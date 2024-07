Que le monde voie la belle Chine ! Le CMG Global Chinese Program Center a annoncé les programmes culturels et de voyage pour l'été 2024

PÉKIN, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 juillet, le CMG Global Chinese Program Center a annoncé les programmes culturels et de voyage à Pékin pour l'été 2024 et lancé un nouvel espace spécialisé pour les médias : "China Travel - Play in China !"

event photo

Depuis que la Chine a mis en œuvre sa politique de transit sans visa de 72/144 heures en janvier 2013, cette politique a joué un rôle important pour servir le niveau élevé d'ouverture du pays au monde extérieur, faciliter la circulation des personnes entre la Chine et les pays étrangers et promouvoir les échanges et la coopération avec le monde. Le 15 juillet 2024, l'Administration nationale de l'immigration de la Chine a annoncé l'extension de la politique de transit de 144 heures sans visa aux provinces du Henan et du Yunnan, offrant ainsi davantage d'options aux étrangers qui viennent en Chine pour le tourisme ou les affaires.

Après la publication de la politique, l'attention de l'étranger n'a cessé de croître et "China Travel" est devenu un terme de recherche populaire sur de nombreux réseaux sociaux étrangers, déclenchant un engouement pour les voyages en Chine dans le monde entier.

Afin de faire connaître à un plus grand nombre de touristes étrangers la politique chinoise de transit sans visa de 144 heures et leur fournir des services de voyage plus méticuleux, le CMG Global Chinese Program Center collaborera avec les villes ou les ports où cette politique s'applique et les centres d'échanges culturels sino-étrangers pour construire le nouvel espace spécialisé pour les médias "China Travel - Play in China" sur les nouvelles plateformes médiatiques de CMG, y compris CCTV et CMB Mobile, afin que tous les touristes en Chine et à l'étranger puissent profiter de la belle Chine !

Par ailleurs, à partir de cet été, le centre chinois de programmation mondiale de la radio nationale chinoise innovera et lancera 20 chefs-d'œuvre culturels et touristiques, notamment des documentaires, des programmes de convergence des médias, des émissions de téléréalité, etc., afin d'accueillir sincèrement les invités et amis du monde entier, de leur faire ressentir la beauté de la Chine à travers des paysages de montagnes et de mers et apprécier la culture chinoise sous une nouvelle perspective, et de promouvoir ainsi l'apprentissage mutuel entre les civilisations grâce à des idées ouvertes et inclusives. Hériter de la civilisation chinoise et bien raconter les histoires chinoises !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468118/event_photo.jpg