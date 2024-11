Wie wichtig sind saubere Toiletten für Sie? Neue globale Umfrage zur Wahrnehmung von gewerblichen Toiletten nach der Pandemie

Studie von Excel Dryer, Inc. und MetrixLab zeigt, dass Kunden nicht wiederkommen, wenn die Toiletten schmutzig sind

EAST LONGMEADOW, Mass., 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Pandemie hat die Welt für immer verändert. Während das Tragen von Masken und die soziale Distanzierung nun optional sind, bleibt eine wichtige Gewohnheit bestehen: richtiges Händewaschen, mit gründlichem Abtrocknen. Die Menschen waschen sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß die Hände, was dazu führt, dass Toiletten intensiver als je zuvor unter die Lupe genommen werden.

„Händewaschen war schon immer wichtig – nicht umsonst lautet das Motto der Gesundheitsbehörde der USA ,Saubere Hände retten Leben", sagte William Gagnon, Betriebsleiter von Excel Dryer. „Die Pandemie hat die Welt daran erinnert, wie wichtig eine gute Handhygiene ist. Auch die Toiletten stehen im Mittelpunkt des Interesses, und es wird deutlich, dass die Erfahrungen, die ein Mensch dort macht, sich direkt auf den Ruf eines Unternehmens und seinen Gewinn auswirken können."

Aus diesem Grund hat Excel Dryer, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der berührungslosen Händetrocknungstechnologie, seine Kräfte mit MetrixLab, einem renommierten, weltweiten Marktforschungsunternehmen, gebündelt, um eine umfassende, erstmalige globale Umfrage mit dem Titel „Post Pandemic Perceptions of Commercial Restrooms" (Die Wahrnehmung gewerblicher Toiletten nach der Pandemie) durchzuführen. Ziel war es, herauszufinden, wie Architekten, Planungsfachleute, Geschäftsinhaber, Facility Manager und Verbraucher über gewerbliche Toiletten in der Welt nach der Pandemie denken. An der Umfrage nahmen mehr als 4.000 Personen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien teil, um die Veränderungen in der Wahrnehmung und den Vorlieben in Bezug auf gewerbliche Toiletten zu erfassen.

Unabhängig davon, wer Sie sind und wo Sie leben, waren die Ergebnisse eindeutig:

Sauberkeit und Hygiene stehen an erster Stelle – über alle demografischen Gruppen und Standorte hinweg. 100 % der Befragten waren der Meinung, dass eine schmutzige Toilette ein schlechtes Licht auf den Betrieb wirft. 80 % der Befragten gaben sogar an, dass sie ein Restaurant mit einer schmutzigen Toilette nicht oder möglicherweise nicht wieder aufsuchen würden. Das wichtigste Anzeichen für schmutzige Toiletten sind Papierhandtücher auf dem Boden oder überquellende Mülleimer.

Verbraucher sind sich einig, dass eine schmutzige Toilette ein Zeichen für schlechtes Management. Architekten, Restaurantbesitzer und Gebäudemanager in der ganzen Welt sind der Meinung, dass die Sauberkeit einer gewerblichen Toilette ein Zeichen dafür ist, wie sehr ein Unternehmen seine Kundschaft und Mitarbeitenden schätzt.

„Die komplette Produktlinie der berührungslosen, hocheffizienten Händetrockner von Excel Dryer geht genau auf das Problem ein, auf das diese Umfrage hinweist: Wenn Menschen Papierhandtücher auf dem Boden einer Toilette sehen, sieht diese schmutzig aus und „fühlt" sich diese schmutzig an. Unsere Händetrockner sind nicht nur hygienischer, sie helfen Unternehmen auch, Zeit und Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen", so Gagnon. „Falls Sie derzeit noch Papierhandtücher verwenden, zeigt diese Umfrage, dass es an der Zeit ist, das zu ändern."

Die vollständigen Ergebnisse der weltweiten Umfrage finden Sie unter go.exceldryer.com/surveys. Sehen Sie sich das Video hier an: go.exceldryer.com/surveys-video.

