Une révolution en matière de sécurité des batteries des véhicules électriques : Raythink publie un livre blanc novateur sur la gestion des risques thermiques tout au long du cycle de vie

YANTAI, Chine, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co, Ltd. (« Raythink ») a annoncé aujourd'hui la publication mondiale de son livre blanc sur la sécurité des batteries lithium-ion pour véhicules électriques, qui présente un dispositif de sécurité thermique intégré à trois niveaux. Ce système comble les principales lacunes du contrôle de sécurité traditionnel des batteries lithium-ion et permet d'assurer une gestion proactive des risques thermiques liés aux batteries des véhicules électriques, et ce sur l'ensemble du cycle de vie.

Système à trois niveaux pour une sécurité proactive

Le référentiel de sécurité thermique de Raythink se compose de trois couches complémentaires qui fonctionnent parallèlement aux systèmes de sécurité et de contrôle existants :

Couche 1 : Caméras thermiques fiables pour les environnements difficiles, placées sur les lignes de production, les installations de stockage et d'autres zones critiques.

Couche 2 : La plateforme cloud VIS3000 centralise les données thermiques, permettant aux équipes de sécurité d'analyser les tendances, d'examiner les incidents et de documenter la conformité.

Couche 3 : Thermal Vision s'intègre aux systèmes de sécurité existants tels que le BMS, les alarmes incendie et le DCS, créant ainsi un réseau de sécurité unifié et traçable.

Ensemble, ces couches forment une base de sécurité thermique évolutive et intégrée qui améliore la détection proactive des risques tout au long du cycle de vie des batteries lithium-ion.

Principaux avantages du référentiel de sécurité thermique de Raythink

Sur cette base, le système offre de multiples avantages. Sa plus grande force réside dans l'établissement d'un référentiel unifié en matière de sécurité thermique qui couvre l'ensemble du cycle de vie des batteries de véhicules électriques.

Dans la pratique, la plupart des solutions de suivi restent fragmentées : les différentes étapes reposent sur des systèmes indépendants, ce qui rend difficile le maintien d'une surveillance continue et traçable de la sécurité. En revanche, l'approche de Raythink peut être appliquée dans des environnements clés, notamment les chaînes de production et d'assemblage, les laboratoires d'essai, les installations de stockage, les sites de recharge et de stockage d'énergie, ainsi que la manipulation et le recyclage des déchets dangereux.

Le système unifié consolide les données thermiques de tous les environnements sur une plateforme unique, générant ainsi des informations précieuses basées sur des données et offrant de multiples avantages, notamment le contrôle qualité et des informations sur les processus dépassant le cadre de la sécurité des batteries lithium-ion.

Valeur industrielle et retour sur investissement

Alors que l'adoption des véhicules électriques s'accélère dans le cadre de politiques telles que les objectifs d'émission zéro de l'UE pour 2035, la conformité aux normes de sécurité des batteries est de plus en plus obligatoire. La vision thermique permet non seulement de se conformer à des réglementations telles que la réglementation européenne relative aux batteries et le CEE-ONU RTM 20, mais aussi d'optimiser la qualité de la production, de prévenir les incidents coûteux et de réduire les temps d'arrêt, offrant ainsi un retour sur investissement mesurable à long terme.

À propos de Raythink

Forte de plus de 16 ans d'expertise en imagerie thermique, Raythink fournit des solutions de surveillance thermique industrielle pour diverses applications, au service des principaux fabricants des secteurs des batteries lithium-ion et des nouvelles énergies. Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment ces capacités permettent d'assurer la sécurité des batteries lithium-ion des véhicules électriques tout au long de leur cycle de vie.

Télécharger le livre blanc complet ici.

Informations complémentaires :

Site web : https://www.raythink-tech.com

