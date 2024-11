Quelle importance accordez-vous à la propreté des toilettes ? Une nouvelle enquête mondiale révèle les perceptions des toilettes commerciales après une pandémie

Une étude réalisée par Excel Dryer, Inc. et MetrixLab montre que les clients risquent de ne pas revenir si les toilettes sont sales

EAST LONGMEADOW, Massachusetts, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La pandémie a changé le monde pour toujours. Si le port du masque et la distanciation sociale sont désormais facultatifs, une habitude essentielle demeure : se laver correctement les mains, ce qui implique un séchage complet. Les gens se lavent les mains à un rythme sans précédent, ce qui soumet l'expérience des toilettes à un examen plus approfondi que jamais.

Excel Global Survey Graphic

« Se laver les mains a toujours été important. Selon le mantra des CDC, 'Des mains propres sauvent des vies' », a déclaré William Gagnon, directeur de l'exploitation d'Excel Dryer. « La pandémie a rappelé au monde entier l'importance d'avoir une bonne hygiène des mains. Une grande importance est également accordée aux toilettes et à la manière dont l'expérience d'une personne dans ces lieux peut directement affecter la réputation d'une entreprise et ses résultats. »

C'est pourquoi Excel Dryer, Inc., leader de la technologie de séchage des mains sans contact, a uni ses forces à celles de MetrixLab, une société d'étude de marché internationale renommée, pour mener une enquête mondiale complète, la première du genre, intitulée « Post Pandemic Perceptions of Commercial Restrooms » (Perceptions des toilettes commerciales après une pandémie). L'objectif était de savoir ce que les architectes, les professionnels de la conception, les propriétaires d'entreprises, les gestionnaires d'installations et les consommateurs pensent des toilettes commerciales dans le monde de l'après-pandémie. L'enquête a été menée auprès de plus de 4 000 participants aux États-Unis, en Europe et en Asie, dans le but de cerner l'évolution des perceptions et des préférences concernant les toilettes commerciales.

Peu importe qui vous êtes et où vous vivez, les résultats sont sans appel :

La première préoccupation, toutes catégories démographiques et tous lieux confondus, est la propreté et l'hygiène. 100 % d'accord - des toilettes sales donnent une mauvaise image de l'établissement. En fait, 80 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne retourneraient pas dans un restaurant dont les toilettes sont sales. Les serviettes en papier qui traînent sur le sol ou les poubelles qui débordent sont les principaux facteurs qui contribuent à la saleté des toilettes.

Les consommateurs s'accordent à dire que des toilettes sales sont le reflet d'une mauvaise gestion, tandis que les architectes, les restaurateurs et les gestionnaires d'installations du monde entier estiment que la propreté des toilettes commerciales reflète l'importance accordée par l'entreprise à ses clients et à ses employés.

« La gamme complète de sèche-mains sans contact et à haute efficacité d'Excel Dryer répond précisément au problème mis en évidence par cette enquête : lorsque les gens voient des serviettes en papier sur le sol des toilettes, ils ont l'impression que l'endroit est sale et ils se sentent sales également. Nos sèche-mains ne sont pas seulement plus hygiéniques, ils aident aussi les établissements à gagner du temps, à économiser de l'argent et à préserver l'environnement », a déclaré M. Gagnon. « Si vous utilisez encore des serviettes en papier, cette enquête montre qu'il est temps de changer. »

Pour consulter les résultats complets de l'enquête mondiale, visitez le site go.exceldryer.com/surveys. Voir la vidéo ici : go.exceldryer.com/surveys-video.

