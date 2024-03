REALTY ONE GROUP KÜNDIGT WEITERE BEFÖRDERUNGEN IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG AN, UM DAS WACHSTUM ZU BESCHLEUNIGEN

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group International, eine moderne Lifestyle-Immobilienmarke und die Nr. 1 der am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchisegeber der Welt, gibt weitere Beförderungen von Führungskräften bekannt, während sie ihr Wachstum auf über 1.000 Standorte und über 30.000 Immobilienfachleute auf der ganzen Welt weiter beschleunigt.

Wie letzte Woche bekannt gegeben wurde, wird Cory Vasquez weiterhin als Chief Marketing Officer tätig sein und gleichzeitig zum Co-Präsidenten befördert werden, zusammen mit der Branchenikone Vinnie Tracey, der sich auf seinen wohlverdienten Ruhestand in sechs Monaten vorbereitet. Der jüngste Neuzugang in der ONE Familie, David Romero, wird zum Chief Customer Officer befördert, um Wachstum, Geschäftsentwicklung und Weiterbildung zu leiten, während Kathy Baker, eine weitere prominente und beliebte Branchenveteranin, als Chief Coaching Officer die firmeneigenen ONE University Coaching Programme leiten wird.

"Dies sind außerordentlich aufregende Zeiten für unsere globale Marke, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das beste Führungsteam der Branche haben, das uns in die nächste Ära unseres Wachstums und Erfolgs katapultieren wird," sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International.

"Realty ONE Group International ist die Antwort für unsere Franchisenehmer und Immobilienprofis, um schneller größere Erfolge zu erzielen, und wir sind dankbar, dass wir talentierte Leute in den richtigen Positionen haben, um es gemeinsam als ONE zu schaffen", sagte Mike Clear, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer der Realty ONE Group.

Sarah Johnson wird zur Vizepräsidentin der Personalabteilung befördert

wird zur Vizepräsidentin der Personalabteilung befördert Taylor Somera zum Vizepräsidenten für Marketing und Geschäftsentwicklung befördert

zum Vizepräsidenten für Marketing und Geschäftsentwicklung befördert Arkadiusz Halaj zum Vizepräsidenten für Technologie befördert

zum Vizepräsidenten für Technologie befördert Sevag Sarkissian zum Vizepräsidenten für digitales Marketing befördert

zum Vizepräsidenten für digitales Marketing befördert Daniel Hernandez zum Vizepräsidenten für internationalen Support befördert

zum Vizepräsidenten für internationalen Support befördert Casey Grier zum Direktor von ONE Support befördert

Diese und alle anderen jüngsten Veränderungen positionieren UNbrokerage, einen UNtraditionellen globalen Franchisegeber, strategisch für eine weitere nationale und weltweite Expansion auf dem Weg zu mehr als 30.000 Immobilienprofis.

Die Realty ONE Group hat zum dritten Mal in Folge den ersten Platz auf der stark umkämpften Entrepreneur's Franchise 500®-Liste bei Immobilien-Franchiseunternehmen belegt. Die einzige moderne Lifestyle-Marke in der Immobilienbranche mit fast 20.000 Immobilienexperten an mehr als 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 20 weiteren Ländern und Gebieten weltweit.

Erfahren Sie mehr unter www.OwnAOne.com.

Über Realty ONE Group International

Realty ONE Group International ist die am schnellsten wachsende, moderne und zielgerichtete Lifestyle-Marke in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Aufgrund des bewährten Full-Service-Immobilienmodells, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden firmeneigenen Business-Coachings durch die ONE University, des außergewöhnlichen Supports und der firmeneigenen Technologieplattform namens zONE ist die Organisation schnell auf fast 20.000 Immobilienfachleute an über 400 Standorten in 20 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg