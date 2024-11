Reju et Nouvelles Fibres Textiles collaborent sur l'écosystème circulaire des déchets textiles en France

PARIS, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Reju™, la société de régénération progressive de textile à textile , et Nouvelles Fibres Textiles (NFT), une société française spécialisée dans la récupération des textiles en fin de vie, ont annoncé aujourd'hui une collaboration sur l'approvisionnement et le recyclage des déchets textiles pour soutenir la construction d'un écosystème circulaire en France. NFT fournira des matières premières secondaires dérivées de textiles usagés ou inutilisés à Reju pour le recyclage et la production de Reju Polyester™ régénéré.

Reju et NFT vont collaborer pour développer l'infrastructure de collecte et de traitement des déchets de vêtements et de textiles après consommation et après production industrielle. La collaboration avec permettra également d'ouvrir la chaîne d'approvisionnement et de garantir la traçabilité à 100 % des matériaux recyclés de .

Reju développe l'infrastructure nécessaire pour récupérer les déchets textiles et les régénérer à grande échelle, en commençant par le polyester. Le produit final - Reju Polyester™ - devrait avoir une empreinte carbone inférieure de 50 % à celle du polyester vierge et peut être régénéré à l'infini. La première usine de démonstration de Reju - Regeneration Hub Zero - est désormais opérationnelle à Francfort, en Allemagne, et sera mise en service pour permettre la production de Reju PET en 2025.

Les matériaux fournis par NFT seront traités dans le nouveau centre de régénération zéro de Reju à Francfort (Allemagne) et dans les futurs centres de régénération de Reju en Europe.

NFT et ses partenaires ont ouvert un site semi-industriel unique et un centre de recherche pour le recyclage du textile en novembre 2023. La ligne pilote est la première à combiner les technologies de tri automatisé de Pellenc ST avec les lignes de déchirage d'Andritz pour traiter de grands volumes de déchets textiles post-industriels et post-consommation, éliminer les points durs et les transformer en fibres de qualité industrielle et en matières premières pour de nouvelles technologies de recyclage telles que Reju. NFT fournit également des matières premières secondaires à diverses industries, notamment les non-tissés, l'isolation, les composites, les plastiques et d'autres textiles.

Patrik Frisk, PDG de Reju : « Reju et Nouvelles Fibres Textiles utilisent l'innovation et la collaboration pour accélérer la transition vers un écosystème textile circulaire. Ce partenariat précieux démontre notre engagement collectif à résoudre le problème des déchets textiles et à développer de nouvelles façons d'utiliser les ressources dont nous disposons au sein des chaînes d'approvisionnement locales. La collecte des déchets textiles étant obligatoire dans l'Union européenne à partir de 2025*, il est impératif que nous disposions de systèmes et de partenariats évolutifs pour traiter ce qui est collecté et l'empêcher d'être mis en décharge ou incinéré. Ensemble, Reju et NFT développent la technologie et l'infrastructure nécessaires à la régénération et à la réutilisation des matériaux dans tous les secteurs d'activité et modifient la manière dont nous utilisons nos ressources. »

Eric Boël et Etienne Wiroth, co-directeurs de Nouvelles Fibres Textiles : « Après 6 ans de recherche et de travail collaboratif, Nouvelles Fibres Textiles est aujourd'hui prête à collaborer avec les professionnels qui ont besoin de recycler leurs textiles. Nous disposons d'une solution clé en main innovante qui transforme des flux hétérogènes de textiles en fin de vie en matières premières homogènes de haute qualité tout en assurant leur traçabilité. Notre partenariat avec Reju ouvre la voie à la permindustrie : une industrie circulaire, plus locale, moins intensive en carbone et plus collaborative - essentiellement, une industrie qui fait du bien ! »

*Pour en savoir plus sur la directive-cadre sur les déchets de l'Union européenne (DCE) , cliquez ici.

À propos de Reju

Reju est une société de régénération des matériaux qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour recycler les textiles en polyester et les déchets en PET. Détenue par Technip Energies et utilisant la technologie issue de la recherche IBM, Reju vise à établir un écosystème circulaire mondial de recyclage des textiles pour traiter le plastique PET présent dans les textiles. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.reju.com/.

A propos de NFT

Tissages de Charlieu Groupe et Synergies TLC se sont associés pour créer Nouvelles Fibres Textiles : la première infrastructure industrielle déployant les solutions de tri automatisé et de recyclage textile d'ANDRITZ, intégrant les technologies de tri de Pellenc ST. Il est capable de trier automatiquement les vêtements en fonction de leur composition et de leur couleur et peut également éliminer les points durs et les vêtements pré-froissés. En fin de chaîne, Nouvelles Fibres Textiles produit une matière première secondaire destinée aux industries utilisatrices de fibres textiles ( déchiquetage/filature, non-tissés, matériaux composites, etc.) Avec nos partenaires, ANDRITZ et Pellenc ST, et tous nos clients, nous menons des productions réelles et des recherches industrielles appliquées pour relever les défis de la valorisation et de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement . Nouvelles Fibres Textiles jette déjà les bases d'une deuxième usine de préparation de matières prévue pour 2026, qui aura une capacité annuelle de 20 à 30 mille tonnes de textiles post-consommation et créera une trentaine d'emplois directs.

La création de Nouvelles Fibres Textiles représente une avancée majeure dans la réduction de l'empreinte carbone du secteur textile . Le tri automatisé était la dernière pièce manquante d'une boucle d'économie circulaire française , ouvrant la voie à un écosystème complet qui réunit marques, acteurs de l'économie sociale et solidaire, collecteurs-trieurs, et acteurs industriels de différents secteurs, tous unis au service des consommateurs en quête de plus de traçabilité et de sens dans leurs dons et leurs achats.

