Rainbowco Perluas Keupayaan Asas Turbin Angin Luar Pesisir dengan Pengalaman Penyampaian Projek Global Terbukti

QIDONG, China, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC), subsidiari milik penuh Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. (RHI) (SZSE: 002483), terus memperkukuh kedudukannya dalam sektor pembuatan peralatan tenaga angin luar pesisir menerusi kapasiti pengeluaran berskala besar, pengalaman penyampaian projek yang luas serta keupayaan perkhidmatan global. Syarikat komited untuk menyokong pertumbuhan mampan dalam industri tenaga angin luar pesisir global menerusi penyelesaian asas yang boleh dipercayai.

Ditubuhkan pada tahun 2011 di Qidong Marine Industrial Park, Wilayah Jiangsu, ROC berkembang menjadi salah satu pangkalan pembuatan yang terkemuka di China bagi peralatan tenaga angin luar pesisir, pembinaan kapal dan kejuruteraan marin.

Syarikat mengendalikan pangkalan pembuatan khusus yang meliputi kawasan seluas kira-kira 500,000 meter persegi dengan tepian air Sungai Yangtze sepanjang 800 meter. Disokong oleh kemudahan pemasangan siap, pemasangan, pemeriksaan, salutan dan logistik angkat berat bersepadu, ROC berupaya menyediakan asas turbin angin luar pesisir secara cekap, konsisten dan berskala besar.

Sebagai unit perniagaan yang penting dalam segmen pembuatan peralatan canggih RHI, ROC mengkhusus dalam pemasangan siap peralatan kejuruteraan tenaga angin luar pesisir dan marin. Portfolio produknya merangkumi kapal luar pesisir, asas cerucuk tunggal, asas jaket serta struktur sekunder berkaitan yang memenuhi keperluan projek tenaga angin luar pesisir dekat pantai dan juga perairan dalam.

Selama bertahun-tahun, ROC menyediakan hampir 800 cerucuk tunggal turbin angin luar pesisir berserta struktur keluli sekunder yang lengkap untuk projek di China dan luar negara. Syarikat turut terlibat dalam pembinaan beberapa aset kejuruteraan luar pesisir yang penting, termasuk Huadian 1001, kapal pemasangan turbin angin luar pesisir pertama China; kapal angkat berat 4,000-tan IHC; platform pemasangan turbin angin luar pesisir 600-tan Huadian Wenqiang; serta kapal operasi dan penyelenggaraan turbin angin luar pesisir Dolphin 01. Projek-projek ini terus memperkukuh kepakaran ROC dalam pembuatan peralatan kejuruteraan luar pesisir yang berskala besar.

Dengan memanfaatkan rangkaian pembuatan dan perkhidmatan global RHI, ROC mendapat manfaat daripada lima pangkalan pembuatan serta hampir 30 lokasi perkhidmatan setempat di enam benua. Perniagaannya kini menjangkau lebih daripada 50 negara dan wilayah bagi menyediakan penyelesaian bersepadu kepada pelanggan antarabangsa bermula daripada sokongan projek dan pembuatan peralatan hinggalah penyerahan akhir.

Memandang ke hadapan, ROC akan terus meningkatkan keupayaan inovasi teknologi, kapasiti pembuatan dan penyampaian projek antarabangsa. Dengan bekerjasama rapat bersama rakan kongsi global, syarikat kekal komited untuk menyokong pertumbuhan tenaga angin luar pesisir yang berterusan serta menyumbang kepada peralihan global ke arah masa depan tenaga yang lebih bersih dan lebih mampan.

SOURCE Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.