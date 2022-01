REALTY ONE GROUP LLEGA A ECUADOR

LAS VEGAS, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientado a un propósito, y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a Ecuador, que se convertirá en la puerta de entrada de la popular organización impulsada por COOLTURE para abrir más puertas y reclutar profesionales inmobiliarios en toda Sudamérica.

La nueva propietaria, Wendy Franco, es una empresaria probada con más de 26 años en la banca y la industria de las aerolíneas y también como profesional inmobiliaria de éxito. Y lo que es más importante, encaja perfectamente en Realty ONE Group, ya que se preocupa profundamente por devolver a la gente y al país que ella y su familia aman.

"Seguimos pintando el globo de oro de la manera correcta con socios ambiciosos como Wendy que mantendrán nuestros valores fundamentales y COOLTURE que son el corazón y el alma de nuestra dinámica organización", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Aunque tenemos una abundante oportunidad de crecer rápidamente, nos mantenemos centrados en una estrategia de expansión disciplinada que garantiza el éxito a largo plazo de nuestros socios y nuestra empresa."

Franco conoció a Realty ONE Group en una convención de la National Association of REALTORS(R), pero supo al instante que la extraordinaria marca y la visión de la empresa eran perfectas para Ecuador.

"Creo que no hay que vivir sólo para vivir, sino vivir para transformar vidas sabiendo que todo es posible", dijo Franco. "Nuestro propósito es utilizar los regalos que nos da la vida, convirtiéndolos en oportunidades extraordinarias para hacer realidad los sueños de los demás".

La UNBrokerage, como se la conoce en el sector, cuenta ahora con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá en Singapur, España y Costa Rica, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 17.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 400 oficinas en 45 estados de EE.UU., Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group forma parte del 1% superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com.

