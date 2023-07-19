READY-IN-A-CLICK: ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ВИРТУАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ В MICROSOFT TEAMS

Maybelline New York переносит на рабочее место виртуальные образы макияжа через Microsoft Teams

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Maybelline New York объявила о начале сотрудничества с Microsoft, что обеспечит новый способ подготовки к видеозвонкам с помощью виртуального макияжа в Microsoft Teams.

Приложение Maybelline Beauty в Microsoft Teams позволяет пользователям быстро и легко корректировать свой персональный стиль непосредственно в ходе командного совещания. Виртуальный макияж обеспечивает низкобарьерный способ протестировать различные стили с целью демократизации макияжа и расширения возможностей людей через повышение их уверенности в себе, особенно на работе.

Благодаря этой интеграции Maybelline New York делает свой последний шаг в мир цифрового макияжа.

"Миссия Maybelline заключается в том, чтобы дать каждому уверенность в себе и предоставить возможность выразить свою красоту. Независимо от того, работаете ли вы оффлайн или виртуально, хорошее самочувствие поможет вам добиться наилучших результатов", – заявил руководитель международного бренда Maybelline New York Trisha Ayyagari. "Вот почему мы сотрудничаем с Microsoft Teams для разработки образов виртуального макияжа — теперь даже в самый загруженный день вы можете нанести макияж одним щелчком мыши. Мы надеемся, что тем самым мы немного облегчим жизнь людей".

Основываясь на технологии Modiface AI и разработанной совместно с Geena Davis Institute для обеспечения представленности широкого и разнообразного населения, компания Maybelline ставит своей целью предоставить пользователям широкий выбор внешнего вида, наиболее подходящего для их встреч, позволяя им исследовать различные виды макияжа, которые они, возможно, не попробовали бы в противном случае.

Считайте это своим "виртуальным косметическим пакетом", оснащенным всеми необходимыми цифровыми косметическими продуктами для нашего все более виртуального мира. Один щелчок позволит пользователям выбрать из 12 видов макияжа, которые дополнят ваш естественный внешний вид, и вы легко почувствуете себя максимально уверенно. Каждый образ включает в себя описание, используемых в нем продуктов, что позволяет пользователям понять, какой продукт и оттенок Maybelline New York были использованы, и воссоздать его в реальной жизни. Maybelline New York является первопроходцем в этой инновационной деятельности для группы L'Oréal. Виртуальный макияж теперь доступен по всему миру в качестве опции в видеозвонках Teams для тех, кто имеет лицензию командного предприятия.

"В Microsoft в основе нашей деятельности лежит расширение прав и возможностей людей с помощью технологий, – заявил вице-президент Microsoft Teams Nicole Herskowitz. - Новое приложение Maybelline Beauty в Microsoft Teams является отличным примером того, как совместно с нашими партнерами мы предоставляем людям больше возможностей для самовыражения в гибридных рабочих средах с использованием искусственного интеллекта".

Информация о Maybelline New York

Maybelline New York является одним из ведущих мировых косметических брендов, представленным более чем в 120 странах мира и охватывающим 33 миллионов потребителей благодаря одной только легендарной губной помаде (Matte Ink). Лидер продаж Fit Me Foundation доступен в 40 оттенках с 2017 года, чтобы каждый человек по всему миру мог найти свой идеальный оттенок, тон и текстуру (97% покупателей нашли свой идеальный товар, согласно проведенному потребительскому исследованию!). Компания Maybelline New York стремится обеспечить каждому уверенность в себе, чтобы следовать тому, что они хотят, используя доступные, инклюзивные и простые в использовании продукты.

Информация о компании Modiface

Modiface является одним из ведущих поставщиков технологий виртуальной технологии примерки товара в рамках косметической индустрии. Новейшая технология Modiface, основанная в 2008 году, позволяет пользователям увидеть на себе различные стили макияжа и причесок в режиме реального времени с использованием своих собственных фотографий или видеоленты. Благодаря глубокому пониманию индустрии красоты и стремлению к инновациям Modiface помогает потребителям подобрать идеальный образ и принимать взвешенные решения о покупке.

Информация о Geena Davis Institute

Geena Davis Institute о Гендерном факторе в средствах массовой информации – исследовательская информационно-пропагандистская организация, работающая в сфере средств массовой информации и развлечений в целях улучшения видимости девочек и женщин.

КОНТАКТ:

Francia Cooper, [email protected]

Julie Delazyn, [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2154511/Maybelline_Virtual_Makeup.jpg

SOURCE Maybelline