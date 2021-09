RevBits ajoute la gestion des accès CI/CD à sa solution de gestion des accès privilégiés

- Intégration transparente avec les outils les plus courants de la chaîne CI/CD

MINEOLA, N.Y., 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- RevBits, un fournisseur de logiciels pour une cyberdéfense complète à 360 degrés, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son module de gestion des accès CI/CD, améliorant encore la solution de gestion des accès privilégiés de RevBits, riche en fonctionnalités.

L'intégration continue et la livraison continue (CI/CD), permettent aux développeurs de logiciels et aux équipes DevOps de répondre aux exigences élevées et dynamiques des utilisateurs. Ces deux méthodologies combinées créent un pipeline CI/CD, permettant à DevOps de fournir des mises à jour logicielles plus fréquemment et de manière plus fiable. Toutefois, en l'absence d'une supervision suffisante, ou si la sécurité n'est pas une exigence clé, ils comportent des risques potentiels pour la sécurité.

Forte de son leadership technologique sur le marché de la gestion des accès, RevBits a ajouté à sa solution ce que Gartner considère comme une fonction PAM avancée. La solution RevBits PAM avec gestion des accès CI/CD étend les capacités des administrateurs système à gérer et à contrôler plus complètement les accès secrets.

« La gestion d'accès CI/CD a été conçue pour répondre aux défis uniques d'évolutivité et d'agilité associés à l'authentification, l'autorisation et l'audit des secrets dans les environnements DevOps », a déclaré David Schiffer, PDG de RevBits. « En tant que module de notre solution PAM avancée, le CI/CD permet aux entreprises de réduire les risques de sécurité et de conformité associés à la prolifération des secrets, tout en améliorant la productivité. »

Lorsque les DevOps créent une application pour un serveur de test, de transit ou de production, ils incluent souvent des secrets. Il peut s'agir d'informations d'identification ou de clés de sécurité, qui authentifient les données associées à une API, une application, SSH, un certificat, etc. Le gestionnaire de secrets RevBits, peut être audité et géré de manière centralisée pour protéger et contrôler les secrets.

« L'utilisation d'un plugin de gestion des secrets dans les environnements CI/CD est une approche plus sûre. En appliquant les outils DevOps courants, comme Jenkins, Kubernetes et autres, les développeurs peuvent configurer les variables et les associer à l'emplacement et aux valeurs qu'ils ont imputés pour les secrets », a déclaré Mucteba Celik, directeur technique de RevBits. « En continuant à enrichir notre solution PAM, avec des modules tels que la gestion des accès CI/CD, RevBits continue de fournir les outils dont les entreprises ont besoin pour protéger leurs précieux actifs, réseaux, applications et services. »

Points forts de la gestion des accès CI/CD de RevBits

Maintient les secrets chiffrés et les transmet aux plugins CI/CD lorsque cela est nécessaire via SSL, avec une couche de chiffrement supplémentaire qui utilise Diffie-Hellman pour établir l'échange de clés sécurisé.

Prend en charge Jenkins, Puppet, Terraform, OpenShift, Ansible, Docker, Cloud Foundry et Kubernetes, avec de futurs outils en cours de développement.

À propos de RevBits

RevBits offre de nouveaux niveaux de QI de sécurité grâce à une analyse comportementale riche en contexte, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. La plateforme de cyberintelligence (CIP) de RevBits est une plateforme de sécurité unifiée qui intègre une suite de solutions de détection et de réponse, de gestion des accès privilégiés, de sécurité du courrier électronique, de technologie de déception et de réseau de confiance zéro. RevBits dote les opérations de sécurité d'une cyberdéfense complète, en chiffrant, authentifiant, autorisant et analysant intelligemment les données de sécurité riches en contexte à travers la pile de sécurité. Le tableau de bord RevBits unifie la sécurité inter-fonctionnelle en présentant une vue intuitive à 360 degrés. En portant la cybersécurité à un niveau supérieur, RevBits innove de nouvelles capacités, avec de multiples technologies brevetées pour assurer aux entreprises un avantage en matière de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site RevBits.

