Revolutionierung der Sicherheit von Elektrofahrzeugbatterien: Raythink veröffentlicht bahnbrechendes Whitepaper zum thermischen Risikomanagement über den gesamten Lebenszyklus

YANTAI, China, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. („Raythink") gab heute die weltweite Veröffentlichung seines Whitepapers zur Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge bekannt, in dem eine dreistufige integrierte thermische Sicherheitsbasis vorgestellt wird. Das System schließt wichtige Lücken in der herkömmlichen Sicherheitsüberwachung von Lithium-Ionen-Batterien und ermöglicht ein proaktives Management der thermischen Risiken von EV-Batterien über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Drei-Ebenen-System für proaktive Sicherheit

Die thermische Sicherheitsbasis von Raythink besteht aus drei sich ergänzenden Ebenen, die mit den bestehenden Sicherheits- und Steuerungssystemen zusammenarbeiten:

Ebene 1: Zuverlässige Wärmebildkameras für raue Umgebungen, die an Produktionslinien, in Lagerräumen und anderen kritischen Bereichen eingesetzt werden.

Ebene 2: Die Cloud-Plattform VIS3000 zentralisiert thermische Daten und ermöglicht es Sicherheitsteams, Trends zu analysieren, Vorfälle zu überprüfen und die Einhaltung von Vorschriften zu dokumentieren.

Ebene 3: Thermal Vision lässt sich in bestehende Sicherheitssysteme wie BMS, Brandmelder und DCS integrieren und schafft so ein einheitliches, rückverfolgbares Sicherheitsnetzwerk.

Zusammen bilden diese Ebenen eine skalierbare, integrierte thermische Sicherheitsbasis, die die proaktive Risikoerkennung über den gesamten Lebenszyklus von Lithium-Ionen-Batterien verbessert.

Die wichtigsten Vorteile der thermischen Sicherheitsbasis von Raythink

Auf dieser Grundlage bietet das System mehrere Vorteile. Seine größte Stärke liegt in der Schaffung einer einheitlichen thermischen Sicherheitsbasis, die den gesamten Lebenszyklus von EV-Batterien abdeckt.

Die meisten Überwachungslösungen in der Praxis sind nach wie vor fragmentiert: Verschiedene Phasen basieren auf unabhängigen Systemen, was eine kontinuierliche, nachvollziehbare Sicherheitsüberwachung erschwert. Im Gegensatz dazu kann der Ansatz von Raythink in allen wichtigen Umgebungen angewendet werden, darunter Produktions- und Montagelinien, Testlabors, Lagerstätten, Lade- und Energiespeicherstandorte sowie die Entsorgung und das Recycling von gefährlichen Abfällen.

Das einheitliche System konsolidiert thermische Daten aus allen Umgebungen auf einer einzigen Plattform, generiert wertvolle datengestützte Erkenntnisse und bietet zahlreiche Vorteile, darunter Qualitätsprüfungen und Prozesskenntnisse, die über die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien hinausgehen.

Branchenwert und ROI

Da die Einführung von Elektrofahrzeugen durch politische Maßnahmen wie die Null-Emissions-Ziele der EU für 2035 beschleunigt wird, wird die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Batterien zunehmend verbindlich. Thermal Vision unterstützt nicht nur die Einhaltung von Vorschriften wie der EU-Batterieverordnung und UNECE GTR Nr. 20, sondern trägt auch zur Optimierung der Produktionsqualität, zur Vermeidung kostspieliger Zwischenfälle und zur Reduzierung von Ausfallzeiten bei und bietet eine messbare langfristige Rendite.

Informationen zu Raythink

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung im Bereich der Wärmebildtechnik liefert Raythink industrielle Wärmeüberwachungslösungen für vielfältige Anwendungen und bedient führende Hersteller in den Bereichen Lithium-Ionen-Batterien und neue Energien. Laden Sie das Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie diese Funktionen die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg gewährleisten.

