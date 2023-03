REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE À CHYPRE ET AUX ÎLES CAÏMANS

LAS VEGAS, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée, et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, a vendu ses droits de franchise à des propriétaires qui développeront cette marque mondiale à Chypre, pays du Moyen-Orient, et aux îles Caïmans.

Nicolas Christou, fort de plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier chypriote et de vastes relations commerciales dans l'Union européenne, est le nouveau propriétaire de la filiale chypriote. Il possède également une expérience considérable dans le domaine de la finance et du conseil aux entreprises. L'actuel propriétaire de la franchise du Costa Rica, Sergio E. Gonzalez, possède désormais également les droits de franchise des îles Caïmans, un territoire britannique d'outre-mer. M. Gonzalez est un entrepreneur qui possède plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier et qui, après seulement quelques années de possession des droits de franchise au Costa Rica, a déjà ouvert deux bureaux.

« Nous sommes parfaitement en phase avec Nicolas et Sergio et extrêmement reconnaissants de pouvoir bénéficier de leur expérience des affaires et de l'immobilier, ainsi que de leur passion pour élargir notre empreinte mondiale », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group.

« Avec Realty ONE Group, nous apporterons une forte valeur ajoutée non seulement au secteur de l'immobilier à Chypre, mais aussi à chaque professionnel, à nos clients potentiels et au secteur des affaires », a déclaré M. Christou, qui a choisi cette marque florissante pour sa formation complète, son éthique et ses valeurs, sa COOLTURE ainsi que sa technologie et ses outils.

« Realty ONE Group m'offre l'opportunité d'aider plus de professionnels de l'immobilier et d'être incroyablement compétitif avec un modèle d'entreprise et une marque qui font parfaitement sens », a déclaré M. Gonzalez lors de l'annonce concernant la filiale du Costa Rica.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte désormais plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., à Porto Rico et maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, aux Philippines, à Singapour et en Espagne, en plus de Chypre et des îles Caïmans.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué et compte aujourd'hui plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États américains, Washington D.C., Porto Rico, la Bolivie, le Canada, le Costa Rica, l'Équateur, l'Italie, le Portugal, les Philippines, l'Espagne et Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme la marque immobilière numéro un. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group