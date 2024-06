Przed rozpoczęciem sportowego lata TCL Europe prezentuje programy współpracy z europejskimi klubami piłkarskimi

PARYŻ, 10 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Koncern TCL, światowy lider w branży elektroniki użytkowej i właściciel dwóch największych marek telewizorów na świecie, z dumą gratuluje swoim oficjalnym partnerom z europejskich reprezentacji narodowych w piłce nożnej - Hiszpanii, Włochom, Niemcom, Polsce, Czechom i Słowacji - udziału w najważniejszych europejskich rozgrywkach piłkarskich. Już wkrótce domowe wnętrza zmienią się nie do poznania, gdy całe rodziny i kręgi przyjaciół zgromadzą się, by oglądać zmagania swoich reprezentacji narodowych w najbardziej oczekiwanym wydarzeniu piłkarskim tego lata - dla każdego zawodnika i kibica będzie to okazja, by poczuć prawdziwą magię futbolu.

TCL Europe Football National Teams TCL QD-Mini LED TV

Uroczyste rozpoczęcie współpracy z drużynami narodowymi

Wspierając najważniejsze narodowe drużyny piłkarskie, firma TCL dąży do zaznaczenia swojej obecności w Europie. Jako najznamienitszy partner Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), wzmacnia pasję i determinację La Roja wśród wszystkich jej fanów. We Włoszech marka współpracuje z Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), wzbogacając wrażenia wizualne kibiców Azzurri. Koncern jest również obecny w Niemczech, wspierając Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) jako oficjalny partner, a także inspirując kibiców dzięki najnowocześniejszej technologii wyświetlania obrazu. Ponadto zaangażowanie TCL w europejską piłkę nożną potwierdza współpraca z narodową reprezentacją Polski. Podczas gdy partnerstwo z drużynami narodowymi Czech i Słowacji wyraźnie odzwierciedla misję spółki, polegającej na zapewnianiu niezapomnianych wrażeń podczas oglądania meczów piłki nożnej i promowaniu wybitnych osiągnięć sportowych.

Inspirowanie do wielkich osiągnięć poprzez sport

Współpraca z TCL to misja nieustannego inspirowania, podkreślająca zobowiązanie marki do wywierania wpływu sportu na uczucia i życie ludzi ze wszystkich zakątków świata. Czerpiąc z potęgi technologii, która sprawia, że oglądanie zmagań sportowych jest prawdziwą przygodą, wciągającą i atrakcyjną jak nigdy dotąd, koncern stawia sobie za cel integrowanie wszystkich kibiców i świętowanie najważniejszych chwil oraz czerpanie radości z jednej z najwspanialszych rozrywek.

„Nawiązanie współpracy z legendarnymi drużynami pozwala TCL kontynuować misję demokratyzacji technologii - powiedział Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu w TCL Europe. - Z niecierpliwością wyczekujemy tego wspaniałego sportowego lata i życzymy naszym drużynom powodzenia. Współpraca z nami to o wiele więcej niż zwykłe partnerstwo; to nawiązanie kontaktu z klientami poprzez pasję i emocje związane z piłką nożną. Z dumą wspieramy nasze drużyny i z niecierpliwością czekamy na okazję do zapewnienia kibicom niezapomnianych wrażeń podczas oglądania meczów".

Niezależnie od narodowych drużyn piłkarskich koncern TCL z dumą wspiera drużyny klubowe, m.in. Arsenal w Anglii i szwedzki klub Djurgården IF, a także współpracuje z francuskim piłkarzem Kingsleyem Comanem. Projekty tego rodzaju są dowodem na zaangażowanie firmy w sport i najwyższą jakość w najróżniejszych dyscyplinach, podkreślając przywiązanie marki do zapewnienia fanom jak najbliższego kontaktu z akcją i wzbogacenia ich wrażeń z oglądania. Z tej okazji tego lata marka TCL rozpoczyna szeroko zakrojone kampanie marketingowe na rozmaitych rynkach, obejmujące promocje i oferty zachęcające do modernizacji telewizorów w celu uzyskania jeszcze przyjemniejszych wrażeń ze śledzenia zmagań piłkarskich.

Wykorzystanie kombinacji sportu i technologii gwarantuje najlepsze wrażenia i niezrównane emocje

Zgodnie z misją inspirowania do wielkości TCL stara się promować i wspierać sport, z którym łączy tak ważne wartości jak duch zespołowy, serdeczność, pasja i skuteczność.

Świat sportu przeszedł w ostatnich latach ogromną transformację dzięki technologiom i innowacjom, które pozwalają prezentować na ekranie coraz bardziej imponujące widowiska i wyjątkowe wydarzenia.

Z początkiem 2024 r. firma TCL wzbogaciła swoją ofertę telewizorów o kolejne modele Mini LED i QLED, wprowadzając nowoczesne technologie obrazu idealne do śledzenia wydarzeń sportowych. Aby poprawić realistyczne wrażenia, zupełnie jakby widzowie byli na stadionie, TCL stworzyło najnowszy 115-calowy telewizor QD-Mini LED, ustanawiający nowy standard domowej rozrywki dzięki wyjątkowo dużemu ekranowi, żywym kolorom i nadzwyczajnej wyrazistości.

„Zaangażowanie TCL wykracza znacznie poza opracowywanie i udostępnianie zaawansowanych technologicznie produktów najwyższej jakości. Dążymy do oferowania naszym użytkownikom nowych doświadczeń, które inspirują ich do osiągania doskonałości każdego dnia. Sport jest idealnym obszarem do realizacji tej misji. Naszym celem jest przeniesienie emocji i wrażeń związanych ze sportem do domów wszystkich widzów za pośrednictwem nowatorskich i przystępnych cenowo technologii" - dodał Stefan Streit.

Innowacyjność TCL jest wyraźnie widoczna w szerokiej gamie wielofunkcyjnych smartfonów, tabletów i połączonych urządzeń, wykorzystujących technologię TCL NXTPAPER oraz moc technologii 5G, w pełni integrując się z rozległym ekosystemem inteligentnych urządzeń tej firmy.

TCL zaprasza do zapoznania się z pozostałymi produktami, które tego lata pozwolą cieszyć się sportem na najwyższym poziomie: https://www.tcl.com/eu/en.

TCL

TCL jest szybko rozwijającą się marką elektroniki użytkowej i liderem ogólnoświatowego przemysłu telewizyjnego. Założona w 1981 r., TCL prowadzi obecnie działalność na ponad 160 rynkach na całym świecie. Spółka specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, sprzętu nagłaśniającego i inteligentnych artykułów gospodarstwa domowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej TCL: https://www.tcl.com .

