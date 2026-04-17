Pudu Robotics kündigt auf der Interclean Amsterdam 2026 eine strategische Partnerschaft mit Gom Schoonhouden B.V. an, die den ersten Einsatz der KI-nativen PUDU BG1-Serie in Europa markiert

AMSTERDAM, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Servicerobotik, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Gom Schoonhouden B.V., einem der führenden gewerblichen Reinigungsdienstleister der Niederlande bekannt. Die Vereinbarung, die von Pudus regionalem Partner Fulin Robot Technologie B.V. vermittelt wurde, markiert den ersten Einsatz des AI-Native Large Scrubber-Dryer Robot PUDU BG1 Series in Europa.

Partners in Innovation: The teams from Pudu Robotics, Fulin, and Gom introducing the PUDU BG1 to the European market

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Einführung der Reinigungsautomatisierung der nächsten Generation auf dem europäischen Markt dar und baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Gom Schoonhouden B.V., Pudu Robotics und Fulin Robot Technologie B.V. in mehreren Projekten auf.

Führend in der Ära der KI-nativen Reinigung in Europa

Gom Schoonhouden B.V. ist für seine operative Größe, seine Servicequalität und seinen zukunftsorientierten Innovationsansatz bekannt und setzt weiterhin innovative Maßstäbe in der Reinigungsbranche. Die Entscheidung, die BG1-Serie als erstes Unternehmen in Europa einzuführen, zeigt, dass Gom auf praktische Innovation und kontinuierliche Verbesserung setzt.

„Mit diesem Einsatz führen wir nicht einfach eine neue Maschine ein, sondern eine neue Arbeitsweise", so Geoffrey Nouws, Leiter der Innovationsabteilung bei Gom. „Wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, die sowohl die Qualität als auch die Effizienz der Reinigung großer Objekte steigern können. Für uns ist dieser Einsatz ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Dienstleistungen. Durch den Einsatz dieser Technologie können wir unsere Kunden mit gleichbleibender Qualität und effizienterem Betrieb in großen Umgebungen unterstützen. Innovation ist nur dann wertvoll, wenn sie zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden beiträgt."

Intelligenz neu definieren: AI Magic Cleaning

Das Herzstück der PUDU BG1 Serie ist eine KI-native Architektur, die Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Ausführung in einen kontinuierlichen Betriebskreislauf integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die auf der Grundlage vordefinierter Routen und Zeitpläne arbeiten, ist der BG1 so konzipiert, dass er dynamisch auf reale Umgebungen reagiert und somit adaptivere, effizientere und konsistentere Reinigungsergebnisse ermöglicht.

Diese Intelligenz wird von Pudu's proprietärem AI Magic Cleaning System unterstützt, das die Reinigung von einem aufgabenbasierten Prozess in einen proaktiven, ergebnisorientierten Vorgang verwandelt. Durch die Erkennung von Verschmutzungen in Echtzeit, adaptive Reinigungsstrategien und die automatische Optimierung von Schlüsselparametern wie Chemikalienverbrauch und Bürstendruck gewährleistet das System eine hohe Leistung in komplexen, großflächigen Umgebungen und reduziert gleichzeitig manuelle Eingriffe.

Darüber hinaus verfügt die BG1-Serie über den branchenweit ersten ausziehbaren Kantenreinigungsmechanismus, mit dem die Wischbürste bündig an Wände und Regale heranreichen kann, um die traditionellen toten Winkel bei der Reinigung zu beseitigen. Das integrierte Kehr- und Wischsystem steigert die Effizienz weiter, indem es das Aufsammeln von trockenem Schmutz und das Nasswischen in einem einzigen Arbeitsgang kombiniert, wodurch redundante Arbeitsgänge reduziert und die Produktivität maximiert werden.

„Diese Partnerschaft ist eine starke Bestätigung dafür, wohin sich die Reinigungsbranche entwickelt", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Bei der KI-basierten Robotik geht es nicht nur darum, die Effizienz zu steigern, sondern auch darum, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, grundlegend neu zu definieren. Mit der BG1-Serie und unserem AI Magic Cleaning System ermöglichen wir es Maschinen, über die Ausführung hinaus zu einem echten Verständnis und zur Entscheidungsfindung zu gelangen. Wir freuen uns darauf, mit zukunftsorientierten Partnern wie Gom zusammenzuarbeiten, um dieses neue betriebliche Paradigma in realen Umgebungen in großem Maßstab umzusetzen."

Ein bewährter Marktführer für globales Wachstum

Die Partnerschaft unterstreicht auch das beschleunigte Wachstum von Pudu Robotics im globalen Sektor der Reinigungsroboter. Nach den Daten der Frost & Sullivan-Studie „Market Research on Global Commercial Service Robotics (2023)" wurde Pudu Robotics mit einem Marktanteil von 23 % (dem höchsten der Branche) als Weltmarktführer anerkannt. Diese Führungsposition wird auch durch die enorme Betriebsgröße von Pudu belegt, mit über 120.000 weltweit ausgelieferten Robotern bis heute und einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 100 % gegenüber dem Vorjahr im Geschäftsjahr 2025. Heute hat sich die Reinigungsrobotik zum wichtigsten Wachstumsmotor des Unternehmens entwickelt und macht inzwischen über 70 % des Gesamtumsatzes aus.

Zu den Vorzeigeprodukten des Unternehmens gehört der PUDU CC1, von dem bereits mehr als 20.000 Einheiten weltweit ausgeliefert wurden. 60 % davon werden in Europa und Nordamerika eingesetzt – Märkte, die für ihre strengen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Konformität und Servicestandards bekannt sind.

Einen neuen Standard für die Industrie setzen

Durch die Zusammenarbeit werden Pudu Robotics, Gom Schoonhouden B.V. und Fulin Robot Technologie B.V. weiterhin skalierbare, intelligente Lösungen für die gewerbliche Reinigung erforschen und neue Maßstäbe für Effizienz, Konsistenz und Automatisierung in komplexen Betriebsumgebungen setzen.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Branche signalisiert diese Partnerschaft einen breiteren Übergang zu einer KI-nativen Infrastruktur, in der die Reinigung nicht mehr durch sich wiederholende Aufgaben definiert wird, sondern durch intelligente Systeme, die zu einer kontinuierlichen Optimierung und autonomen Entscheidungsfindung fähig sind.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch KI und Robotik die Arbeit zu erleichtern und das Leben zu verbessern. Die Vision ist der Aufbau einer globalen intelligenten Robotik-Infrastruktur, die 10 Milliarden Menschen weltweit dient.

Auf der Grundlage von drei Kerntechnologien – Mobilität, Manipulation und künstliche Intelligenz – hat Pudu Robotics als erstes Unternehmen der Branche eine „One Brain, Multiple Embodiments"-Architektur entwickelt und ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut, das spezialisierte, halbhumanoide und humanoide Roboter umfasst.

Derzeit bietet Pudu vier zentrale Produktlinien an: Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI. Die Lösungen des Unternehmens werden in vielen Branchen eingesetzt, z. B. im Einzelhandel, im Gastgewerbe, in Produktions- und Industrieanlagen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Immobilienbranche, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltungs- und Sportbranche, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung.

Bis heute hat Pudu Robotics weltweit über 120.000 Einheiten ausgeliefert und ist in mehr als 80 Ländern und Regionen vertreten.

Informationen zu Gom Schoonhouden B.V.

Gom Schoonhouden B.V. ist einer der größten gewerblichen Reinigungsdienstleister in den Niederlanden. Das Unternehmen konzentriert sich auf seine Mitarbeitenden und unterstützt seine Kunden bei der Schaffung sauberer, sicherer und gepflegter Umgebungen. Mit einem sektorbezogenen Ansatz liefert Gom maßgeschneiderte Reinigungslösungen für das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, Büros und die Industrie. Durch kontinuierliche Innovation und nachhaltige Praktiken verbessert Gom die Qualität, Effizienz und Konsistenz von Reinigungsdienstleistungen. Immer mit einem starken Fokus auf Menschen, Qualität und langfristige Partnerschaften.

Informationen zu Fulin Robot Technologie B.V.

Fulin Robot Technologie B.V. ist der exklusive Partner von Pudu Robotics in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg und ein führender Spezialist für die Implementierung von Service- und Reinigungsrobotern. Mit einem starken Fokus auf operativer Exzellenz unterstützt Fulin Organisationen im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe, in der Logistik und bei Gebäudedienstleistungen bei der Einführung von Robotik in einer sicheren, skalierbaren und menschenzentrierten Weise.

Durch die Kombination von fundierten Branchenkenntnissen und praktischer Umsetzungserfahrung stellt Fulin sicher, dass fortschrittliche Robotiklösungen in der Praxis zum Tragen kommen: höhere Effizienz, verbesserte Dienstleistungsqualität und eine nachhaltigere Arbeitsbelastung für die Mitarbeitenden. Das Unternehmen bietet eine umfassende Unterstützung, einschließlich Beratung, Implementierung vor Ort, Schulung, technischem Service und langfristiger Optimierung.

Angetrieben von Innovation und Partnerschaft hilft Fulin Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, wobei der Mensch stets im Mittelpunkt jeder Lösung steht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2959168/PUDU.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg