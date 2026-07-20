Programme d'échanges entre jeunes chinois et européens : quand la mode rencontre le football -- La pelouse, lieu de dialogue interculturel

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China Media Group, European and Latin American Languages Programming Center

Jul 20, 2026, 05:51 ET

PÉKIN, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 18 juillet, dans le comté de Rongjiang, province du Guizhou, en Chine, la très attendue Guizhou Village Super League a été le théâtre de plusieurs matchs de football amateur passionnants qui se sont disputés dans le cadre d'une manifestation culturelle et créative unique en son genre autour du football.

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As the 2026 FIFA World Cup draws to a close, China's nationwide sensation Guizhou Village Super League remains in full swing. Its halftime AIGC jersey showcase features works from the China-Europe Youth Exchange Campaign, with young creators from more than 20 countries and regions sharing cross-cultural football-themed stories.
As the 2026 FIFA World Cup draws to a close, China's nationwide sensation Guizhou Village Super League remains in full swing. Its halftime AIGC jersey showcase features works from the China-Europe Youth Exchange Campaign, with young creators from more than 20 countries and regions sharing cross-cultural football-themed stories.
The "Common Love" Fashion Show displays on the pitch of Guizhou Village Super League
The "Common Love" Fashion Show displays on the pitch of Guizhou Village Super League

Ce défilé, intitulé Common Love, mêlait des éléments propres aux défilés de mode à de la musique et des danses locales, et présentait 16 modèles originaux de maillots sur le thème du football. On y trouvait des graffitis d'inspiration architecturale italienne, des blocs de couleur brésiliens, ainsi que des motifs représentant la Grande Muraille, des pandas, des nuages auspicieux chinois et des motifs ethniques. Les tenues ont été présentées par plus de 20 jeunes issus de milieux variés de la province du Guizhou, les créations elles-mêmes ayant été réalisées par plus de 100 jeunes participants venus de plus de 20 pays et régions dans le cadre de la campagne d'échange entre jeunes chinois et européens : quand la mode rencontre le football.

Lancée par le China Media Group, via son Centre de programmation en langues européennes et latino-américaines, cette campagne a fait du football un langage universel. Grâce à des ateliers créatifs destinés aux jeunes et à des échanges interactifs, cette initiative a encouragé les jeunes du monde entier à utiliser les outils AIGC (contenu généré par l'IA) pour concevoir des motifs de maillots de football, ce qui a permis d'approfondir la compréhension mutuelle et de renforcer les liens d'amitié.

Cette initiative a suscité l'enthousiasme de la part de jeunes du monde entier, qui ont pris part à des échanges en ligne sur la culture sportive et la créativité alimentée par l'IA. Des experts tels qu'Ana Vasques, présidente exécutive de la branche « Intelligence artificielle et conception créative » de l'IETI, Giulio Cuomo, professeur de production vidéo et d'intelligence artificielle à l'Accademia Italiana, et le Dr Zhang Youyu, chercheur émérite à l'université de Pékin, ont partagé leurs réflexions à la lumière des résultats de la campagne. Ils ont souligné que le football avait depuis longtemps dépassé le cadre du sport pour devenir un symbole culturel incarnant la diversité des civilisations. Par ailleurs, l'utilisation innovante de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles voies pour le dialogue interculturel entre les jeunes du monde entier.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=JhzZPHPk8IA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3006669/20260719205937_131_59.jpg

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