Realty One Group inaugurado na Costa Rica

LAS VEGAS, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca moderna, orientada por estilo de vida e UM dos franqueadores que crescem mais rapidamente atualmente, vendeu os direitos de franquia para um ambicioso proprietário na Costa Rica, que levará para a América Central a empolgante COOLTURE, o modelo de sistema de negócios exclusivo.

Sergio E. Gonzalez, um empreendedor com mais de duas décadas no setor imobiliário e residente há 30 anos do país, procura recrutar rapidamente profissionais ambiciosos do setor imobiliário e abrir portas para novos escritórios na Costa Rica, uma porta de entrada estratégica para o Realty ONE Group expandir para a América do Sul.

"Encontramos outro proprietário apaixonado e dinâmico que acredita, como nós, na abertura de portas para novos profissionais do setor imobiliário, influentes e bem-sucedidos que criem experiências impactantes para compradores e vendedores," disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group.

"O Realty ONE Group está me oferecendo uma oportunidade de ajudar mais profissionais do setor imobiliário e ser incrivelmente competitivo com um modelo de negócios e marca que fazem todo o sentido", disse Gonzalez, membro ativo do conselho e Presidente do Tribunal de Ética na Costa Rica.

O Realty ONE Group International investiu fortemente em sua infraestrutura para oferecer serviço e suporte extraordinários aos atuais e futuros franqueados. A empresa está evoluindo em todos os aspectos de seus negócios, incluindo suas plataformas proprietárias, como zONE, ONE University e suporte ONE, preparando-se para apoiar 100 mil profissionais do setor imobiliário em todo o mundo.

A UNBrokerage tem mais de 16 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados, em Washington D.C. e no Canadá, e acabou de anunciar a abertura em Singapura e na Espanha.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 16 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group está entre os primeiros (faixa de um por cento) no país pela REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

FONTE Realty ONE Group

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group