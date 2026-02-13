Reju ohlasuje výber lokality pre centrum Regeneration Hub vo francúzskom meste Lacq - podpora európskej obehovej textilnej infraštruktúry
Feb 13, 2026, 10:07 ET
Zariadenie bude premieňať odpadový textil na vysoko kvalitný recyklovaný polyester
PARÍŽ, 13. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Reju, ktorá sa zaoberá regeneráciou textílií so sídlom vo Francúzsku, ohlasuje výber lokality pre svoje centrum Regeneration Hub na priemyselnej úrovni v Lacq v Pyrenejách-Atlantiques na platforme Induslacq. Vývojom tohto nového centra Regeneration Hub prehlbuje spoločnosť Reju, ktorú vlastní Technip Energies, svoje francúzske korene.
Každoročne sa vyhodí 121 miliónov ton textilu, no iba 1 % sa recykluje na nové odevy. Prevažná väčšina končí na skládkach alebo sa spaľuje, čo predstavuje pre svet vážnu environmentálnu výzvu. Reju bojuje s týmto globálnym problémom vývojom riešení na regenerovanie textilného odpadu na nové materiály.
Toto centrum Regeneration Hub upevní vedúce postavenie Francúzska v oblasti obehových, nízkouhlíkových priemyselných inovácií. Vďaka globálnym inžinierskym znalostiam spoločnosti Technip Energies prinesie Reju francúzskemu priemyslu špičkovú technológiu obnovy textílií. Závod bude prostredníctvom patentovanej technológie depolymerizácie spoločnosti Reju získavať odpadové textílie z celoštátnych odpadových tokov ako vstupnej suroviny a transformovať ich na rBHET, regenerovanú surovinu na výrobu nového polyesteru z textilného odpadu, ktorý sa následne repolymerizuje na Reju PET.
Projekt je predmetom konečného investičného rozhodnutia predstavenstva spoločnosti Technip Energies, materskej spoločnosti Reju.
Tento projekt potvrdzuje pozíciu Francúzska ako priekopníka v tomto strategickom sektore a pomôže štruktúrovať nový lokálny priemysel, čím prispeje k dekarbonizácii. Vzniklo by tak 80 priamych a viac ako 300 nepriamych pracovných miest.
„Toto francúzske centrum Regeneration Hub vychádza z našej stratégie industrializácie obehového modelu premeny odpadového textilu na textil," povedal Patrik Frisk, generálny riaditeľ spoločnosti Reju. „Využitím ambiciózneho francúzskeho programu obehového hospodárstva a presadzovaním našich technológií na nových trhoch podporujeme naše poslanie premieňať textilný odpad na cenné, obehové zdroje."
Prostredníctvom svojho francúzskeho centra sa spoločnosť Reju zameria na budovanie škálovateľnej obehovej infraštruktúry vo Francúzsku a Európe, ktorá umožní sledovateľnosť textílií a uzavrie cyklus využívania vlákien. Projekt je v súlade s už fungujúcimi prevádzkami spoločnosti Reju vrátane Regeneration Hub Zero vo Frankfurte, ohláseného výberu lokality v Chemelote v holandskom Sittard-Geleene a nedávno ohláseného United States Hub, ktorý sa bude nachádzať v Eastman Business Park v Rochesteri v štáte New York.
Regeneration Hub sa bude nachádzať na platforme Induslacq, ktorú vlastní spoločnosť TotalEnergies.
„Chemparc, rozvojová agentúra podporovaná štátom, miestnymi samosprávami (Region Nouvelle-Aquitaine, Community Lacq-Orthez) a priemyslom, s potešením oznamuje výber mesta Lacq ako lokality pre prvé centrum Regeneration Hub spoločnosti Reju vo Francúzsku. Toto rozhodnutie podčiarkuje atraktivitu našej priemyselnej oblasti a ilustruje úlohu našej Skupiny verejného záujmu ako katalyzátora tejto atraktivity. V súlade s našou priemyselnou stratégiou predstavuje toto rozhodnutie ďalší krok v rozvoji nízkouhlíkového obehového hospodárstva. „Spoločnosť CHEMPARC sa zaväzuje naďalej usilovne a intenzívne podporovať úspech tohto priemyselného projektu v oblasti Lacq," povedala Audrey Le-Bars, generálna riaditeľka spoločnosti Chemparc.
Reju, ktorú vlastní spoločnosť Technip Energies, využíva vlastnú technológiu vyvinutú v spolupráci s IBM Research na zhodnocovanie, regeneráciu a recirkuláciu textilného odpadu, najmä polyesteru. Reju sa aktívne podieľa na činnosti viacerých orgánov a organizácií, ako sú ReHubs, Petcore a Evolen. Tým vzniká obehový ekosystém, ktorý rozvinie sektor obnovy textilu na textil vo Francúzsku v súlade s európskymi požiadavkami a bude založený na sledovateľnosti.
O spoločnosti Reju
Reju je spoločnosť na regeneráciu materiálov zameraná na vytváranie inovatívnych riešení na obnovu polyesterového textilu a PET odpadu po konzumácii. Reju, ktorá je vo vlastníctve Technip Energies a využíva technológiu pochádzajúcu z výskumu IBM, poháňa náš zámer odomknúť nekonečné možnosti v rámci obmedzených zdrojov. Cieľom spoločnosti je vytvoriť globálny systém obehu textilu na regeneráciu a recirkuláciu polyesterových textílií. Viac informácií nájdete na stránke https://www.reju.com/
O spoločnosti Technip Energies
Technip Energies je globálna technologická a inžinierska spoločnosť. Vďaka vedúcim pozíciám v oblasti LNG, vodíka, etylénu, udržateľnej chémie a riadenia CO2 prispievame k rozvoju kľúčových trhov, ako sú energetika, energetické deriváty, dekarbonizácia a obehové hospodárstvo. Naše doplnkové obchodné segmenty, technológia, produkty a služby (TPS) a dodávanie projektov, premieňajú inovácie na škálovateľnú a priemyselnú realitu. Formou spolupráce a excelentnej realizácie je viac ako 18 000 našich zamestnancov v 35 krajinách plne odhodlaných prepojiť prosperitu s udržateľnosťou pre svet, ktorý vydrží pre ďalšie generácie. Spoločnosť Technip Energies dosiahla v roku 2024 tržby vo výške 6,9 miliardy eur a je kótovaná na burze Euronext Paris. Spoločnosť obchoduje aj s americkými depozitnými certifikátmi mimo burzy.
Ďalšie informácie: www.ten.com
