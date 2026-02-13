Reju gibt die Auswahl des Standorts für das französische Regenerationszentrum in Lacq bekannt und treibt damit Europas zirkuläre Textilinfrastruktur voran

Die Anlage wird Alttextilien in hochwertiges recyceltes Polyester umwandeln.

PARIS, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das in Frankreich ansässige Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien, gibt die Auswahl des Standorts für ein Regenerationszentrum in industrieller Größe in Lacq, in den Pyrénées-Atlantiques, auf der Induslacq-Plattform bekannt. Reju, ein Unternehmen von Technip Energies, vertieft seine Wurzeln in Frankreich durch die Entwicklung dieses neuen Regenerationszentrums.

Aerial view of Reju's site selection on the Induslacq industrial platform in Lacq, France, where the company will establish its first French Regeneration Hub to transform post-consumer textiles into recycled polyester.

Jedes Jahr werden 121 Millionen Tonnen Textilien weggeworfen, aber nur 1 % davon wird zu neuen Kleidungsstücken recycelt. Die überwiegende Mehrheit landet auf Mülldeponien oder wird verbrannt, was eine große Herausforderung für die Umwelt darstellt. Reju geht dieses globale Problem an, indem es Lösungen für die Wiederaufbereitung von Textilabfällen zu neuen Materialien entwickelt.

Dieses Regenerationszentrum wird Frankreichs Führungsrolle bei kreislauforientierten, kohlenstoffarmen industriellen Innovationen stärken. Unterstützt durch das globale technische Know-how von Technip Energies wird Reju der französischen Industrie eine hochmoderne Technologie zur Regeneration von Textilien zur Verfügung stellen. In der Anlage wird die von Reju entwickelte Depolymerisationstechnologie eingesetzt, um Textilien aus nationalen Abfallströmen in rBHET umzuwandeln, ein regeneriertes Rohmaterial für die Herstellung von neuem Polyester aus Textilabfällen, das dann zu Reju-PET repolymerisiert wird.

Das Projekt unterliegt der endgültigen Investitionsentscheidung durch den Vorstand von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju.

Dieses Projekt bestätigt die Vorreiterrolle Frankreichs in diesem strategischen Sektor und wird dazu beitragen, eine neue lokale Industrie aufzubauen, die zur Dekarbonisierung beiträgt. Es würde 80 direkte und mehr als 300 indirekte Arbeitsplätze schaffen.

„Dieses französische Regenerationszentrum baut auf unserer Strategie auf, ein zirkuläres Post-Verbraucher-Textil-zu-Textil-Modell zu industrialisieren", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. „Indem wir die ehrgeizige französische Agenda für die Kreislaufwirtschaft nutzen und unsere Technologie auf neue Märkte ausweiten, stärken wir unsere Mission, Textilabfälle in wertvolle, kreislauffähige Ressourcen umzuwandeln."

Über sein französisches Zentrum will Reju eine skalierbare Kreislaufinfrastruktur in Frankreich und Europa aufbauen, die die Rückverfolgbarkeit von Textil zu Textil ermöglicht und den Kreislauf der Fasernutzung schließt. Das Projekt reiht sich in die bestehenden Aktivitäten von Reju ein, darunter das Regeneration Hub Zero in Frankfurt, die angekündigte Standortwahl in Chemelot, Sittard-Geleen in den Niederlanden und das kürzlich angekündigte United States Hub im Eastman Business Park in Rochester, New York.

Das Regenerationszentrum wird sich auf der Plattform Induslacq befinden, die Eigentum von TotalEnergies ist.

„Chemparc, eine vom Staat, den Gebietskörperschaften (Region Nouvelle-Aquitaine, Gemeinde Lacq-Orthez) und der Industrie getragene Entwicklungsagentur, freut sich, die Auswahl von Lacq als Standort für das erste Regenerationszentrum von Reju in Frankreich bekannt zu geben. Diese Entscheidung unterstreicht die Attraktivität unseres Industriebeckens und verdeutlicht die Rolle unserer öffentlichen Interessengruppe als Katalysator für diese Attraktivität. Im Einklang mit unserer Industriestrategie stellt diese Entscheidung einen neuen Schritt in der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft dar. CHEMPARC ist entschlossen, den Erfolg dieses Industrieprojekts im Lacq-Becken weiterhin mit Fleiß und Energie zu unterstützen", sagte Audrey Le-Bars, Vorstandsvorsitzende von Chemparc.

Reju ist im Besitz von Technip Energies und nutzt eine in Zusammenarbeit mit IBM Research entwickelte Technologie zur Rückgewinnung, Regenerierung und Wiederverwendung von Textilabfällen, angefangen bei Polyester. Reju beteiligt sich aktiv an der Arbeit verschiedener Einrichtungen und Organisationen wie ReHubs, Petcore und Evolen. Auf diese Weise wird ein Kreislauf-Ökosystem geschaffen, das in Frankreich einen Textil-zu-Textil-Sektor entwickelt, der den europäischen Anforderungen entspricht und auf Rückverfolgbarkeit basiert.

Über Reju

Reju ist ein Unternehmen für Materialaufbereitung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen spezialisiert hat. Das sich im Besitz von Technip Energies befindende Reju wird von seiner Mission angetrieben, unendliche Möglichkeiten aus begrenzten Ressourcen zu erschließen, und nutzt dabei Technologie, die aus der IBM-Forschung stammt. Ziel des Unternehmens ist es, ein globales System für Kreislauftextilien zu schaffen, um Polyestertextilien zu regenerieren und wiederzuverwenden. Weitere Informationen unter https://www.reju.com/

Über Technip Energies

Technip Energies ist ein weltweit tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen. Mit führenden Positionen in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO2 Management tragen wir zur Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft bei. Unsere komplementären Geschäftsbereiche Technologie, Produkte und Dienstleistungen (TPS) und Projektlieferung setzen Innovationen in skalierbare und industrielle Realität um. Unsere mehr als 18.000 Mitarbeiter in 35 Ländern setzen sich durch Zusammenarbeit und hervorragende Leistungen dafür ein, Wohlstand mit Nachhaltigkeit zu verbinden und eine Welt zu schaffen, die Bestand hat. Technip Energies erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 6,9 Mrd. EUR und ist an der Euronext Paris notiert. Die Gesellschaft verfügt auch über außerbörslich gehandelte American Depositary Receipts.

Weitere Informationen: www.ten.com

