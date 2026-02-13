Reju ogłasza wybór lokalizacji francuskiego centrum regeneracji tekstyliów w Lacq, które wesprze rozwój europejskiej infrastruktury gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tekstyliów

Zakład będzie przetwarzać zużyte tekstylia poużytkowe na wysokiej jakości poliester z recyklingu

PARYŻ, 13 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Reju, francuska spółka specjalizująca się w regeneracji tekstyliów w modelu obiegu zamkniętego, ogłasza wybór lokalizacji dla centrum regeneracji tekstyliów na przemysłową skalę w miejscowości Lacq, w departamencie Pireneje Atlantyckie, na platformie Induslacq. Reju, spółka należąca do Technip Energies, umacnia w ten sposób swoją obecność we Francji poprzez rozwój nowego centrum regeneracji.

Aerial view of Reju's site selection on the Induslacq industrial platform in Lacq, France, where the company will establish its first French Regeneration Hub to transform post-consumer textiles into recycled polyester.

Każdego roku na świecie wyrzuca się 121 mln ton tekstyliów, z czego jedynie 1% trafia do recyklingu i wraca do obiegu w postaci nowych ubrań. Zdecydowana większość kończy na składowiskach lub jest spalana, co stanowi poważne wyzwanie środowiskowe. Reju odpowiada na ten globalny problem, opracowując rozwiązania umożliwiające regenerację odpadów tekstylnych i tworzenie z nich nowych materiałów.

Nowe centrum regeneracji tekstyliów wzmocni pozycję Francji jako lidera innowacji przemysłowych o obiegu zamkniętym i niskim śladzie węglowym. Wykorzystując globalne kompetencje inżynieryjne Technip Energies, Reju wprowadzi do francuskiego przemysłu zaawansowaną technologię opartą na obiegu zamkniętym. Zakład zastosuje autorską technologię depolimeryzacji Reju, która umożliwia wykorzystanie poużytkowych tekstyliów z krajowych strumieni odpadów jako surowca wsadowego i ich przekształcenie w rBHET - regenerowany surowiec do produkcji nowego poliestru z odpadów tekstylnych - następnie repolimeryzowany do postaci Reju PET.

Realizacja projektu uzależniona jest od ostatecznej decyzji inwestycyjnej zarządu Technip Energies, spółki miacierzystej Reju.

Projekt ten potwierdza pozycję Francji jako pioniera w strategicznym sektorze oraz przyczyni się do budowy nowej lokalnej branży, wspierając dekarbonizację. Zakłada się, że inwestycja stworzy 80 miejsc pracy bezpośrednich oraz ponad 300 pośrednich.

„Francuskie centrum regeneracji jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii uprzemysłowienia cyrkularnego modelu regeneracji tekstyliów poużytkowych - powiedział Patrik Frisk, CEO Reju. - Wykorzystując ambitną francuską agendę gospodarki o obiegu zamkniętym i wprowadzając naszą technologię na nowe rynki, wzmacniamy naszą misję przekształcania odpadów tekstylnych w wartościowe zasoby cyrkularne".

Za pośrednictwem swojego centrum we Francji Reju dąży do budowy skalowalnej infrastruktury o obiegu zamkniętym we Francji i Europie, umożliwiającej pełną identyfikowalność w modelu cyrkularnym oraz zamknięcie obiegu wykorzystania włókien. Projekt wpisuje się w już funkcjonujące działania Reju, w tym Regeneration Zero we Frankfurcie, ogłoszony wcześniej wybór lokalizacji w Chemelot w Sittard-Geleen w Holandii oraz niedawno zapowiedziane centrum w Stanach Zjednoczonych, które powstanie w Eastman Business Park w Rochester w stanie Nowy Jork.

Centrum regeneracji będzie zlokalizowane na platformie Induslacq należącej do TotalEnergies.

„Agencja rozwoju Chemparc, wspierana przez państwo, władze lokalne (region Nowa Akwitania, wspólnota Lacq-Orthez) oraz przemysł, z satysfakcją ogłasza wybór Lacq jako lokalizacji pierwszego we Francji centrum regeneracji tekstyliów Reju. Decyzja ta podkreśla atrakcyjność naszego zagłębia przemysłowego i pokazuje rolę naszej grupy interesu publicznego jako czynnika wzmacniającego tę atrakcyjność. Zgodnie z naszą strategią przemysłową jest to kolejny krok w rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. CHEMPARC zobowiązuje się do dalszego aktywnego wsparcia tego projektu w zagłębiu Lacq" - powiedziała Audrey Le-Bars, dyrektorka generalna Chemparc.

Reju, należąca do Technip Energies, wykorzystuje autorską technologię opracowaną we współpracy z IBM Research, umożliwiającą odzysk, regenerację i ponowne wprowadzanie do obiegu odpadów tekstylnych, począwszy od poliestru. Spółka aktywnie uczestniczy w pracach organizacji branżowych, takich jak ReHubs, Petcore i Evolen. Działania te sprzyjają tworzeniu ekosystemu cyrkularnego oraz rozwojowi sektora tekstyliów o obiegu zamkniętym we Francji, zgodnie z wymogami europejskimi i w oparciu o pełną identyfikowalność.

