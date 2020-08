Rihanna spustila predaj produktov Fenty Skin

Čistá, jednoduchá a účinná starostlivosť o pokožku pre všetkých

"Fenty Skin je moja vízia novej kultúry v starostlivosti o pokožku. Chcela som vytvoriť skvelé produkty, ktoré naozaj fungujú, ľahko sa používajú a každý ich dokáže aplikovať." - Rihanna

SAN FRANCISCO, 4. augusta 2020 /PRNewswire/ -- Rihanna v spolupráci so spoločnosťou Kendo Brands, ktorá vyvíja kozmetické produkty a vlastní ju spoločnosť LVMH, predstavuje svoju druhú svetovú značku kozmetických produktov Fenty Skin po úspešnom uvedení produktov Fenty Beauty v roku 2017.

Rihannina veľmi očakávaná značka prípravkov pre starostlivosť o pokožku je zavŕšením jej globálnych skúseností, osobnej cesty v starostlivosti o pokožku a poslaním ponúkať jednoduché riešenia pre všetky odtiene a typy kože a pleti. Značka Fenty Skin tak ponúka čisté, hodnotné a viacúčelové produkty, ktoré bezproblémovo fungujú aj s make-upom a vďaka ekologicky šetrným obalom a zloženiu chránia našu planétu.

Po mnohých rokoch zložitého orientovania sa v obrovskej ponuke produktov pre starostlivosť o pokožku a potom, čo Rihanna zažila na vlastnej koži zlú skúsenosť, keď jej v období dospievania jeden produkt spôsobil zmenu farby pokožky, snívala o vytvorení radu produktov, ktoré budú účinné a spoľahlivé a pritom bude ich používanie úplne jednoduché. A teraz vytvorila značku produktov starostlivosti o pokožku, do ktorej premietla roky svojich vlastných skúseností, štúdia a výskumu, a ktorá tak predstavuje všetko, o čom snívala a čo by si priala, aby vedela, keď bola mladšia. Fenty Skin je značka, ktorou sa Rihanna delí o svoje tipy a rady, ktoré používa na to, aby mala stále jasnú, zdravo vyzerajúca pleť. Súčasťou produktového radu značky, ktorá je známa pod názvom "Fenty Skin Start'rs (základné produkty značky Fenty Skin)", sú dva produkty typu 2v1:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (cena 25 $ ), produkt na odstránenie make-upu, ktorý nevysušuje pleť, má s krémovú penu na odstránenie nečistôt, kožného mazu a dlho noseného make-upu.

produkt na odstránenie make-upu, ktorý nevysušuje pleť, má s krémovú penu na odstránenie nečistôt, kožného mazu a dlho noseného make-upu. Fat Water Pore-Refining Toner Serum (cena 28 $ ), revolučné spojenie tonera a séra, ktoré chráni kožné póry, zlepšuje vzhľad tmavých škvŕn, rozjasňuje, vyhladzuje a zabraňuje lesknutiu sa a navyše sa po ňom pokožka nelúpe.

revolučné spojenie tonera a séra, ktoré chráni kožné póry, zlepšuje vzhľad tmavých škvŕn, rozjasňuje, vyhladzuje a zabraňuje lesknutiu sa a navyše sa po ňom pokožka nelúpe. Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (cena 35 $), zvlhčujúci prípravok s ochrannou proti slnečnému žiareniu, ktorý neobsahuje olej a je prakticky neviditeľný na všetkých odtieňoch pleti, dodáva ľahký ružovkastý nádych. Tento prípravok pomáha bojovať s vysúšaním pokožky, zakrýva tmavé škvrny a je vhodný ako podklad pre make-up, pretože sa neolupuje a nevytvára nežiaduce tiene. A navyše možno nádobu s prípravkom znovu naplniť.

Rad produktov Fenty Skin obsahuje čisté, vegánske, bezlepkové a bezolejové zloženie a kombinuje prísady z celého sveta, ako je čerešňa Barbados cherry s vitamínom C, so štandardnými zložkami starostlivosti o pleť, ako je kyselina hyalurónová a niacinamid. Rihanna chcela, aby bol rad Fenty Skin kompletným senzorickým zážitkom, a preto výrobky obsahujú teplé, tropické vône inšpirované ich zložkami, ako sú čerešňa Barbados, kokos a čerstvý púštny melón. Pre Rihannu bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby produkty mohol používať každý a aby sa dosiahli viditeľné výsledky. Každý produkt Fenty Skin bol testovaný na všetky odtiene, textúry a typy pleti.

Balenie produktov Fenty Skin je elegantné, moderné a ekologicky šetrné. Značka sa snaží v maximálnej miere eliminovať používanie krabičiek a využíva recyklovateľné materiály a tam, kde je to zmysluplné, ponúka možnosť opakovaného plnenia obalov.

Ambasádorom značky je Sean Garret, popredný odborník na starostlivosť o pokožku a kozmetiku.

Produkty radu Fenty Skin sa predávajú od 31. júla, výhradne prostredníctvom webovej stránky FentySkin.com, s možnosťou doručenia do zahraničia.

