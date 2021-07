Realty One Group abre puertas en Costa Rica

LAS VEGAS, 22 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca moderna de estilo de vida con un propósito específico y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en la actualidad, ha vendido los derechos de franquicia a un propietario ambicioso en Costa Rica que traerá la COOLTURE emocionante, el modelo comercial único y los sistemas comerciales patentados de la compañía a América Central.

Sergio E. González, un emprendedor con más de dos décadas en el sector inmobiliario y 30 años de residencia en el país, busca reclutar rápidamente a profesionales inmobiliarios ambiciosos y abrir puertas a nuevas oficinas en Costa Rica, una puerta de entrada estratégica para el Realty ONE Group en su expansión a Sudamérica.

"Hemos encontrado otro propietario apasionado y dinámico que cree, como nosotros, en abrir las puertas a carreras nuevas, impactantes y más exitosas para los profesionales de bienes raíces y en crear experiencias sorprendentes para compradores y vendedores", destacó Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group.

"Realty ONE Group me ofrece la oportunidad de ayudar a más profesionales de bienes raíces y ser increíblemente competitivo con un modelo de negocio y una marca que tienen mucho sentido", indicó González, miembro activo de la junta y presidente del Tribunal de Ética en Costa Rica.

Realty ONE Group International ha invertido mucho en su infraestructura para brindar un servicio y soporte extraordinarios a los propietarios de franquicias actuales y futuras. La compañía está evolucionando todos los aspectos de su negocio, incluidas sus plataformas patentadas como zONE, ONE University y ONE support, preparándose para brindar soporte a 100.000 profesionales de bienes raíces en todo el mundo.

UNBrokerage cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá y recientemente anunció que abrirá en Singapur y España.

Más información en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1 % superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com.

