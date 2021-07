Realty One Group va ouvrir ses portes au Costa Rica

LAS VEGAS, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque pour un certain style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide aujourd'hui, a vendu les droits de franchise à un propriétaire ambitieux au Costa Rica qui apportera la « COOLTURE » passionnante de la société, son modèle commercial unique et ses systèmes commerciaux exclusifs en Amérique centrale.

Sergio E. Gonzalez, un entrepreneur avec plus de deux décennies d'expérience dans l'immobilier et résidant depuis 30 ans dans le pays, cherche à recruter rapidement des professionnels de l'immobilier ambitieux et à ouvrir les portes de nouveaux bureaux au Costa Rica, une porte d'entrée stratégique pour l'expansion du Groupe Realty ONE en Amérique du Sud.

« Nous avons trouvé un autre propriétaire passionné et dynamique qui croit, comme nous, qu'il faut laisser les portes ouvertes à de nouvelles carrières plus fructueuses et plus impactantes pour les pros de l'immobilier et créer des expériences incroyables pour les acheteurs et les vendeurs », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur du Realty ONE Group.

« Realty ONE Group m'offre l'opportunité d'aider plus de professionnels de l'immobilier et d'être incroyablement compétitif avec un modèle d'entreprise et une marque qui font parfaitement sens », a déclaré Gonzalez qui est un membre actif du conseil d'administration et président du Tribunal d'éthique au Costa Rica.

Realty ONE Group International a fortement investi dans son infrastructure afin de fournir un service et un soutien extraordinaires aux propriétaires de franchise actuels et futurs. La société fait évoluer tous les aspects de son activité, y compris ses plateformes propriétaires telles que zONE, ONE University et ONE support, se préparant à soutenir 100 000 professionnels de l'immobilier dans le monde.

La société UNBrokerage compte plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada, et a récemment annoncé son ouverture à Singapour et en Espagne.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un disrupteur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « coolture » amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Le groupe Realty ONE va de l'avant et ouvre des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchise. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group