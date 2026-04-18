Pudu Robotics annonce un partenariat stratégique avec Gom Schoonhouden B.V. à Interclean Amsterdam 2026, marquant le premier déploiement en Europe de la série PUDU BG1 native de l'IA

AMSTERDAM, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commercial, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Gom Schoonhouden B.V., l'un des principaux fournisseurs de services de nettoyage professionnel des Pays-Bas. L'accord, facilité par le partenaire régional de Pudu Fulin Robot Technologie B.V., marque le premier déploiement en Europe de la série PUDU BG1, le robot de nettoyage-séchage de grande taille natif de l'IA.

Partners in Innovation: The teams from Pudu Robotics, Fulin, and Gom introducing the PUDU BG1 to the European market

Cette étape représente une avancée significative dans l'adoption de l'automatisation du nettoyage de nouvelle génération sur le marché européen et s'appuie sur la collaboration de longue date entre Gom Schoonhouden B.V., Pudu Robotics et Fulin Robot Technologie B.V. dans le cadre de multiples projets.

L'Europe à l'avant-garde de l'ère du nettoyage natif de l'IA

Reconnue pour son envergure opérationnelle, la qualité de ses services et son approche avant-gardiste de l'innovation, Gom Schoonhouden B.V. continue de poser des jalons novateurs dans le secteur du nettoyage. Sa décision d'être la première à adopter la série BG1 en Europe reflète l'importance que Gom accorde à l'innovation pratique et à l'amélioration continue.

« Avec ce déploiement, nous n'introduisons pas simplement une nouvelle machine, mais une nouvelle façon de travailler », a déclaré Geoffrey Nouws, responsable de l'innovation chez Gom. « Nous sommes sans cesse à la recherche d'innovations susceptibles d'améliorer la qualité et l'efficacité des opérations de nettoyage à grande échelle. Pour nous, ce déploiement est une nouvelle étape dans l'amélioration continue de notre prestation de services. En appliquant cette technologie, nous pouvons aider nos clients à obtenir une qualité plus constante et des opérations plus efficaces dans les environnements de grande taille. L'innovation n'a de valeur que si elle contribue à de meilleurs résultats pour nos clients. »

Redéfinir l'intelligence : AI Magic Cleaning

Au cœur de la série PUDU BG1 se trouve une architecture native de l'IA, qui intègre la perception, la prise de décision et l'exécution dans une boucle opérationnelle continue. Contrairement aux robots traditionnels qui s'appuient sur des itinéraires et des horaires prédéfinis, le BG1 est conçu pour répondre de manière dynamique aux environnements réels, ce qui permet d'obtenir des résultats de nettoyage plus adaptatifs, plus efficaces et plus constants.

Cette intelligence est alimentée par le système exclusif de Pudu AI Magic Cleaning, qui transforme le nettoyage d'un processus basé sur des tâches en une opération proactive, axée sur les résultats. Grâce à la détection des salissures en temps réel, à des stratégies de nettoyage adaptatives et à l'optimisation automatique de paramètres clés tels que l'utilisation de produits chimiques et la pression des brosses, le système garantit des performances élevées dans des environnements complexes de grande taille, tout en réduisant les interventions manuelles.

En outre, la série BG1 introduit un mécanisme de nettoyage des bords extensible, une première dans le secteur, qui permet à la brosse de nettoyage d'atteindre les murs et les étagères afin d'éliminer les angles morts traditionnels. Son système intégré de balayage et de nettoyage améliore encore l'efficacité en combinant le ramassage des débris secs et le nettoyage humide en un seul passage, ce qui réduit les opérations redondantes et maximise la productivité.

« Ce partenariat constitue une validation solide de la direction que prend l'industrie du nettoyage », a déclaré Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics. « La robotique native de l'IA ne vise pas seulement à améliorer l'efficacité, mais aussi à redéfinir fondamentalement la manière dont le travail est effectué. Avec la série BG1 et notre système AI Magic Cleaning, nous permettons aux machines d'aller au-delà de l'exécution pour atteindre une véritable compréhension et une prise de décision. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires avant-gardistes tels que Gom pour introduire ce nouveau paradigme opérationnel dans des environnements réels à grande échelle. »

Un leader éprouvé de la croissance mondiale

Ce partenariat souligne également l'accélération de la croissance de Pudu Robotics dans le secteur mondial de la robotique de nettoyage. Selon les données de l'étude « Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023) » de Frost & Sullivan, Pudu Robotics a été reconnu comme le leader mondial, avec une part de marché de 23 % - la plus élevée du secteur. Cette position de leader est également attestée par l'échelle opérationnelle massive de Pudu, avec plus de 120 000 robots expédiés dans le monde entier à ce jour et une croissance remarquable de 100 % du chiffre d'affaires en glissement annuel en 2025. La robotique de nettoyage est aujourd'hui devenue le principal moteur de croissance de l'entreprise, représentant désormais plus de 70 % de son chiffre d'affaires total.

Parmi ses produits phares, le PUDU CC1 a dépassé les 20 000 unités en livraisons mondiales cumulées, dont 60 % ont été déployées en Europe et en Amérique du Nord, des marchés connus pour leurs exigences strictes en matière de fiabilité, de conformité et de normes de service.

Établir une nouvelle référence pour l'industrie

Grâce à cette collaboration, Pudu Robotics, Gom Schoonhouden B.V. et Fulin Robot Technologie B.V. continueront d'explorer des solutions évolutives et intelligentes pour le nettoyage commercial, établissant de nouvelles références en matière d'efficacité, de constance et d'automatisation dans des environnements opérationnels complexes.

À mesure que le secteur évolue, ce partenariat signale une transition plus large vers une infrastructure native de l'IA - où le nettoyage n'est plus défini par des tâches répétitives, mais par des systèmes intelligents capables d'optimisation continue et de prise de décision autonome.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de 10 milliards de personnes dans le monde.

S'appuyant sur trois technologies de base (mobilité, manipulation et intelligence artificielle), Pudu Robotics a mis au point une architecture « One Brain, Multiple Embodiments » (Un cerveau, plusieurs incarnations), une première dans le secteur, en établissant un portefeuille de produits complet qui comprend des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication et les installations industrielles, l'alimentation et les boissons, les services immobiliers, les soins de santé, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 80 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 120 000 unités dans le monde.

À propos de Gom Schoonhouden B.V.

Gom Schoonhouden B.V. est l'un des plus grands fournisseurs de services de nettoyage professionnel aux Pays-Bas. L'entreprise met l'accent sur son personnel et aide ses clients à créer des environnements propres, sûrs et bien entretenus. Grâce à une approche sectorielle, Gom propose des solutions de nettoyage sur mesure dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des bureaux et de l'industrie. Grâce à une innovation continue et à des pratiques durables, Gom améliore la qualité, l'efficacité et la constance des services de nettoyage. Toujours en mettant l'accent sur les personnes, la qualité et les partenariats à long terme.

À propos de Fulin Robot Technologie B.V.

Fulin Robot Technologie B.V. est le partenaire exclusif de Pudu Robotics aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg et un spécialiste de premier plan dans la mise en œuvre de la robotique de service et de nettoyage. En mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, Fulin aide les organisations des secteurs de la santé, de l'hôtellerie, de la logistique et des services à adopter la robotique d'une manière sûre, évolutive et centrée sur les personnes.

Alliant une connaissance approfondie du secteur et une expertise pratique en matière de mise en œuvre, Fulin veille à ce que les solutions robotiques avancées se traduisent par un impact dans le monde réel : une plus grande efficacité, une meilleure qualité de service et une charge de travail plus durable pour les employés. L'entreprise fournit une assistance de bout en bout, notamment en matière de conseil, de mise en œuvre sur site, de formation, de service technique et d'optimisation à long terme.

Motivé par l'innovation et le partenariat, Fulin aide les organisations à accélérer leur transformation numérique tout en conservant les personnes au cœur de chaque solution.

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