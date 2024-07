Wir wollen die Welt das schöne China sehen lassen! Das CMG Global Chinese Program Center hat die Kultur- und Reiseprogramme für 2024 im Sommer veröffentlicht

BEIJING, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 24. Juli veröffentlichte das CMG Global Chinese Program Center die Kultur- und Reiseprogramme 2024 im Sommer in Beijing und startete den neuen Medienspezialbereich - „China Travel - Play in China!"

event photo

Seit China im Januar 2013 die Politik des visumfreien Transits für 72/144 Stunden eingeführt hat, spielt die Politik des visumfreien Transits eine wichtige Rolle für das hohe Maß an Öffnung des Landes nach außen, die Erleichterung des Personenverkehrs zwischen China und dem Ausland und die Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit mit der Welt. Am 15. Juli 2024 gab die Nationale Einwanderungsbehörde Chinas bekannt, dass die 144-stündige visafreie Transitregelung auf die Provinzen Henan und Yunnan ausgeweitet wird, was Ausländern mehr Möglichkeiten bietet, zu touristischen und geschäftlichen Zwecken nach China zu kommen.

Nach der Verabschiedung der Regelung hat das Interesse im Ausland weiter zugenommen, und „China-Reisen" ist zu einem beliebten Suchbegriff in vielen sozialen Medien im Ausland geworden und hat einen „China-Reisewahn" in der ganzen Welt ausgelöst.

Um mehr ausländische Touristen mit der 144-stündigen visafreien Transitpolitik Chinas vertraut zu machen und ihnen einen sorgfältigeren Reiseservice zu bieten, wird das CMG Global Chinese Program Center gemeinsam mit den Städten, auf die diese Regelung zutrifft, und den chinesisch-ausländischen Kulturaustauschzentren den neuen Medienspezialbereich „China Travel - Play in China!" auf den neuen Medienplattformen der CMG, einschließlich CCTV und CMB Mobile, aufbauen, damit alle Touristen in China und im Ausland das schöne China genießen können.

Ab diesem Sommer wird das Chinese Global Programming Center von China National Radio 20 kulturelle und reisetechnische Meisterwerke, darunter Dokumentarfilme, Konvergenzprogramme, Reality-Shows usw., auf den Markt bringen, um Gäste und Freunde aus aller Welt herzlich willkommen zu heißen, ihnen die Schönheit Chinas durch die Landschaft der Berge und Meere zu zeigen, die chinesische Kultur aus einer neuen Perspektive zu genießen und so das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen mit einem offenen und integrativen Gedanken zu fördern. Erbe der chinesischen Zivilisation und gutes Erzählen chinesischer Geschichten!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2468118/event_photo.jpg