Reju annonce la sélection d'un site pour le centre de régénération français de Lacq Faire progresser l'infrastructure des textiles circulaires en Europe

PARIS, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Reju, l'entreprise de régénération de textile à textile basée en France, annonce la sélection du site d'un Hub de régénération de taille industrielle, à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, sur la plateforme Induslacq. Reju, une société détenue par Technip Energies, renforce ses racines en France grâce au développement de ce nouveau centre de régénération.

Aerial view of Reju's site selection on the Induslacq industrial platform in Lacq, France, where the company will establish its first French Regeneration Hub to transform post-consumer textiles into recycled polyester.

Chaque année, 121 millions de tonnes de textiles sont mis au rebut, mais seulement 1 % sont recyclés en nouveaux vêtements. La grande majorité d'entre eux finissent dans des décharges ou sont incinérés, ce qui pose un grave problème environnemental au monde entier. Reju s'attaque à ce problème mondial en développant des solutions pour régénérer les déchets textiles en nouveaux matériaux.

Ce centre de régénération renforcera le leadership de la France en matière d'innovation industrielle circulaire et à faible émission de carbone. S'appuyant sur l'expertise globale de Technip Energies en matière d'ingénierie, Reju apportera à l'industrie française une technologie de pointe en matière de régénération de textile à textile. L'usine utilisera la technologie de dépolymérisation brevetée de Reju pour utiliser comme matière première des textiles de post-consommation provenant de flux de déchets nationaux et pour les transformer en rBHET, une matière première régénérée pour fabriquer du nouveau polyester à partir de déchets textiles, qui sera ensuite repolymérisé en Reju PET.

Le projet est soumis à la décision finale d'investissement du conseil d'administration de Technip Energies, la société mère de Reju.

Ce projet confirme la position de pionnier de la France dans ce secteur stratégique et permettra de structurer une nouvelle filière locale, contribuant à la décarbonisation. Il génèrerait 80 emplois directs et plus de 300 emplois indirects.

« Ce centre de régénération français s'inscrit dans notre stratégie d'industrialisation d'un modèle circulaire de textile post-consommation », a déclaré Patrik Frisk, PDG de Reju. « En tirant parti de l'ambitieux programme d'économie circulaire de la France et en faisant progresser notre technologie vers de nouveaux marchés, nous renforçons notre mission consistant à transformer les déchets textiles en ressources précieuses et circulaires. »

Grâce à son hub français, Reju vise à construire une infrastructure circulaire évolutive en France et en Europe, permettant la traçabilité de textile à textile et bouclant la boucle de l'utilisation des fibres. Ce projet s'inscrit dans la continuité des activités de Reju, notamment le Regeneration Hub Zero à Francfort, l'annonce de la sélection d'un site à Chemelot, Sittard-Geleen, aux Pays-Bas, et l'annonce récente de la création d'un centre aux États-Unis dans le Eastman Business Park, à Rochester, dans l'État de New York.

Le centre de régénération sera situé sur la plateforme Induslacq, qui appartient à TotalEnergies.

« Chemparc, agence de développement soutenue par l'Etat, les collectivités locales (Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté Lacq-Orthez) et l'industrie, a le plaisir d'annoncer la sélection de Lacq comme site pour le premier Regeneration Hub de Reju en France. Cette décision souligne l'attractivité de notre bassin industriel et illustre le rôle de notre groupement d'intérêt public comme catalyseur de cette attractivité. Conformément à notre stratégie industrielle, cette décision marque une nouvelle étape dans le développement d'une économie circulaire à faible émission de carbone. CHEMPARC s'engage à poursuivre son soutien avec diligence et énergie pour la réussite de ce projet industriel dans le bassin de Lacq », a déclaré Audrey Le-Bars, Directeur Général de Chemparc.

Détenue par Technip Energies, Reju utilise une technologie propriétaire développée en collaboration avec IBM Research pour récupérer, régénérer et recycler les déchets textiles, à commencer par le polyester. Reju participe activement aux travaux de plusieurs organismes et organisations tels que ReHubs, Petcore et Evolen. Cela permettra de créer un écosystème circulaire, en développant en France une filière de textile à textile conforme aux exigences européennes et basée sur la traçabilité.

Reju est une entreprise de régénération des matériaux qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour régénérer les textiles en polyester et les déchets PET post-consommation. Détenue par Technip Energies et utilisant une technologie développée à l'origine par IBM Research, Reju est motivée par son objectif de débloquer des possibilités infinies à partir de ressources limitées. L'entreprise vise à établir un système mondial de textiles circulaires pour régénérer et recycler les textiles en polyester.

Technip Energies est un acteur mondial de la technologie et de l'ingénierie. Avec des positions de leader dans les domaines du GNL, de l'hydrogène, de l'éthylène, de la chimie durable et de la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés critiques tels que l'énergie, les dérivés de l'énergie, la décarbonisation et la circularité.



