, wraz z trybem Enhanced Dialogue, tworząc kompleksowy pakiet dźwiękowy, który jest zarówno porywający, jak i czysty.

Wersja PRO odbiornika TCL NXTFRAME TV dysponuje bezprzewodowym soundbarem 3.1.2 i głośnikiem niskotonowym o maksymalnej mocy 230 W.

Telewizor TCL NXTFRAME A300W (bez bezprzewodowego soundbaru i bez bezprzewodowego głośnika niskotonowego) współpracuje z technologiami Dolby Atmos 2.0 i DTS.

Urządzenie jest symbolem niezachwianego zaangażowania firmy TCL w innowacje. Na przykład wykorzystujący zrównoważone materiały pilot zdalnego sterowania z surowców recyklingowych na bazie herbaty stanowi odzwierciedlenie najwyższej jakości ekologicznego wzornictwa, korzystającego ze zrównoważonych surowców w celu zmniejszenia ilości odpadów i zminimalizowania wpływu na środowisko bez rezygnacji ze stylu i funkcjonalności. Będąc wyrafinowanym i funkcjonalnym uzupełnieniem nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych, model ten jest nie tylko odbiornikiem telewizyjnym, ale także integralną częścią wystroju domu, łącząc zaawansowaną technologię i wyjątkową estetykę.

Więcej produktów można znaleźć na stronie https://www.tcl.com/eu/en

TCL Electronics

Firma TCL Electronics (1070.HK) to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki konsumenckiej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. w Chinach firma prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu. Odwiedź stronę internetową https://www.tcl.com.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen to luksusowa marka audio założona w 1925 r. w Struer w Danii przez Petera Banga i Svenda Olufsena, których zaangażowanie i wizja nadal pozostają fundamentem spółki. Od niemal stu lat Bang & Olufsen przesuwa granice technologii audio, a spółka pozostaje liderem innowacji w dziedzinie akustyki.

Także dziś każdy produkt Bang & Olufsen charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem pięknego dźwięku, ponadczasowej stylistyki i niezrównanego kunsztu wykonania. Innowacyjne i progresywne produkty spółki sprzedawane są na całym świecie w sklepach Bang & Olufsen, na stronie internetowej bang-olufsen.com i u wybranych sprzedawców detalicznych. Spółka zatrudnia około 1100 osób i działa na ponad 70 rynkach. Akcje Bang & Olufsen notowane są na Kopenhaskiej Giełdzie Papierów Wartościowych NASDAQ Copenhagen A/S.