Rihanna lance Fenty Skin

« Fenty Skin représente ma vision d'une nouvelle culture en matière de soins de la peau ; je souhaitais créer des produits extraordinaires, vraiment efficaces, faciles à utiliser par tous » - Rihanna

SAN FRANCISCO, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- Rihanna, en partenariat avec Kendo Brands, un développeur de produits de beauté appartenant à LVMH, présente sa deuxième marque mondiale de beauté, Fenty Skin, après le lancement de l'innovant Fenty Beauty en 2017.

La marque de soins de la peau très attendue de Rihanna représente l'aboutissement de ses expériences internationales, de son parcours personnel dans le domaine des soins de la peau et de sa mission indéfectible qui consiste à fournir des solutions simples pour tous les types et tous les tons de peau. C'est la raison pour laquelle Fenty Skin offre des produits épurés, de grande valeur et multitâches, qui accompagnent en douceur le maquillage et respectent la planète par leurs emballages et leurs formules écologiques.

Pendant des années, Rihanna s'est sentie submergée par toutes les offres en matière de soins de la peau et a connu une mauvaise expérience avec un produit qui a décoloré sa peau lorsqu'elle était adolescente ; elle rêvait donc de créer une ligne de produits simple et efficace et a désormais mis au point une marque de soins de la peau accessible, fondée sur des années d'expérience, d'accès et de formation inégalés, qui représente tout ce qu'elle aurait aimé connaître lorsqu'elle était plus jeune. Avec Fenty Skin, Rihanna partage sa routine quotidienne, qui lui permet d'arborer un teint lumineux et sain. L'appellation « Fenty Skin Start'rs » regroupe trois produits deux-en-un :

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (25 $) , un démaquillant et nettoyant à la mousse crémeuse qui élimine la saleté, le sébum et le maquillage longue durée, sans dessécher la peau.

, un démaquillant et nettoyant à la mousse crémeuse qui élimine la saleté, le sébum et le maquillage longue durée, sans dessécher la peau. Fat Water Pore-Refining Toner Serum (28 $) , un sérum tonifiant révolutionnaire et hybride, qui agit sur les pores, améliore l'aspect des taches brunes, qui éclaircit, lisse et combat la brillance, le tout sans agresser la peau.

, un sérum tonifiant révolutionnaire et hybride, qui agit sur les pores, améliore l'aspect des taches brunes, qui éclaircit, lisse et combat la brillance, le tout sans agresser la peau. Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (35 $), un écran solaire hydratant léger, non gras et vraiment invisible sur tous les tons de peau grâce à sa teinte discrètement rosée. Il permet de lutter contre la déshydratation, la décoloration et les taches et peut être utilisé avec du maquillage, sans boulochage ni effet gras. De plus, ce produit est rechargeable.

Fenty Skin propose des formules épurées, végétaliennes, sans gluten et non grasses et associe des ingrédients venus du monde entier, comme la cerise de la Barbade, riche en vitamine C, à des ingrédients de référence pour les soins de la peau comme l'acide hyaluronique et la niacinamide. Pour Rihanna, Fenty Skin doit représenter une expérience sensorielle complète ; les produits se caractérisent par des parfums chauds et tropicaux qui proviennent des ingrédients de leur composition, comme la cerise de la Barbade, la noix de coco et le melon frais du désert. Il était essentiel pour Rihanna de s'assurer que tout le monde y ait accès et obtienne des résultats visibles et chaque produit Fenty Skin a été testé sur tous les types de peau, quels que soient leur ton ou leur texture.

Les présentations de Fenty Skin sont élégantes, modernes et écologiques. La marque a supprimé au maximum les emballages, a intégré des matériaux recyclés après consommation et créé des systèmes de recharge chaque fois que possible.

Rihanna a également accueilli Sean Garrette, expert en soins de la peau et esthéticien certifié, en tant qu'ambassadeur Fenty Skin.

Fenty Skin sera lancé exclusivement sur FentySkin.com à partir du 31 juillet et sera livré dans le monde entier.

