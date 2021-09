RevBits adiciona CI/CD Access Management à sua solução de gerenciamento de acesso privilegiada

MINEOLA, Nova York, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A RevBits, provedora de software para defesa cibernética completa de 360 graus, divulgou hoje a disponibilidade de seu módulo CI/CD Access Management, aprimorando ainda mais a solução de gerenciamento de acesso privilegiado da empresa.

Os recursos de integração contínua e a entrega contínua (CI/CD) permitem que os desenvolvedores de software e as equipes de DevOps atendam às altas demandas e aos requisitos dinâmicos dos usuários. Essas duas metodologias combinadas criam um pipeline de CI/CD, permitindo ao DevOps disponibilizar atualizações de software com mais frequência e confiabilidade. No entanto, sem supervisão suficiente ou segurança como requisito principal, eles apresentam potenciais riscos de segurança.

Com base em sua liderança em tecnologia no mercado de gerenciamento de acesso, a RevBits adicionou o que o Gartner considera um recurso avançado de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) à sua solução. O PAM com gerenciamento de acesso com CI/CD da RevBits expande os recursos dos administradores de sistemas para gerenciar e controlar os acessos secretos de forma mais completa.

"O CI/CD Access Management foi projetado para lidar com os desafios únicos de escalabilidade e agilidade associados à autenticação, autorização e auditoria de segredos em ambientes DevOps", disse David Schiffer, CEO da RevBits. "Como um módulo em nossa solução avançada de PAM, o CI/CD permite que as empresas reduzam os riscos de segurança e conformidade associados à divulgação de segredos, ao mesmo tempo que aprimora a produtividade."

Quando DevOps cria um aplicativo para um servidor de testes, encenação ou produção, ele frequentemente inclui segredos. Os segredos podem ser credenciais ou chaves de segurança, que autenticam dados associados a uma API, aplicativo, SSH, certificado, etc. O gerenciador de segredos da RevBits pode ser auditado e gerenciado centralmente para proteger e controlar os segredos.

"Utilizar um plug-in gerenciador de segredos em ambientes CI/CD é uma abordagem mais segura. Aplicando ferramentas DevOps comuns, como Jenkins, Kubernetes, entre outras, os desenvolvedores podem configurar as variáveis e associá-las ao local e aos valores que eles atribuíram aos segredos", disse Mucteba Celik, CTO da RevBits. "Ao agregar continuamente módulos como o CI/CD Access Management à nossa solução PAM, a RevBits continua a fornecer as ferramentas de que as empresas precisam para proteger seus valiosos ativos, redes, aplicativos e serviços."

Destaques do recurso CI/CD Access Management da RevBits

Armazena segredos criptografados e os disponibiliza para plugins CI/CD quando necessário por meio de SSL, com uma camada adicional de criptografia que emprega Diffie-Hellman para estabelecer a troca segura de chaves.

Suporta Jenkins, Puppet, Terraform, OpenShift, Ansible, Docker, Cloud Foundry e Kubernetes com ferramentas futuras em desenvolvimento.

Sobre a RevBits

A RevBits oferece novos níveis de IQ de segurança por meio de análise comportamental rica em contexto, inteligência artificial e aprendizado de máquina. A Cyber Intelligence Platform (CIP) da RevBits é uma plataforma de segurança unificada que integra o melhor conjunto de soluções de detecção e resposta, gerenciamento de acesso privilegiado, segurança de e-mail, tecnologia deception e redes de zero trust. A RevBits habilita operações de segurança com uma defesa cibernética completa, utilizando criptografia, autenticação, autorização e análise inteligente de dados de segurança ricos em contexto em camadas em todo o pacote de segurança. O painel da RevBits unifica a segurança multidisciplinar oferecendo uma visão intuitiva de 360 graus. Levando a cibersegurança ao próximo nível, a RevBits está inovando novos recursos, com várias tecnologias patenteadas para garantir que as empresas tenham uma vantagem em termos de segurança. Para mais informações, acesse RevBits.

