TCL dévoile l'avenir de l'art numérique à domicile : présentation du tout premier téléviseur TCL NXTFRAME avec un système son Bang & Olufsen à l'IFA 2024

Redéfinissez votre espace de vie grâce à l'art et à la technologie

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL redéfinit le concept de divertissement à domicile avec le lancement de son tout premier téléviseur TCL NXTFRAME à l'IFA 2024. Plus qu'une simple télévision, il s'agit de l'avenir de l'art numérique et du divertissement à domicile. Pour la première fois, l'art, le design et la technologie de pointe sont réunis en un seul produit élégant. Le téléviseur TCL NXTFRAME n'est pas seulement un objet que l'on regarde, c'est un objet avec lequel on vit. Sa présence vous permet de créer votre propre atmosphère, en s'intégrant parfaitement à votre décoration intérieure, comme un chef-d'œuvre reflétant vos goûts, votre style et vos aspirations.

Un téléviseur peut être une porte d'entrée vers des divertissements illimités et une nouvelle voie de créativité. Le téléviseur TCL NXTFRAME se démarque par sa capacité à transformer votre espace de vie en galerie, même lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour les utilisateurs avertis, le téléviseur TCL NXTFRAME est plus qu'un simple centre de divertissement, c'est une œuvre d'art polyvalente qui s'intègre parfaitement à votre décor et le met en valeur.

Les personnes dont les pièces sont complétées par des œuvres d'art accrochées au mur adoreront la façon dont le téléviseur TCL NXTFRAME associe une technologie d'affichage avancée, l'art et une imagination illimitée, dans ce tout-en-un ultrafin.

Le téléviseur TCL NXTFRAME est le plus fin de sa série avec une épaisseur de seulement 27,9 mm. Il est doté d'un châssis intégré qui élimine le besoin d'un boîtier de connectivité externe, ce qui permet une conception élégante et ininterrompue.

La version Pro du téléviseur TCL NXTFRAME est équipée de la fonction Audio by Bang & Olufsen, le premier produit issu du partenariat entre TCL et Bang & Olufsen. Audio by Bang & Olufsen garantit que le son de la barre de son et du caisson de basses a été réglé et testé pour répondre aux normes de cette marque audio de renommée mondiale. La barre de son et le caisson de basses de la version Pro du téléviseur TCL NXTFRAME sont réglés par les mêmes ingénieurs du son qui perfectionnent certains des haut-parleurs les plus emblématiques au monde.

« Ce partenariat ouvre des vastes perspectives pour les deux marques. En collaborant, nous offrons des expériences sonores aux clients de TCL, ce qui améliore l'expérience globale du produit », déclare Duncan McCue, vice-président du développement commercial et des partenariats stratégiques. « C'est une nouvelle preuve de notre engagement à développer nos activités de partenariat en matière d'octroi de licences ».

« Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de croissance de ce partenariat » , déclare Stefan Streit, CMO, TCL Europe. « En intégrant davantage l'expertise de Bang & Olufsen, nous espérons repousser les limites du divertissement à domicile, en explorant potentiellement des systèmes sonores plus avancés et des fonctions innovantes qui apportent une expérience optimisée à nos utilisateurs. Chez TCL, nous nous engageons à évoluer et à offrir le meilleur de la technologie et du design à nos consommateurs ».

La série de téléviseurs TCL NXTFRAME sera disponible sur certains marchés européens dans le courant de l'année 2024 dans plusieurs tailles allant jusqu'à 75 pouces.

Peaufinez votre espace de vie par un art dynamique

Imaginez que vous entrez dans votre salon et que vous ressentez immédiatement un sentiment de calme et d'inspiration, comme si vous étiez entré dans une galerie personnalisée.

Le téléviseur TCL NXTFRAME est plus qu'un écran, c'est un moyen de créativité. Grâce aux cadres magnétiques personnalisables en Dawn Birch, Twilight Elm et Vernal Mint, vous pouvez assortir votre téléviseur à l'esthétique de votre pièce, en ajoutant à la fois beauté et fonctionnalité. Les cadres magnétiques enfichables inclus permettent de changer facilement de style, pour que votre espace de vie soit toujours le reflet de vos goûts personnels.

Le téléviseur TCL NXTFRAME utilise l'écran mat antireflet de TCL, avec plusieurs textures mates activées par logiciel, afin que vous puissiez l'adapter exactement à vos besoins.

Il n'a jamais été aussi facile de choisir une œuvre d'art. Le téléviseur NXTFRAME de TCL est livré avec une bibliothèque d'œuvres d'art gratuite, et vous pouvez accéder à un éventail encore plus large de collections en ligne. Vous pouvez également exposer votre collection personnelle d'œuvres d'art sans fil ou via USB. Grâce à un partenariat avec la National Gallery de Londres, l'Art Library transforme sans effort les salons en studios personnels avec des œuvres d'art en rotation, y compris des peintures, des photographies, des dessins et des œuvres de rue.

Son immersif, élevé par le design

La version Pro du téléviseur TCL NXTFRAME est un système intégré qui s'accompagne d'une barre de son sans fil 3.1.2 et d'un caisson de basse sans fil, conçus conjointement par les équipes acoustiques de TCL et Bang & Olufsen pour créer une expérience audiovisuelle immersive.

L'équipe Bang & Olufsen a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de conception acoustique de TCL tout au long du développement du produit afin de s'assurer que chaque note est aussi nette et pure que possible, exactement comme l'artiste l'a voulu. Qu'il s'agisse de films, de jeux ou de musique, les consommateurs pourront optimiser leur expérience immersive en ne manquant jamais un mot du dialogue, un rythme de l'action ou un détail d'un environnement sonore relaxant.

Pour offrir ce son magnifique, l'expérience audio finale a été testée, réglée et approuvée par les mêmes acousticiens que ceux qui sont connus pour créer les produits Bang & Olufsen de renommée mondiale. Ce système audio comprend également le mode Enhanced Dialogue et la technologie BeoSonic, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs profils sonores pour s'adapter à n'importe quel type de contenu.

Ce partenariat représente la première étape d'une collaboration pérenne visant à transformer les expériences audio dans l'ensemble de la gamme TCL.

Installation flexible, positionnement parfait

Le téléviseur TCL NXTFRAME se monte comme un téléviseur ordinaire, mais vous n'avez pas à choisir votre support. Un support de montage mural affleurant est fourni dans la boîte et permet de placer le téléviseur contre le mur, comme avec un tableau.

La polyvalence est également un aspect essentiel. Le support mobile de TCL est disponible exclusivement pour la série de téléviseurs TCL NXTFRAME. Le design élégant de type chevalet comprend des roulettes amovibles pour faciliter l'installation partout dans la maison. Le support optionnel est également doté d'un plateau de rangement pratique, d'une gestion des câbles et d'un cache décoratif arrière pour une esthétique irréprochable.

Un design élégant pour des performances supérieures

Lorsque vous avez besoin d'un téléviseur de qualité et d'une belle œuvre d'art, vous n'avez pas à faire de compromis.

Le téléviseur TCL NXTFRAME a été méticuleusement conçu pour offrir un équilibre optimal entre esthétique et performance. Il répond aux besoins et aux normes élevées des joueurs, des sportifs et des amateurs de films d'action grâce à un taux de rafraîchissement du panneau VRR de 120 Hz / 144 Hz et à la technologie MEMC combinant plusieurs technologies d'amélioration du mouvement pour une clarté inégalée.

En outre, l'accélérateur de jeu 240 Hz avec mode de jeu automatique et AMD FreeSync Premium offrent un gameplay plus réactif et un jeu VRR 240 ultra-rapide conçu pour permettre aux joueurs de rester en tête de tous les classements.

Associant un écran exceptionnel à un son impressionnant, TCL ajoute les technologies Dolby Atmos, DTS et DTS Virtual, ainsi que le mode Dialogue amélioré, pour un ensemble audio complet qui est à la fois immersif et clair.

La version PRO du téléviseur TCL NXTFRAME comprend une barre de son sans fil 3.1.2 et un subwoofer d'une puissance sonore maximale de 230W.

Le TCL NXTFRAME TV A300W (sans la barre de son sans fil et sans le caisson de basses sans fil) est compatible Dolby Atmos 2.0 et DTS.

Le téléviseur TCL NXTFRAME incarne l'engagement inébranlable de TCL en faveur de l'innovation. La télécommande à base de thé recyclé reflète son excellence en matière de conception environnementale, en utilisant des matériaux durables pour réduire les déchets et minimiser l'empreinte écologique sans compromettre le style ou la fonctionnalité. Solution élégante et fonctionnelle pour les espaces de vie modernes, ce modèle n'est pas seulement un téléviseur, mais une partie intégrante du décor de la maison, offrant un mélange de technologie avancée et d'attrait esthétique.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur de premier plan dans l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, la société est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

À propos de Bang & Olufsen

Bang & Olufsen est une marque audio de luxe créée en 1925 à Struer, au Danemark, par Peter Bang et Svend Olufsen, dont le dévouement et la vision restent les fondements de l'entreprise. Depuis près d'un siècle, Bang & Olufsen repousse les limites de la technologie audio et l'entreprise reste à la pointe de l'innovation acoustique.

Aujourd'hui, chaque produit Bang & Olufsen se caractérise toujours par la combinaison unique d'un son magnifique, d'un design intemporel et d'un savoir-faire inégalé. Les produits innovants et progressifs de la société sont vendus dans le monde entier dans les magasins Bang & Olufsen, sur bang-olufsen.com et chez les détaillants agréés. L'entreprise emploie 1 100 personnes et opère sur plus de 70 marchés. Les actions de Bang & Olufsen sont cotées au NASDAQ Copenhagen A/S.