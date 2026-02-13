Reju объявляет о выборе площадки для французского центра регенерации в коммуне Лак, развивая европейскую текстильную инфраструктуру с замкнутым циклом

Предприятие будет превращать потребительские отходы текстиля в высококачественный переработанный полиэстер

ПАРИЖ, 13 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Reju, французская компания по регенерации отходов текстиля в текстиль, объявляет о выборе площадки для промышленного центра регенерации в коммуне Лак, департамент Атлантические Пиренеи, на платформе Induslacq. Компания Reju, принадлежащая Technip Energies, углубляет свои корни во Франции, создавая этот новый центр регенерации.

Aerial view of Reju's site selection on the Induslacq industrial platform in Lacq, France, where the company will establish its first French Regeneration Hub to transform post-consumer textiles into recycled polyester.

Каждый год выбрасывается 121 миллион тонн текстиля, но только 1 % из этого объема перерабатывается в новую одежду. Подавляющее большинство отходов попадает на свалки или сжигается, создавая серьезную экологическую угрозу для мира. Компания Reju решает эту глобальную проблему, разрабатывая решения для регенерации текстильных отходов и превращения их в новые материалы.

Этот центр регенерации укрепит лидерство Франции в области низкоуглеродных промышленных инноваций замкнутого цикла. Опираясь на глобальный инженерный опыт и экспертные знания Technip Energies, компания Reju предложит французской промышленности передовую технологию регенерации текстильных отходов в текстиль. На заводе будет использоваться патентованная технология деполимеризации Reju, позволяющая перерабатывать использованный текстиль из национальных потоков отходов во вторичный БГЭТ (rBHET), регенерированное сырье для производства нового полиэстера из текстильных отходов, который затем повторно полимеризуется в ПЭТФ Reju.

Окончательное решение об инвестициях в этот проект будет принимать совет директоров компании Technip Energies, являющейся для Reju материнской.

Проект подтверждает положение Франции в качестве первопроходца в этом стратегическом секторе и поможет формированию структуры новой местной промышленности, способствуя декарбонизации. Проект обеспечит создание 80 прямых рабочих мест и более 300 косвенных рабочих мест.

«Этот французский центр регенерации опирается на нашу стратегию промышленного внедрения модели переработки потребительских текстильных отходов в текстиль с замкнутым циклом, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Используя амбициозную повестку Франции в области экономики замкнутого цикла и распространяя наши технологии на новые рынки, мы укрепляем нашу миссию по превращению текстильных отходов в ценные ресурсы замкнутого цикла».

С помощью этого французского центра компания Reju стремится построить масштабируемую инфраструктуру замкнутого цикла во Франции и Европе, обеспечивая отслеживаемость переработки отходов текстиля в текстиль и замыкая цикл использования волокна. Проект скоординирован с существующими операциям Reju, включая центр регенерации Zero во Франкфурте, объявленный выбор площадки в индустриальном парке Chemelot в Ситтарде-Гелене, Нидерланды, и недавно объявленный центр в США, который будет расположен в бизнес-парке Eastman в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Центр регенерации будет размещен на платформе Induslacq, принадлежащей компании TotalEnergies.

«Chemparc — агентство по развитию, поддерживаемое государством, местными органами власти (регион Нувель-Аквитания, сообщество Лак-Ортез) и промышленностью, — с радостью объявляет о выборе коммуны Лак в качестве площадки для первого центра регенерации Reju во Франции. Это решение подчеркивает привлекательность нашего промышленного района и иллюстрирует роль нашей Группы общественных интересов в качестве катализатора этой привлекательности. В соответствии с нашей промышленной стратегией это решение знаменует новый шаг в развитии низкоуглеродной экономики замкнутого цикла. Агентство CHEMPARC стремится продолжать свою поддержку с усердием и энергией для обеспечения успеха этого промышленного проекта в коммуне Лак, — сказала Одри Ле-Барс (Audrey Le-Bars), генеральный директор Chemparc. —

Компания Reju, принадлежащая Technip Energies, использует патентованную технологию, разработанную совместно с IBM Research, для переработки, регенерации и повторного использования текстильных отходов, начиная с переработки отходов полиэстера. Reju активно участвует в работе нескольких общественных органов и организаций, таких как ReHubs, Petcore и Evolen. Она создает экосистему с замкнутым циклом, развивая сектор переработки отходов текстиля в текстиль во Франции в соответствии с европейскими требованиями и на основе принципов отслеживаемости.

О компании Reju

Reju — это компания, занимающаяся восстановлением материалов и ориентированная на создание инновационных решений для регенерации отходов полиэстерной ткани и использованных ПЭТ-емкостей. Компания Reju принадлежит Technip Energies, использует технологию, разработанную IBM Research, и стремится раскрыть бесконечные возможности в условиях ограниченности ресурсов. Компания ставит своей целью создание глобальной системы переработки текстиля с замкнутым циклом для регенерации и повторного использования полиэстерной ткани. Подробнее см. на веб-сайте https://www.reju.com/

О компании Technip Energies

Компания Technip Energies является глобальным лидером в области технологий и конструирования. Ведущее положение в сфере СПГ, водорода, этилена, экологичной химии и управления выбросами CO2 позволяет нам вносить свой вклад в развитие таких важнейших рынков, как энергетика, производные энергоносители, декарбонизация и создание замкнутых циклов. Наши взаимодополняющие сегменты бизнеса — технологии, товары и услуги (TPS) и реализация проектов — превращают инновации в масштабируемую и промышленную реальность. За счет сотрудничества и точности исполнения обязательств более 18 000 наших сотрудников в 35 странах в полной мере стремятся связать процветание с экологичностью, чтобы планета процветала долго. В 2024 году компания Technip Energies получила доход 6,9 млрд евро, и ее акции представлены на бирже Euronext Paris. Компания также имеет американские депозитарные расписки, продающиеся на внебиржевом рынке.

Дополнительная информация: www.ten.com

