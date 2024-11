Reju i Nouvelles Fibres Textiles współpracują w zakresie ekosystemu obiegu zamkniętego odpadów tekstylnych we Francji

PARYŻ, 25 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Reju™, nastawiona na postęp firma zajmująca się regeneracją tekstyliów, oraz Nouvelles Fibres Textiles (NFT), francuska spółka specjalizująca się w odzyskiwaniu tekstyliów wycofanych z eksploatacji, ogłosiły dziś współpracę w zakresie pozyskiwania i recyklingu odpadów tekstylnych w celu wspierania budowy ekosystemu o obiegu zamkniętym we Francji. NFT będzie dostarczać Reju surowce wtórne pochodzące z używanych lub nieużywanych odpadów tekstylnych do recyklingu i produkcji regenerowanego materiału Reju Polyester™.

Reju i NFT będą współpracować w celu rozszerzenia infrastruktury zbierania i przetwarzania odpadów odzieżowych i tekstylnych pochodzących ze źródeł poużytkowych i poprzemysłowych. Współpraca pozwoli również na stworzenie otwartego łańcucha dostaw i zagwarantuje 100% identyfikowalność materiałów pochodzących z recyklingu.

Reju opracowuje infrastrukturę do odbioru odpadów tekstylnych i ich regeneracji na dużą skalę, zaczynając od poliestru. Produkt końcowy - Reju Polyester™ - będzie miał o 50% niższy ślad węglowy niż pierwotny poliester i nadaje się do regenerowania w nieskończoność. Pierwszy zakład demonstracyjny Reju - Regeneration Hub Zero - działa obecnie we Frankfurcie w Niemczech i zostanie uruchomiony, aby umożliwić produkcję Reju PET w 2025 roku.

Materiały dostarczone przez NFT będą przetwarzane w nowym centrum regeneracji Reju Zero we Frankfurcie oraz w przyszłych centrach regeneracji Reju w Europie.

W listopadzie 2023 r. NFT i jej partnerzy otworzyli unikalny zakład półprzemysłowy i centrum badawcze zajmujące się recyklingiem tekstyliów. Linia pilotażowa jest pierwszą, która łączy zautomatyzowane technologie sortowania Pellenc ST z liniami do rozrywania Andritz w celu przetwarzania dużych ilości poprzemysłowych i pokonsumenckich odpadów tekstylnych, eliminowania miejsc o zwiększonej twardości i przekształcania ich w włókno klasy przemysłowej i surowiec do nowych technologii recyklingu, takich jak Reju. NFT dostarcza także surowce wtórne do różnych gałęzi przemysłu, w tym produkcji włóknin, izolacji, kompozytów, tworzyw sztucznych i innych tekstyliów.

Patrik Frisk, dyrektor generalny Reju: „Reju i Nouvelles Fibres Textiles wykorzystują innowacje i współpracę, aby przyspieszyć przejście do ekosystemu tekstylnego o obiegu zamkniętym. To cenne partnerstwo pokazuje nasze wspólne zaangażowanie w dążenie do rozwiązania problemu odpadów tekstylnych i opracowanie nowych sposobów wykorzystania zasobów, które mamy w lokalnych łańcuchach dostaw. Ponieważ zbiórka odpadów tekstylnych będzie obowiązkowa w Unii Europejskiej od 2025 r.*, konieczne jest posiadanie skalowalnych systemów i partnerstw w celu przetwarzania zebranych odpadów i zapobiegania ich składowaniu lub spalaniu. Reju i NFT wspólnie budują technologię i infrastrukturę do regeneracji i ponownego wykorzystania materiałów w różnych branżach oraz zmieniają sposób, w jaki wykorzystujemy nasze zasoby".

Eric Boël i Etienne Wiroth, współdyrektorzy Nouvelles Fibres Textiles: „Po 6 latach badań i współpracy, Nouvelles Fibres Textiles jest teraz gotowa do współpracy z profesjonalistami, którzy muszą poddać recyklingowi swoje tekstylia. Posiadamy innowacyjne gotowe do zastosowania rozwiązanie, które przekształca niejednorodne strumienie tekstyliów wycofanych z eksploatacji w wysokiej jakości jednorodne surowce, zapewniając jednocześnie ich identyfikowalność. Nasze partnerstwo z Reju toruje drogę dla przemysłu o obiegu zamkniętym (ang. permindustry), bardziej lokalnego, mniej emisyjnego i bardziej opartego na współpracy - zasadniczo takiego przemysłu, który działa dla naszego dobra".

*Więcej informacji na temat Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej w sprawie odpadów (WFD) można znaleźć tutaj.

Reju

Reju to firma zajmująca się regeneracją materiałów, która koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu tkanin poliestrowych i odpadów PET. Firma Reju, będąca własnością Technip Energies i wykorzystująca technologię pochodzącą z badań IBM, ma na celu ustanowienie globalnego ekosystemu recyklingu tekstyliów w celu rozwiązania problemu plastiku PET znajdującego się w tekstyliach. Więcej informacji na stronie https://www.reju.com/.

NFT

Tissages de Charlieu Groupe i Synergies TLC nawiązały współpracę, aby stworzyć Nouvelles Fibres Textiles: pierwszą infrastrukturę przemysłową wdrażającą zautomatyzowane rozwiązania ANDRITZ do sortowania i recyklingu tekstyliów, obejmujące technologie sortowania firmy Pellenc ST. Umożliwia ona automatyczne sortowanie odzieży według składu i koloru, a także usuwanie punktów o zwiększonej twardości i wstępne strzępienie odzieży. Ostateczny efekt Nouvelles Fibres Textiles to surowiec wtórny przeznaczony dla branż wykorzystujących włókna tekstylne (np. rozdrabnianie/przędzenie, włókniny, materiały kompozytowe itp.) Wspólnie z naszymi partnerami, ANDRITZ i Pellenc ST, oraz wszystkimi naszymi klientami, realizujemy rzeczywiste produkcje i badania przemysłowe, aby sprostać wyzwaniom związanym z waloryzacją i zrównoważonym rozwojem łańcucha dostaw. Nouvelles Fibres Textiles kładzie już fundamenty pod drugi zakład przygotowania materiałów zaplanowany na 2026 r., o rocznym przerobie od 20 do 30 tysięcy ton tekstyliów poużytkowych, w którym powstanie około trzydziestu miejsc pracy.

Utworzenie Nouvelles Fibres Textiles stanowi znaczący postęp w zmniejszaniu śladu węglowego sektora tekstylnego. Zautomatyzowane sortowanie było ostatnim brakującym elementem francuskiej pętli gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie tej technologii toruje drogę dla kompletnego ekosystemu, który łączy marki, podmioty ekonomii społecznej i solidarnej, podmioty zajmujące się zbieraniem i sortowaniem oraz podmioty przemysłowe z różnych sektorów, by służyć konsumentom poszukującym większej identyfikowalności i sensu przy oddawaniu i kupowaniu artykułów odzieżowych.

