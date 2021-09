RevBits pridáva správu prístupu CI/CD k svojmu riešeniu privilegovaného prístupu

- Bezproblémová integrácia s obľúbenými sadami nástrojov CI/CD

MINEOLA, N.Y., 7. septembra 2021 /PRNewswire/ --Spoločnosť RevBits, poskytovateľ softvéru pre kompletnú 360-stupňovú kybernetickú obranu, dnes oznámila dostupnosť svojho modulu CI/CD Access Management, ktorý ďalej vylepšuje riešenie spoločnosti RevBits Privileged Access Management.

Nepretržitá integrácia a nepretržité dodávanie (CI/CD) umožňuje vývojárom softvéru a tímom DevOps splniť vysoké nároky a dynamické požiadavky používateľov. Tieto dve kombinované metodiky vytvárajú kanál CI/CD, ktorý umožňuje DevOps dodávať aktualizácie softvéru častejšie a spoľahlivejšie. Bez dostatočného dohľadu alebo zabezpečenia ako kľúčovej požiadavky však prinášajú potenciálne bezpečnostné riziká.

Spoločnosť RevBits, ktorá stavia na vedúcom postavení v oblasti technológií na trhu so správou prístupu, pridala do svojho riešenia PAM funkciu, ktorú spoločnosť Gartner považuje za pokročilú funkciu. PAM od spoločnosti RevBits so správou prístupu CI/CD rozširuje možnosti správcov systému o úplnejšiu správu a kontrolu tajného prístupu.

„Správa prístupu CI/CD bola postavená tak, aby riešila jedinečné výzvy škálovateľnosti a agility súvisiace s autentifikáciou, autorizáciou a auditovaním tajomstiev v prostrediach DevOps," povedal David Schiffer, generálny riaditeľ spoločnosti RevBits. „Ako modul v rámci nášho pokročilého riešenia PAM umožňuje CI/CD podnikom znížiť riziko zabezpečenia a dodržiavania predpisov súvisiace s nárastom tajomstiev a súčasne zvýšiť produktivitu."

Keď DevOps vytvorí aplikáciu pre testovací, fázový alebo produkčný server, často obsahuje tajomstvá. Môžu to byť poverenia alebo bezpečnostné kľúče, ktoré autentifikujú údaje súvisiace s rozhraním API, aplikáciou, SSH, certifikátom, atď. Správca tajomstiev RevBits môže byť auditovaný a centrálne spravovaný na ochranu a kontrolu tajomstiev.

„Použitie správcu tajomstiev v prostrediach CI/CD je bezpečnejší prístup. Používaním bežných nástrojov DevOps, ako sú Jenkins, Kubernetes a iné, môžu vývojári konfigurovať premenné a spájať ich s umiestnením a hodnotami, ktoré pre tajomstvá pripisujú," povedal Mucteba Celik, CTO v RevBits. „Tým, že RevBits pokračuje v pridávaní do nášho riešenia PAM s modulmi, ako je správa prístupu CI/CD, pokračuje v dodávaní nástrojov, ktoré podniky potrebujú na ochranu svojich cenných aktív, sietí, aplikácií a služieb."

Najdôležitejšie funkcie správy prístupu RevBits s CI/CD

Uchováva šifrované tajomstvá a podľa potreby ich dodáva cez SSL do doplnkov CI/CD s dodatočnou vrstvou šifrovania, ktorá používa Diffie-Hellman na zavedenie bezpečnej výmeny kľúčov.

Podporuje Jenkins, Puppet, Terraform, OpenShift, Ansible, Docker, Cloud Foundry a Kubernetes s budúcimi nástrojmi, ktoré sa vyvíjajú.

RevBits prináša novú úroveň IQ zabezpečenia prostredníctvom kontextovo bohatej analýzy správania, umelej inteligencie a strojového učenia. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) je zjednotená bezpečnostná platforma, ktorá integruje najlepšie riešenie vo svojej triede v oblasti detekcie a reakcie, správy privilegovaného prístupu, zabezpečenia e-mailu, technológie podvodu a siete Zero Trust Network. RevBits posilňuje bezpečnostné operácie úplnou kybernetickou obranou; šifrovaním, autentifikáciou, autorizáciou a inteligentnou analýzou vrstvených údajov zabezpečenia bohatých na kontext v rámci balíka zabezpečenia. Hlavný panel RevBits zjednocuje zabezpečenie viacerých funkcií a ponúka intuitívne 360-stupňové zobrazenie. RevBits posúva kybernetickú bezpečnosť na novú úroveň a inovuje nové možnosti s niekoľkými patentovanými technológiami, ktoré zaisťujú podnikom výhodu v zabezpečení.

